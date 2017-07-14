Là một trong những “siêu thực phẩm”, yến mạch luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ khi muốn tẩy tế bào chết, làm trắng da và dưỡng da cháy nắng.
Yến mạch là loại ngũ cốc được trồng và sử dụng nhiều ở các nước ôn đới. Yến mạch có hàm lượng dưỡng chất cao, bao gồm carbohydrate, protein, chất béo, chất xơ cùng nhiều khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể. Chính vì vậy, loại thực vật này có giá trị sử dụng rất cao, cả trong chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
Một số tác dụng làm đẹp nổi bật nhất của yến mạch:
- Tẩy tế bào chết bằng yến mạch: Chị em có thể sử dụng sữa tươi hoặc sữa chua kết hợp với yến mạch để tẩy da chết toàn thân hoặc cho da mặt (Các công thức cụ thể sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau của bài viết này).
- Làm sạch da: Thời tiết nóng nực cộng với làn da nhạy cảm sẽ khiến chị em rất khó chịu đúng không nào? Vậy thì chị em hãy thử dùng ½ chén yến mạch cho vào 1 cốc nước ấm, chờ cho đến khi hạt yến mạch nở tung thì đắp lên mặt và massage nhẹ nhàng để làm sạch da nhé. Đảm bảo là da của chị em sẽ trở nên láng mịn chỉ sau 2 đến 3 lần sử dụng.
- Dưỡng trắng da: Ngoài tẩy tế bào chết và làm sạch da, yến mạch cũng là nguyên liệu thích hợp để làm hỗn hợp dưỡng trắng da. Cụ thể, cho 2 thìa bột yến mạch vào ⅓ cốc nước ấm. Chờ cho đến khi yến mạch nở ra thì trộn cùng với 2 thìa sữa chua không đường + 1 thìa mật ong + lòng trắng trứng, trộn thật đều và đắp lên mặt từ 15 đến 20 phút.
Đến đây thì nhiều người sẽ rất băn khoăn là làm sao để mua được bột yến mạch nguyên chất bởi có rất nhiều loại được bày bán trên thị trường. Hơn nữa, chỉ cần mua phải hàng giả, kém chất lượng thì khi dùng yến mạch để tẩy tế bào chết, da sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị nổi mụn, ngứa ngáy và bị tổn thương nhiều hơn nữa.
Đối với vấn đề này, chị em đừng quá lo lắng bởi vì cũng có một vài bí quyết để nhận biết yến mạch chất lượng:
- Yến mạch màu trắng sữa, khi cầm trên tay cảm thấy nặng.
- Có mùi thơm dễ chịu của ngũ cốc.
- Khi nấu cháo hoặc nấu bột thì sánh mịn và thơm ngon.
Trong khi đó, yến mạch kém chất lượng sẽ có màu sậm hơn bình thường và có mùi hắc khó chịu.
Hai công thức tẩy tế bào chết bằng yến mạch
Hỗn hợp yến mạch và sữa tươi không đường
- Bước 1: Trộn 4 muỗng sữa tươi không đường với 3 muỗng bột yến mạch cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt.
- Bước 2: Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt. Massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu và da và khiến lớp da cũ bong ra. Nằm thư giãn trong 15 phút.
- Bước 3: Rửa sạch da mặt bằng nước mát.
Với công thức tẩy tế bào chết bằng yến mạch này, chị em có thể thay sữa tươi bằng sữa chua nhé.
Tẩy tế bào chết bằng yến mạch và cà chua
- Bước 1: Cho 2 đến 3 quả cà chua vào máy ép, ép lấy nước.
- Bước 2: Trộn đều 4 muỗng nước ép cà chua với 3 muỗng bột yến mạch.
- Bước 3: Rửa mặt sạch với nước. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 10 đến 15 phút.
- Bước 4: Rửa lại mặt bằng nước mát, không cần dùng sữa rửa mặt
Ngoài cách kết hợp với sữa tươi không đường, chị em cũng có thể trộn yến mạch với nước cốt chanh hoặc mật ong để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Đây đều là cách phương pháp an toàn, dễ thực hiện ngay tại nhà và tác dụng làm đẹp cho da đều đã được kiểm chứng bởi hàng triệu phụ nữ trên thế giới.
Chúc chị em thành công với cách tẩy tế bào chết bằng yến mạch này. Đừng quên lựa chọn loại yến mạch nguyên chất để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho da nhé.