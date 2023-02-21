Mẹo trị kinh nguyệt không đều, điều hòa khí huyết đơn giản hữu hiệu các chị em chớ nên bở lỡ

Sức khỏe 21/02/2023 13:26

Đau bụng trong kỳ kinh hay chu kỳ diễn ra không đều sẽ khiến nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên sẽ có những bí quyết khắc phục dễ dàng.

Thời kỳ diễn ra chu kỳ kinh nguyệt có thể cực kỳ đau đớn đối với nhiều người. Nỗi đau ở bụng, lưng và sự yếu ớt đi kèm thật khó diễn tả thành lời. Một số biện pháp khắc phục tại nhà đã được các bà mẹ và bà ngoại truyền lại để giảm bớt cơn đau sẽ rất tốt cho các chị em ngày này.

Gần đây, chuyên gia dinh dưỡng Somya Gupta đã chia sẻ mẹo để có kinh nguyệt suôn sẻ và không đau. Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định đây là "mẹo thành công nhất" để có mùa kinh nguyệt không đau đớn.

Biện pháp khắc phục 

Mẹo trị kinh nguyệt không đều, điều hòa khí huyết đơn giản hữu hiệu các chị em chớ nên bở lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục khá đơn giản. Bài đăng trên Instagram của chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Hãy bắt đầu ngày mới với nho khô ngâm nước và sợi hoa nghệ tây, đặc biệt là 10 ngày trước kỳ kinh. Nếu bạn không thể dự đoán ngày hành kinh, thì hãy bắt đầu khi bạn bắt đầu thèm ăn, đau nửa đầu, cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu.

​Những sự thật ít được biết đến

Mẹo trị kinh nguyệt không đều, điều hòa khí huyết đơn giản hữu hiệu các chị em chớ nên bở lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng kinh dữ dội đôi khi đi kèm với sốt, nôn mửa, buồn nôn và choáng váng. Điều này làm suy yếu người phụ nữ trong những ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu có kinh. Cơn đau này tỏa ra từ vùng bụng đến lưng và đùi. Trong khi đôi khi sẽ bị đau dữ dội suốt cả ngày và một số lần khác sẽ thường xuyên bị đau dữ dội. Đôi khi nó cũng đi kèm với chảy máu âm đạo bất thường và tiết dịch âm đạo.

 

Bài đăng được chia sẻ cách đây 20 giờ đã nhận được phản hồi tốt từ người dùng Instagram. "Tôi có thể đảm bảo điều này. Con gái tôi từng bị đau bụng kinh nhưng từ khi cháu bắt đầu uống thứ nước này, nó giống như một phép màu vậy. Con bé cũng nói với tôi rằng có Chúa mới biết những gì thức uống kỳ diệu này đã cho cháu. Cháu không bị đau, ít nhất là trước đây. Khi cảm thấy đau đớn, con tôi biết rằng mình sắp đến kỳ kinh nguyệt", một bà mẹ viết.

Mẹo trị kinh nguyệt không đều, điều hòa khí huyết đơn giản hữu hiệu các chị em chớ nên bở lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Đây là cách duy nhất và tốt nhất để thoát khỏi cơn đau bụng kinh. Tôi đã dùng sản phẩm này từ năm 2020 khi Rujuta Mam giới thiệu sản phẩm này với chúng tôi và tin tôi đi, tôi không còn cảm thấy chuột rút hay bất kỳ cảm giác khó chịu nào", một người dùng Instagram viết. 

Nguy cơ đau bụng kinh

Trong một số yếu tố làm tăng nguy cơ đau bụng kinh ở phụ nữ, yếu tố phổ biến nhất gần đây là tiêu thụ nhiều đường, đồ ăn nhẹ mặn, món tráng miệng, trà, cà phê, nước ép trái cây và chất béo chế biến. Nho khô là một loại thực phẩm kỳ diệu.

Mẹo trị kinh nguyệt không đều, điều hòa khí huyết đơn giản hữu hiệu các chị em chớ nên bở lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nó cực kỳ có lợi để giảm táo bón, đầy hơi và thay đổi tâm trạng. Chúng rất giàu chất xơ và là thuốc nhuận tràng tự nhiên. Nó được biết đến để ngăn ngừa bệnh thiếu máu vì nó giàu chất sắt, đồng và vitamin.

Theo Times of India

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