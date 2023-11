Bầm mắt thường xảy ra do bị va đập hoặc bị một lực bên ngoài tác động vào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng mắt bị bầm nghiêm trọng khiến bạn cảm thấy quá đau thì cần nhanh chóng đến phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Cách làm tan máu bầm ở mắt

Trong một số trường hợp, mắt bị bầm có thể đến từ một tổn thương nhỏ và không quá nghiêm trọng. Khi đó, bạn có thể tự xoa dịu vết bầm tại nhà bằng một số mẹo làm tan máu bầm ở mắt dưới đây.

Cách làm tan máu bầm ở trong mắt bằng chườm đá lạnh

Chườm đá lạnh là cách làm giảm bớt tình trạng máu bầm quen thuộc và được nhiều người áp dụng. Sau 24 – 48 giờ kể từ lúc bị va đập mắt, bạn có thể sử dụng đá lạnh để chườm lên mắt sẽ giúp giảm thiểu tình trạng tích tụ máu dưới da. Ngoài ra, nhiệt độ thấp từ đá còn có khả năng đẩy lùi tình trạng sưng và xoa dịu cơn đau nhức tại vùng da bị chấn thương.

Sử dụng đá lạnh để chườm lên mắt sẽ giúp giảm thiểu tình trạng tích tụ máu dưới da - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng viên đá đông cho vào khăn lau rồi chườm lên vùng da xung quanh vị trí bị va đập. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng miếng băng gạt lạnh ép vào vị trí bầm trong vòng khoảng 10 phút sẽ giảm sưng hiệu quả.

Nếu không có sẵn đá viên, bạn có thể sử dụng miếng chườm lạnh mua ở hiệu thuốc. Lưu ý bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thực phẩm đông lạnh nào khác để thay thế. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các vi sinh vật tấn công và gây nhiễm trùng ở vùng mắt bị bầm.

Làm tan máu bầm ở mắt bằng chườm nóng

Sau khi chườm lạnh khoảng 48h, bạn nên tiếp tục chườm ấm để giúp giảm cảm giác sưng đau và làm tan máu bầm nhanh hơn. Ngoài ra, việc chườm ấm sẽ giúp máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn và tăng lượng máu đến vùng mắt bị bầm.

Chườm ấm sẽ giúp giảm cảm giác sưng đau và làm tan máu bầm nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch. Tiếp theo, nhúng khăn vào chậu nước ấm và vắt thật khô rồi đặt lên vùng mắt đang bị bầm tím. Thực hiện chườm nóng khoảng 4-5 lần trong ngày sẽ giúp tan máu bầm nhanh chóng.

Cách làm tan máu bầm ở mắt bằng trứng gà

Lăn trứng gà là một trong những cách làm tan máu bầm ở mắt hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Cách trị mắt bầm bằng trứng gà rất đơn giản, bạn chỉ cần luộc chín một quả trứng gà và bóc vỏ rồi dùng quả trứng lăn qua lăn lại trên vùng mắt bị bầm. Lăn liên tục và nhẹ nhàng cho đến khi quả trứng nguội hẳn.

Sử dụng khoai tây làm tan máu bầm ở mắt

Sử dụng khoai tây cũng được xem là một trong những cách làm tan máu bầm ở mắt khá an toàn và quen thuộc với nhiều người.

Bạn cần sử dụng một củ khoai tây đem gọt vỏ, rửa sạch rồi nghiền nát. Tiếp theo, cho khoảng 1 - 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất vào khoai tây đã nghiền rồi trộn đều hỗn hợp. Đắp hỗn hợp này lên vùng mắt bị bầm khoảng từ 2 đến 3 tiếng hoặc có thể lâu hơn. Sau khi đắp xong, bạn gỡ bỏ hỗn hợp xuống và rửa mắt nhẹ nhàng lại bằng nước sạch.

Sử dụng khoai tây là một trong những cách làm tan máu bầm ở mắt khá an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các vết bầm tím nhẹ, sử dụng khoai tây để làm tan máu bầm được rất nhiều người chọn áp dụng. Cách làm này vừa đơn giản vừa mang lại hiệu quả cao khi áp dụng.

Bổ sung vitamin C

Bổ sung đầy đủ hàm lượng vitamin C cho cơ thể cũng là cách giúp làm giảm vết bầm tím trên mắt. Bạn nên tăng cường bổ sung một số loại trái cây chứa nhiều vitamin C như quýt, cam….bằng cách ăn hoặc làm nước ép uống hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống viên C theo chỉ dẫn của bác sĩ để bổ sung nhanh chóng lượng vitamin C cho cơ thể giúp nhanh chóng xóa tan vết bầm.

Bổ sung đầy đủ hàm lượng vitamin C cho cơ thể giúp làm giảm vết bầm tím trên mắt - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dứa chữa vết bầm tím ở mắt

Dứa được biết đến là có tác dụng hấp thu máu tụ và kích thích máu bầm nhanh chóng tan đi. Bạn chỉ cần cắt một miếng dứa nhỏ rồi đặt trên vùng mắt bị bầm khoảng 1-2 tiếng. Thực hiện cách này khoảng 3-4 lần một ngày sẽ thấy máu bầm tan nhanh chóng.

Hiện tượng bầm mắt thường xảy ra từ nhiều nguyên nhân không mong muốn. Tình trạng này khiến bạn cảm thấy đau nhức và thiếu tự tin khi tiếp xúc với người xung quanh. Vì vậy, nếu vô tình bị bầm mắt, bạn có thể áp dụng một số cách làm tan máu bầm ở mắt được chia sẻ ở trên. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.