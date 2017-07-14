Yến mạch là loại ngũ cốc được trồng và sử dụng nhiều ở các nước ôn đới. Yến mạch có hàm lượng dưỡng chất cao, bao gồm carbohydrate, protein, chất béo, chất xơ cùng nhiều khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể. Chính vì vậy, loại thực vật này có giá trị sử dụng rất cao, cả trong chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp .

Đến đây thì nhiều người sẽ rất băn khoăn là làm sao để mua được bột yến mạch nguyên chất bởi có rất nhiều loại được bày bán trên thị trường. Hơn nữa, chỉ cần mua phải hàng giả, kém chất lượng thì khi dùng yến mạch để tẩy tế bào chết, da sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị nổi mụn, ngứa ngáy và bị tổn thương nhiều hơn nữa.

Một số tác dụng làm đẹp nổi bật nhất của yến mạch:

Đối với vấn đề này, chị em đừng quá lo lắng bởi vì cũng có một vài bí quyết để nhận biết yến mạch chất lượng:

Yến mạch màu trắng sữa, khi cầm trên tay cảm thấy nặng.

Có mùi thơm dễ chịu của ngũ cốc.

Khi nấu cháo hoặc nấu bột thì sánh mịn và thơm ngon.

Trong khi đó, yến mạch kém chất lượng sẽ có màu sậm hơn bình thường và có mùi hắc khó chịu.

Hai công thức tẩy tế bào chết bằng yến mạch

Hỗn hợp yến mạch và sữa tươi không đường

Bước 1: Trộn 4 muỗng sữa tươi không đường với 3 muỗng bột yến mạch cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt. Massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu và da và khiến lớp da cũ bong ra. Nằm thư giãn trong 15 phút.

Bước 3: Rửa sạch da mặt bằng nước mát.

Với công thức tẩy tế bào chết bằng yến mạch này, chị em có thể thay sữa tươi bằng sữa chua nhé.

Tẩy tế bào chết bằng yến mạch và cà chua

Bước 1: Cho 2 đến 3 quả cà chua vào máy ép, ép lấy nước.

Bước 2: Trộn đều 4 muỗng nước ép cà chua với 3 muỗng bột yến mạch.

Bước 3: Rửa mặt sạch với nước. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Bước 4: Rửa lại mặt bằng nước mát, không cần dùng sữa rửa mặt

Ngoài cách kết hợp với sữa tươi không đường, chị em cũng có thể trộn yến mạch với nước cốt chanh hoặc mật ong để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Đây đều là cách phương pháp an toàn, dễ thực hiện ngay tại nhà và tác dụng làm đẹp cho da đều đã được kiểm chứng bởi hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Chúc chị em thành công với cách tẩy tế bào chết bằng yến mạch này. Đừng quên lựa chọn loại yến mạch nguyên chất để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho da nhé.