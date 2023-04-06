Đại học Y dược Hoa Kỳ (ACAP) đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng của một loại nấm chết người kháng kháng sinh, được mô tả là "đặc biệt đáng lo ngại".

Các ca nhiễm nấm men làm dấy lên lo ngại về một căn bệnh chết người khác sau khi đại dịch Coronavirus bắt đầu vào năm 2020.

Nghiên cứu mới của CDC đã tiết lộ số ca bệnh đã tăng hơn gấp ba lần trên khắp Hoa Kỳ từ năm 2020 đến năm 2021, với các chủng kháng thuốc kháng sinh trở nên thường xuyên hơn. Loại nấm này được cho là có tỷ lệ tử vong lên tới 60% ở những người mà nó lây nhiễm và tạo mầm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã mô tả đây là "mối đe dọa khẩn cấp" vào năm 2019 nhưng số liệu thống kê cho thấy con số này đã tăng lên trong bốn năm qua.

Candida auris, được gọi là C auris, là một loại nấm gây chết người kháng thuốc kháng sinh ( Hình ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Cách thức lan truyền bệnh là thông qua đồ vật mà người nhiễm bệnh sờ vào hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người. Bạn cần chú ý rửa tay nghiêm ngặt để có thể hạn chế lây lan.

Nghiên cứu mới nhất đã xem xét số lượng các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh và có thể bị nhiễm bệnh đã được báo cáo cho các cơ sở y tế của tiểu bang và địa phương tại Hoa Kỳ từ năm 2016 đến năm 2021.

Theo CDC, nhiễm nấm đã gây ra 7.000 ca tử vong ở Mỹ vào năm 2021, với 1,5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới. Một số chuyên gia đã gợi ý rằng điều này là do khí hậu thay đổi tạo điều kiện lý tưởng cho loại nấm này phát triển.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy số ca nhiễm trùng đã tăng từ 1.310 ca vào năm 2020 lên 4.041 ca vào năm 2021, trong khi các ca nhiễm C auris lâm sàng tăng lên 2.377 với 5.754 kết quả sàng lọc vào năm ngoái.

Theo Daily Mail đưa tin, các tác giả của nghiên cứu CDC cho biết những phát hiện này "nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp phát hiện và kiểm soát lây nhiễm để ngăn chặn sự lây lan của C auris".

Họ cũng nói thêm rằng sự lây lan của loại nấm này có thể "làm trầm trọng thêm bởi sự căng thẳng liên quan đến đại dịch đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng".

Thuốc kháng nấm echinocandin là liệu pháp đầu tiên được đưa ra để điều trị C auris.

Ảnh minh họa: Internet

Loại nấm men độc hại này được báo cáo lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 2016 nhưng đã được CDC quan tâm ở mức độ cao nhất do thường xuyên kháng nhiều loại thuốc, dễ lây lan trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Các triệu chứng chính của loại nấm gây chết người này là sốt và ớn lạnh không thuyên giảm. Nó có thể gây ra các loại nhiễm trùng khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phố New York và Chicago được báo cáo là bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng các trường hợp nhiễm C auris hiện đã xảy ra ở hơn một nửa số bang của Hoa Kỳ. Hầu hết các trường hợp lây lan là ở các bệnh viện chăm sóc dài hạn và viện dưỡng lão.

Ba tiểu bang Oregon, Minnesota và Michigan đều đã báo cáo trường hợp nhiễm nấm đầu tiên vào năm 2021. Trong khi đó, các khu vực có trường hợp mắc bệnh trước đó nhưng mức độ lây lan hạn chế, chẳng hạn như California, Texas và Florida, lại có sự lây truyền mới và ngày càng gia tăng.

Theo Mirror