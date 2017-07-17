Tuy nhiên, tẩy tế bào cho da nhạy cảm không hề khủng khiếp như chị em nghĩ đâu. Chỉ cần tìm hiểu sâu một chút về đặc điểm làn da của mình và áp dụng các cách tẩy da chết phù hợp là bạn sẽ sớm có làn da đẹp như ý muốn đấy.

Sở hữu một làn da nhạy cảm cũng đồng nghĩa với việc tẩy tế bào chết đòi hỏi phải đúng cách, cẩn thận hơn để tránh những tác dụng phụ ngoài mong muốn. Đây cũng là “nỗi khổ tâm” của rất nhiều chị em bởi vì chính làn da nhạy cảm càng khiến họ chẳng muốn “đụng chạm” gì vào da nữa cả.

Da nhạy cảm là làn da có những dấu hiệu rất đặc trưng như ửng đó, ngứa, đau nhức, sưng và bong. Tế bào da đóng vai trò như là một hàng rào bảo vệ, giữ nước bên trong và ngăn chặn các chất kích thích xâm nhập vào cơ thể qua da. Khi chức năng đó bị tổn thương thì sẽ dẫn đến kết quả là làn da nhạy cảm.

Làn da dễ nổi mẩn đỏ hoặc phát ban, thậm chí là khi vừa rửa mặt xong, gặp một cơn gió lạnh hoặc thay đổi môi trường bất ngờ (đi từ nhà ra chợ hay đến các khu nhiều bụi bặm).

Khi dùng các sản phẩm chăm sóc da, hóa mỹ phẩm thì da thường bị rát, khó chịu.

Da mặt thường xuyên bị ngứa, khô.

Da thường bị bong tróc.

Đối với làn da nhạy cảm, tẩy tế bào chết, làm trắng da hay trị mụn đầu đen trên mặt không phải lúc nào cũng thực hiện được dễ dàng. Lời khuyên tốt nhất là nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu tự nhiên, tránh lạm dụng hóa mỹ phẩm vì càng nhiều chất hóa học trên mặt thì da sẽ càng bị tổn thương nhanh hơn nữa.

3 công thức tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm

Công thức 1: Bột yến mạch và mật ong

Tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm bằng yến mạch sẽ giúp loại sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn và chất nhờn, kích thích tái tạo da và phục hồi tổn thương cho da, giúp da mịn màng, tươi mới.

Bước 1: Trộn đều 3 thìa cafe bột yến mạch và 3 thìa cafe mật ong.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng.

Bước 3: Sau 15 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Công thức 2: Dùng dầu ô liu và đường nâu để tẩy tế bào chết

Dầu ô liu và đường nâu là hỗn hợp lành tính nên phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Bước 1: Trộn đều 2 thìa cafe đường và 2 thìa cafe dầu oliu.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên mặt, kết hợp massage để dưỡng chất được thấm sâu và bao phủ khắp da mặt. Thư giãn trong 10 phút.

Bước 3: Rửa sạch mặt bằng nước mát.

Công thức 3: Bột nghệ, mật ong và nước cốt chanh

Cả ba nguyên liệu này đều chứa các thành phần có đặc tính mạnh mẽ, nhiều chất dinh dưỡng và vitamin nên hữu ích để tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm.

Bước 1: Vắt ½ quả chanh lấy nước cốt chanh.

Bước 2: Trộn đều nước cốt chanh + 1 thìa súp mật ong + 1 thìa súp nước cốt chanh.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng.

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Ngoài ra, cả 3 công thức này đều có thể sử dụng để tẩy tế bào chết toàn thân. Tuy nhiên, chị em cần sử dụng các nguyên liệu nguyên chất để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm:

Không lạm dụng các phương pháp, chỉ nên thực hiện 1 đến 2 lần/tuần.

Sau khi tẩy tế bào chết, cần sử dụng các loại kem dưỡng ẩm phù hợp để phục hồi độ ẩm cho da.

Uống nhiều nước và ăn uống khoa học (nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và các loại chất béo lành mạnh).

Nghỉ ngơi điều độ và kiểm soát căng thẳng.

Tẩy tế bào chết cho da nhạy cảm sẽ thành công nếu chị em biết cách làm. Hãy thử áp dụng một trong ba công thức ở trên và cảm nhận những thay đổi bất ngờ nhé.