Cẩm nang giúp chị em trị mụn đầu đen tận gốc bằng muối

Làm đẹp 21/10/2017 10:37

Đừng để mụn đầu đen làm làn da trở nên tối màu và sần sùi mất hẳn tự tin. Thực hiện ngay công thức trị mụn đầu đen bằng muối đơn giản này để da sạch mụn rạng ngời hơn chị em nhé.

“Muối giúp chữa lành tất cả các vết thương” - đây là tuyên bố chung mà tất cả chúng ta đều đã nghe ít nhất một lần trong đời. Những hạt nhỏ này cực kỳ thiết yếu cho cuộc sống bởi vì chúng làm tăng hương vị cho thức ăn, cung cấp cho chúng ta nhiều năng lượng và sống lành mạnh. Ngoài ra, muối còn là nguyên liệu vô cùng phổ biến trong nhiều công thức làm đẹp chẳng hạn như chăm sóc da mặt và làm đẹp.

Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu một số cách trị mụn đầu đen bằng muối hiện đang nhận được nhiều sự đánh giá cao của chị em phụ nữ nhé.

1. Trị mụn đầu đen bằng muối và đường

Trị mụn đầu đen bằng muối và đường
Trị mụn đầu đen bằng muối và đường. Nguồn: Internet.

Trong số các cách trị mụn đầu đen với muối thì dùng muối và đường được đánh giá là hiệu quả nhất. Hai nguyên liệu này vừa có tính kháng khuẩn, lại vừa có khả năng tẩy tế bào chết nên dùng để trị mụn là bí quyết rất tuyệt vời.

Để trị mụn theo cách này, chị em hãy trộn 1 thìa muối với 1 thìa đường trong một chiếc bát. Nên sử dụng nguyên liệu dưới dạng hạt mịn để tránh làm trầy xước lên da. Sau đó, nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên những vùng bị mụn đầu đen. Để yên sau 15 phút rồi lau sạch bằng bông tẩy trang cotton ball mềm hoặc rửa sạch đều được.

2. Trị mụn đầu đen bằng muối và mật ong

Mật ong không chỉ làm sáng da mà còn hỗ trợ điều trị mụn đầu đen và mụn trứng cá. Ít nhất 2 tuần một lần, chị em có thể trộn 1 thìa mật ong với 2 thìa muối rồi thoa đều lên vùng da bị mụn đầu đen. Thư giãn trong 10 phút rồi rửa sạch là được.

3. Trị mụn đầu đen bằng muối và bột đậu gà

Trị mụn đầu đen bằng muối và bột đậu gà
Trị mụn đầu đen bằng muối và bột đậu gà. Nguồn: Internet.

Bột đậu gà hay còn gọi là bột besan, là loại đậu phổ biến ở Ấn Độ. Đây được xem là nguyên liệu quý, được dùng nhiều trong các quy trình làm đẹp. Đậu gà có tác dụng mạnh mẽ trong việc chăm sóc da xỉn màu, kém sức sống, da có mụn, đen sạm, khô sần. Do vậy, chị em có thể kết hợp muối và bột đậu gà để trị mụn đầu đen trên mặt.

Cách thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, cho 1 thìa bột đậu gà vào bát. Sau đó, cho thêm 1 thìa muối và 2 thìa sữa không đường vào. Trộn thật đều rồi thoa lên vùng có mụn đầu đen. Sau 15 phút khi da đã khô, rửa sạch mặt là được.

4. Trị mụn đầu đen bằng muối và nước cốt chanh

Với khả năng diệt khuẩn, nấm và tính axit mạnh nên chanh luôn nằm trong “top” những nguyên liệu hàng đầu để chăm sóc da mặt. Trị mụn đầu đen cũng vậy. Khi dùng chanh với muối hàng ngày, chị em có thể nhanh chóng loại bỏ mụn đầu đen trên mặt, trán, lưng và làm sáng những vùng da này rất nhanh. Sau một vài tuần, hiệu quả rất rõ rệt.

Trị mụn đầu đen bằng muối và nước cốt chanh
Trị mụn đầu đen bằng muối và nước cốt chanh. Nguồn: Internet.

Cách thực hiện như sau: Trộn một ít nước cốt chanh với muối hạt nhỏ. Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen rồi để yên trong 10 phút. Chú ý massage nhẹ nhàng để nước chanh muối ngấm sâu, làm sạch lỗ chân lông. Sau đó, rửa sạch mặt là được. Lặp lại quy trình sau 8 ngày.

5. Trị mụn đầu đen bằng muối và kem đánh răng

Dùng muối với kem đánh răng để chữa mụn đầu đen nghe có vẻ “lạ và độc” nhưng khá nhiều chị em đã từng sử dụng rồi đấy. Tuy nhiên, chị em chú ý dùng kem đánh răng màu trắng nhé vì những loại khác có lẫn nhiều tạp chất không phù hợp với da mặt. Thêm nữa, những ai bị ngứa rát, mẩn đỏ sau lần dùng đầu tiên thì nên dừng lại và chuyển sang một cách khác bởi vì có thể da chị em không phù hợp với kem đánh răng đấy.

Chúc chị em thành công.

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