Cách bảo vệ mắt đúng cách luôn sáng và khỏe mạnh

Sức khỏe 13/05/2020 11:59

Mắt thực hiện chức năng nhìn, quan sát thu nhận hình ảnh sự vật, hiện tượng. Nếu cơ quan này bị đau, mệt mỏi sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống và công việc của người bệnh. Vì vậy, hàng ngày bạn cần có cách bảo vệ mắt an toàn để không mắc các bệnh về thị lực.

Đôi mắt có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của mỗi con người. Ngoài chức năng chính dùng để nhìn, quan sát thì đây chính là phương tiện biểu hiện mọi cung bậc cảm xúc. Lúc chào đời, hình ảnh đầu tiên đôi mắt thu nhận được chính là người mẹ. Đến lúc bắt đầu lớn dần lên, đôi mắt mở ra thế giới đa dạng màu sắc.

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Đôi mắt rất nhạy cảm và cần được bảo vệ

Chúng ta sẽ học hỏi và khám phá được nhiều điều cũng như cảm nhận được hương vị của cuộc sống thông qua đôi mắt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng máy tính, ti vi, điện thoại… trở nên phổ biến. Điều này khiến cho mắt dễ bị mỏi, khô, cận, loạn… Vì vậy, chúng ta cần có cách bảo vệ mắt an toàn, đúng cách để có thể cải thiện được phần nào sức khỏe của đôi mắt.

Tại sao phải chăm sóc mắt hằng ngày?

Đôi mắt là ngọc, là cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Nhưng trong cuộc sống hiện đại nó đang bị “tàn phá” một cách nghiêm trọng. Mãi đến khi mắt mỏi, bị cận thị, viễn, loạn… thì nhiều người mới nhận ra điều này.

Hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc, làm việc với các thiết bị điện tử liên tục. Trung bình mỗi con mắt đều phải hoạt động từ 10-16 tiếng hàng ngày. Điều này khiến cho cơ quan này mệt mỏi và luôn trong tình trạng làm việc quá tải.

Chính vì vậy, là một người trưởng thành, đã đi làm, cũng ít nhất một lần bạn đã gặp phải tình trạng khô mắt, mỏi mắt, mờ, nhức mỏi… đúng không? Thậm chí, nhức mỏi kéo dài, rất khó chịu và không thể tập trung làm gì được. Đây là dấu hiệu cho thấy đôi mắt đang rất mệt mỏi và cần được chăm sóc và bảo vệ.

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Hàng ngày đôi mắt của chúng ta cần được bảo vệ 

Ngày này, cuộc sống càng được hiện đại hóa, không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng mắc các tật khúc xạ về mắt và phải đeo kính. Càng nhìn máy tính, điện thoại vô tuyến nhiều, chúng ta càng có nguy cơ cao bị mỏi mắt và mắc các tật khúc xạ về mắt.

Trước đây chỉ có những người thích đọc sách, thợ thêu và chăm học ngày học đêm mới mắc các chứng bệnh về mắt. Còn bây giờ, phần lớn là những người làm việc nhiều trước màn hình máy tính, sử dụng điện thoại… Con số mắc các bệnh về mắt ngày càng gia tăng. Vì vậy, nếu không có cách bảo vệ mắt tốt nhất ngay từ bây giờ thì cận thị và các bệnh về mắt có thể dẫn tới mất thị lực và mù.

Cách chăm sóc và bảo vệ mắt

Về vị trí, đôi mắt của chúng ta nằm trong hai lỗ hốc hai bên sống mũi. Ở phía trên có gò lông mày và trán, phía dưới giáp xương má khuôn mặt. Từ tuần thứ 3 của thai kỳ đôi mắt sẽ bắt đầu phát triển. Hình dạng nguyên thủy ban đầu của đôi mắt là hai túi thị nguyên thủy. Sau đó chúng phát triển và lồi dần ra phía trước tạo thành võng mạc, thủy tinh thể và các thành phần khác hoàn chỉnh.

Các thành phần của mắt có cấu tạo rất tinh vi và kì công, trong đó thủy tinh thể và võng mạc là hai bộ phận có vai trò quan trọng nhất để đảm bảo chức năng nhìn. Chúng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Do đó, đôi mắt luôn cần được bảo vệ. Nên bạn cần sử dụng kính khi chơi thể thao, làm công việc hàng ngày, để có thể làm giảm thiểu các tình trạng chấn thương mắt thường gặp hoặc thương tích có thể xảy ra do tai nạn. Trước khi ra ngoài trời, bạn nên đeo kính râm chặn tia UVA và UVB, bởi các tia nắng mặt trời có thể làm hỏng thị lực của bạn. Tốt nhất hãy lựa chọn kính với 99-100 phần trăm hấp thụ tia cực tím.

