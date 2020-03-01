Nguyên nhân, cách điều trị và chăm sóc khi mắt bị mờ

Mắt bị mờ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt trong cuộc sống như quan sát, làm việc, đi lại,… đòi hỏi phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và có cách điều trị kịp thời.

Đôi mắt được ví như “cửa sổ tâm hồn” tham gia vào gần như tất cả các hoạt động trong ngày của một con người. Khi mắt bị mờ sẽ khiến ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Bài viết sau đây sẽ cùng bạn đọc đi tìm nguyên nhân cũng như cách điều trị khi mắt có dấu hiệu bị mờ. Mắt bị mờ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường ngày - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân khiến mắt bị mờ Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho mắt bị mờ, có thể kể đến như:

Các tật khúc xạ ở mắt: Cận thị, viễn thị hay loạn thị là những bệnh về khúc xạ ở mắt. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến mắt của bạn bị mờ, không quan sát rõ mọi vật xung quanh nếu như không sử dụng kính. Các tật khúc xạ khiến mắt bị mờ - Ảnh minh họa: Internet Đục thủy tinh thể: Khi bước vào độ tuổi lão hóa, thủy tinh thể của mắt sẽ mất dần đi tính trong suốt dẫn đến hiện tượng đục thủy tinh thể khiến mắt bị mờ, thay đổi cảm nhận về màu sắc, mắt mờ như có màng che,…

Cườm nước: Bệnh cườm nước sẽ làm mất dần thị lực, mắt sẽ mờ dần, rất khó phục hồi. Đây là căn bệnh mãn tính về mắt và có tính di truyền. Vì vậy, nếu phát hiện mắt bị mờ đột ngột cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt để được thăm khám kịp thời. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra định kỳ mắt để sớm phát hiện bệnh lý đối với những người trong gia đình đã có bố hoặc mẹ từng mắc bệnh. Bệnh cườm nước làm cho mắt mờ - Ảnh minh họa: Internet Khô mắt: Là hội chứng rối loạn màng phim nước mắt do thiếu nước mắt hoặc chảy nước mắt quá nhiều gây ra những kích thích và tổn hại đến bề mặt nhãn cầu. Người bệnh sẽ có cảm giác khó chịu, mắt mờ, nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây ra loét giác mạc, sẹo giác mạc,…

Đau mắt đỏ: Là tình trạng mắt bị viêm nhiễm thường gặp do vi khuẩn hoặc virus gây ra khi thời tiết chuyển mùa hoặc tiếp xúc với môi trường khói bụi, ô nhiễm. Thị lực của người đau mắt đỏ bị giảm sút khó quan sát. Đây là căn bệnh rất dễ lây lan vì vậy cần được điều trị kịp thời.

Tiểu đường, cao huyết áp: Các biến chứng của bệnh lý về tiểu đường hoặc cao huyết áp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mắt làm cho người bệnh cảm thấy mắt mờ, mắt nhìn chữ bị nhòe, nhanh mỏi mắt, khó quan sát,…

Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc điều trị như cao huyết áp, thuốc ngủ,… khi sử dụng có thể xảy ra tác dụng phụ khiến mắt bị mờ.

Nếu như mắt bị mờ một bên thì có thể nguyên nhân do một số bệnh lý như: các tật khúc xạ về mắt, rối loạn điều tiết nước mắt, viêm giác mạc, viêm kết mạc, đục thủy tinh thể,… Ngoài ra, còn có thể do một số yếu tố khác như sử dụng lọ thuốc nhỏ mắt quá lâu, tư thế ngủ không phù hợp, không vệ sinh kính áp tròng,… Biến chứng tiểu đường, huyết áp làm cho mắt mờ - Ảnh minh họa: Internet Cách điều trị và chăm sóc khi mắt bị mờ Để đưa ra cách điều trị mắt bị mờ thích hợp, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa về mắt để tìm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Từ đó, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị thích hợp, bao gồm: Đối với những tật khúc xạ về mắt sẽ được đeo kính với chỉ số phù hợp với mắt. Bên cạnh đó, là thay đổi cách sinh hoạt với mắt hàng ngày.

Đối với những bệnh lý về mắt, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp với từng loại bệnh hoặc chỉ định can thiệp kịp thời.

Với những người bị biến chứng của bệnh tiểu đường, cao huyết áp cần phải điều trị triệt để những căn bệnh này, kết hợp với các loại thuốc hỗ trợ thị lực. Kiểm tra nguyên nhân khiến mắt bị mờ - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh việc thăm khám và điều trị dấu hiệu mắt bị mờ, bạn cần thực hiện chăm sóc mắt đúng cách như: - Cho mắt nghỉ ngơi: Không làm việc quá lâu bên máy vi tính, hạn chế sử dụng điện thoại, xem tivi,… dành nhiều thời gian cho mắt nghỉ ngơi để nhanh chóng phục hồi lại khả năng quan sát, tầm nhìn.

- Đảm bảo đủ ánh sáng: Khi làm việc hay đọc sách báo, bạn cần phải đảm bảo đủ ánh sáng, tránh làm việc thiếu ánh sáng lâu dần sẽ làm giảm thị lực. - Massage mắt: Bạn có thể xoa 2 bàn tay vào nhau rồi áp lên mắt trong thời gian từ 15 – 20 giây, hơi ấm từ bàn tay sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, giãn cơ, giảm sự mỏi mệt của mắt. - Bổ sung dinh dưỡng: Những loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin A sẽ rất tốt cho mắt như: cà rốt, khoai lang, dưa leo,… Bạn cũng nên bổ sung thêm các loại trái cây như táo, dưa hấu, đu đủ… cung cấp vitamin A giúp mắt luôn sáng và khỏe mạnh. - Sử dụng kính bảo vệ mắt khi di chuyển ngoài đường, làm việc tại những nơi khói bụi, ô nhiễm. Bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho mắt - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là nội dung tìm hiểu nguyên nhân mắt bị mờ và cách xử lý, chăm sóc cho mắt khi gặp hiện tượng này. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích giúp bạn đọc biết cách xử trí thích hợp, giữ cho đôi mắt khỏe mạnh, tinh tường.

Các cách làm mắt sáng hơn đơn giản tại nhà Ngày nay, số người mắc các tật về mắt đang gia tăng. Việc bảo vệ mắt dần quan trọng hơn bao giờ hết. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm mắt sáng hơn.

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