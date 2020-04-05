Tìm hiểu những cách làm mắt sáng hiệu quả ngay tại nhà 

Trong cuộc sống bộn bề và nhiều áp lực hiện nay, khi đôi mắt phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính…nhiều giờ mỗi ngày sẽ có thể gây ra những tật khúc xạ ở mắt hay suy giảm thị lực. Cùng tìm hiểu những cách làm mắt sáng qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây để có đôi mắt luôn được khỏe mạnh và tinh tường.

Ngoài hàm lượng vitamin A thì trong cá hồi còn chứa axit omega – 3 giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa suy giảm thị lực. Rau Bina chứa hàm lượng lutein và zeaxanthin giúp làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa những bệnh về mắt do quá trình lão hóa gây ra.

Nếu như bạn đang thắc mắc ăn gì để mắt sáng hơn thì có thể lựa chọn những loại thực phẩm như: cà rốt, đu đủ, cá hồi, rau bina…. Đây đều là những thực phẩm chứa hàm lượng vitamin A dồi dào giúp cho đôi mắt của bạn luôn sáng.

Bổ sung các thực phẩm cần thiết cho đôi mắt – Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục cho đôi mắt

Thực hiện những bài tập thư giãn mắt sẽ giúp tăng cường thị lực và giảm bớt căng thẳng cho mắt.

Cách thực hiện:

Nhắm mắt và xoa bóp xung quanh mắt, sống mũi và má

Nhắm mắt và đảo mắt nhiều lần theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Sử dụng một cây bút đặt ở bàn tay, giữ thẳng tay và nhìn tập trung vào cây bút đó. Từ từ di chuyển cây bút đến gần mặt rồi lại đưa ra xa, lặp đi lặp lại nhiều lần để luyện thị lực.

Thực hiện các bài tập cho mắt để mắt luôn sáng, khỏe – Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các thực phẩm bổ sung

Nếu như không có điều kiện và thời gian để bổ sung các thực phẩm giúp sáng mắt thông qua các bữa ăn hàng ngày thì bạn có thể sử dụng các loại thực phẩm bổ sung có chứa vitamin A, lutein và zeaxanthin giúp mắt sáng, khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh lý về mắt.

Bên cạnh đó với những người bị cận thị thì có thể bổ sung các vitamin tốt cho mắt cận như: vitamin A, Vitamin B để không làm tăng độ của mắt và tăng khả năng hấp thụ ánh sáng cho mắt.

Tuy nhiên trước khi sử dụng các loại thực phẩm bổ sung cho mắt bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt, tránh tự ý sử dụng có thể để lại những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Ngủ đủ giấc: Việc thiếu ngủ khiến cho đôi mắt của bạn trở nên mệt mỏi, thâm quầng và thiếu tỉnh táo. Nếu như bạn đang tìm cách làm sao để mắt sáng trở lại , thì việc ngủ đủ giấc và thường xuyên cho mắt nghỉ ngơi sẽ giúp phục hồi năng lượng cho mắt, giúp cho đôi mắt luôn tươi sáng, khỏe mạnh.

Thường xuyên tập thể dục thể thao: Một cơ thể khỏe mạnh cũng sẽ giúp cho đôi mắt của bạn được khỏe mạnh, vì vậy hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, thúc đẩy quá trình lưu thông máu và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho đôi mắt của bạn.

Đeo kính bảo vệ mắt: Đối với những người làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm, khói bụi thì cần đeo kính bảo vệ mắt khi làm việc để tránh những tác động xấu làm ảnh hưởng đến đôi mắt. Ngoài ra khi di chuyển, đi lại trên đường bạn cũng cần đeo kính bảo vệ mắt để tránh khói bụi tác động xấu đến thị lực.

Đeo kính bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc trong môi trường đủ ánh sáng: Khi làm việc hay học tập cần cung cấp đủ ánh sáng cho đôi mắt, tránh ngồi làm việc ở những môi trường thiếu ánh sáng có thể dẫn đến suy giảm thị lực, gây ra các bệnh về mắt như: cận thị, loạn thị, thoái hóa điểm vàng…

Bên cạnh đó trước khi đi ngủ bạn không được sử dụng điện thoại trong bóng tối vừa gây hại mắt mà còn khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

Những lưu ý trong cách chăm sóc mắt

Trong phần nội dung phía trên chúng ta đã đi tìm hiểu những cách làm cho đôi mắt sáng khỏe, bên cạnh đó chúng ta cần phải có những lưu ý cụ thể trong cách chăm sóc mắt hàng ngày dưới đây:

Đeo kính áp tròng khi ngủ: Việc đeo kính áp tròng khi đi ngủ sẽ làm cho giác mạc thiếu oxy, dễ gây loét và nhiễm trùng. Vì vậy, bạn nên tháo kính áp tròng trước khi lên giường ngủ để bảo vệ đôi mắt của bạn.

Không đeo kính áp tròng khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Lạm dụng thuốc nhỏ mắt: Việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt có thể sẽ phản tác dụng, những người bị đau mắt đỏ nếu nhỏ thuốc nhỏ mắt quá nhiều lần trong ngày có thể khiến mắt càng có triệu chứng đỏ hơn. Vì vậy, trước khi sử dụng loại thuốc nhỏ mắt nào nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Khám mắt định kỳ: Đối với những người bị các bệnh lý về mắt, người cao tuổi bên cạnh việc thực hiện những cách làm mắt sáng và khỏe thì việc thăm khám mắt định kỳ là rất quan trọng. Quá trình thăm khám thường xuyên sẽ kịp thời phát hiện các bệnh lý, tổn thương ở mắt để từ đó bác sĩ sẽ chỉ định những phương pháp điều trị hiệu quả.

Thăm khám mắt định kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết tìm hiểu những cách làm mắt sáng và một vài lưu ý trong cách chăm sóc và bảo vệ mắt. Hy vọng với những hướng dẫn trong bài viết, bạn đọc sẽ vận dụng để giữ cho đôi mắt của mình luôn được sáng và khỏe mạnh.