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Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là một trong những cách bảo vệ mắt tốt

Đồng thời, bạn cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thông qua thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đặc biệt là cung cấp các chất dinh dưỡng có vai trò duy trì chức năng mắt, bảo vệ mắt và giảm sự phát triển của các bệnh thoái hóa liên quan đến tuổi tác.

Do đó, hàng ngày bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa lutein, beta-carotene và zeaxanthin để bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh nắng. Chúng có nhiều trong trứng, rau lá xanh đậm, ớt và khoai lang. Đồng thời, bạn hãy bổ sung axít béo Omega-3, thông qua cá hồi và nhiều loại hạt để nâng cao sức khỏe cho đôi mắt.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý thêm một số điều sau đây:

Cách bảo vệ mắt khi dùng máy tính

Khi phải làm việc nhiều trên máy tính, bạn hãy lau sạch các bụi bẩn trên màn hình máy tính, tivi… Bởi đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mắt bị mỏi vì màn hình mời, khó đọc. Đồng thời, cần áp dụng quy tắc 20-20-20 để lấy lại sự cân bằng cho đôi mắt sau một thời gian làm việc. Theo đó, sau 20 phút làm việc thì bạn cần cho đôi mắt nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn ra khoảng cách xa tầm 20 foot (khoảng 6m). Điều này sẽ giúp cho các cơ của đôi mắt di chuyển và tập trung vào các vật thể. Đẩy nhanh sự linh hoạt, điều chỉnh dễ dàng khi chúng ta di chuyển mắt hướng đến những khoảng cách khác.

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Chỉnh độ sáng máy tính phù hợp để mắt không bị chói

Bên cạnh đó, đôi mắt của chúng ta rất mẫn cảm với độ sáng màn hình máy tính. Do đó, bạn cần điều chỉnh cho phù hợp, để mắt cảm thấy dịu nhẹ và không bị chói. Nếu được thì bạn hãy tự trang mình cho mình một chiếc kính chống lóa để bảo vệ mắt khi phải làm việc nhiều giờ trên máy tính.

Tuyệt đối không nhìn sát vào màn hình máy tính mà hãy luôn duy trì một khoảng cách xa trong khi làm việc. Đồng khi phải đọc hay viết thì hãy tăng phông chữ to để mắt không phải điều tiết quá nhiều, giảm áp lực lên đôi mắt.

Theo các chuyên gia, những người hay làm việc trong văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính, điện thoại thì nên gắn thêm một màn hình bảo vệ thị lực trên máy vi tính. Đây được cho một trong những cách tốt nhất để giảm căng thẳng cho đôi mắt.

Cách bảo vệ mắt khi xem điện thoại

Khi sử dụng điện thoại, bạn cũng hãy thực hiện cách bảo vệ mắt giống như khi sử dụng máy tính. Tuy nhiên, bạn cạnh đó, bạn cần lưu ý thêm vài điều. Đó là đừng mải làm việc trên điện thoại mà quên chớp mắt. Thay vào đó, bạn hãy chớp mắt thường xuyên giúp mắt không bị khô và mỏi.

Đồng thời, khi làm việc xong hãy để đôi mắt thư giãn, massage cho đôi mắt hàng ngày bằng cách dùng hai tay cọ xát vào nhau cho nóng lên rồi áp lên mắt. Tiếp theo vuốt nhẹ từ trong ra ngoài, day từ từ để các cơ trong mắt hoạt động, điều tiết. Bạn cũng có thể cắt lát dưa chuột hoặc cà chua rồi đắp lên đôi mắt để mắt được thư giãn.

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Khi làm việc trên điện thoại thì cần chớp mắt để điều tiết thường xuyên

Ngoài ra, bạn nên nhỏ thuốc nhỏ mắt vào buổi tối để giúp mắt sáng khỏe. Trong trường hợp, mắt có cảm giác cộm do bụi bay vào thì nên nhỏ vài giọt thuốc sát khuẩn nhẹ. Trước khi đi thì không nên sử dụng điện thoại, vì ánh sáng của thiết bị sẽ kích thích thị giác, tạo hưng phấn vỏ não gây khó ngủ.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó cũng là tài sản quý giá của mỗi con người. Nhờ vào nó, thế giới quan của chúng ta đầy màu sắc, mở ra những cơ hội giao lưu học hỏi, đồng thời trao đi và nhận lại những yêu thương với người thân, bạn bè. Do đó, dù có bận rộn đến mấy thì bạn cũng phải lưu ý và thực hiện cách bảo vệ mắt ở trên. Đồng thời nghỉ ngơi hợp lý để giữ được đôi mắt luôn khỏe mạnh nhé!

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