Tẩy tế bào chết bằng dầu dừa không chỉ giúp chị em có làn da căng mọng, mịn màng mà còn bổ sung độ ẩm tốt cho da, giữ da luôn khỏe mạnh và tránh bị tổn thương bởi các tác nhân bên ngoài. Với những chị em chưa bao giờ dùng dầu dừa tẩy tế bào chết thì sau khi đã nắm được các công thức dưới đây, hẳn chị em sẽ tiếc nuối “sao mình chưa giờ chăm sóc da bằng những cách này đấy”.

Việc thêm một chút muối khi dùng dầu dừa tẩy tế bào chết sẽ giúp chị em loại bỏ da chết một cách triệt để.

Muối là nguyên liệu gần như gia đình nào cũng có. Không chỉ được sử dụng làm gia vị khi chế biến món ăn, muối còn có nhiều tác dụng chữa bệnh như cải thiện lưu thông máu huyết, chữa cổ họng sưng đau, nhức đầu, đau bụng… Đặc biệt, từ lâu, nhiều chị em phụ nữ còn xem muối như là nguyên liệu tuyệt vời để làm trắng da trị rụng tóc và tẩy tế bào chết.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều 1 muỗng muối và vài giọt dầu dừa nguyên chất. Chú ý hòa tan muối hoàn toàn để khi bôi lên da không khiến da bị ửng đỏ do chà xát.

Bước 2: Thoa hỗn hợp trên lên vùng da cần tẩy tế bào chết và massage nhẹ nhàng trong 5 phút.

Bước 3: Rửa sạch da bằng nước ấm.

2. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng dầu dừa + chanh + đường nâu

Về tác dụng làm đẹp của chanh thì gần như ai cũng biết. Nhưng với đường nâu (hay còn gọi là đường cát vàng) thì một số chị em vẫn còn nghi ngờ do không tin tưởng rằng đường sẽ giúp tẩy da chết. Vì vậy, nhiều người vẫn lựa chọn dùng dầu ô liu hay yến mạch mà không dám tận dụng những nguyên liệu có sẵn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Vắt 2 quả chanh lấy nước cốt. Sau đó, trộn đều với ½ chén đường nâu và 2 muỗng cà phê dầu dừa.

Bước 2: Tắm sạch cơ thể bằng sữa tắm. Tiếp tục thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên toàn cơ thể. Massage trong 10 phút.

Bước 3: Tắm lại bằng nước ấm. Chỉ nên thực hiện 1 lần/tuần.

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3. Tẩy tế bào chết bằng dầu dừa + dâu tây + đường nâu

Dâu tây đặc biệt tốt cho sức khỏe, thậm chí còn bổ hơn cả cà chua, kiwi hay súp lơ xanh. Ngoài ra, dâu tây chứa alpha hydroxy - một chất axit có tác dụng loại bỏ tế bào chết, hỗ trợ quá trình phát triển tế bào mới và rất an toàn để dưỡng da sáng mịn.

Bằng cách kết hợp với dầu dừa và đường nâu, công thức tẩy tế bào chết này sẽ cho hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nghiền nhỏ trái dâu tây, có thể cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Sau đó, trộn dâu tây với dầu dừa và đường nâu cho tới khi thu được hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Thoa hỗn hợp ở bước 1 lên khắp người hay mặt, massage nhẹ nhàng trong 2 đến 5 phút.

Bước 3: Tắm lại bằng nước sạch hoặc dùng sữa tắm đều được. Chị em nên bôi một lớp kem dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết để phục hồi độ ẩm cho da kịp thời.

Tẩy da chết bằng dầu dừa là cách làm đẹp da được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên, cần lưu ý để có hiệu quả tốt nhất, chị em nên chọn dầu dừa nguyên chất: loại dầu béo có màu vàng nhạt hoặc màu hơi vàng đậm, không phải màu trắng hay màu gà, có mùi thơm nhẹ, giống như mùi kẹo dừa và khi bỏ chai dầu dừa vào ngăn mát của tủ lạnh từ 30 phút đến 1 tiếng dầu dừa sẽ bắt đầu đông đặc lại.

Chúc chị em thành công.