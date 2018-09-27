Mẹo chữa hết lẹo mắt bằng kim an toàn tại nhà

Lẹo thường mọc sát với bờ mi nên dễ dàng nhận biết khi bạn thấy mi mắt sưng nhẹ, hơi đỏ, gây cảm giác đau cộm mắt và khó chịu.

Lẹo mắt là chứng viêm cấp tính ở vùng chân lông mi do sự xâm nhập của tụ cầu hoặc vi khuẩn như staphylocoque gây nên.

Để giảm bớt sự khó chịu do bị lẹo mắt và giúp lẹo mắt nhanh khỏi, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo chữa lẹo mắt sau đây:

Tại vị trí đau sẽ sưng lên một khối rắn to cỡ hạt gạo có thể kèm theo mủ. Bệnh phát triển rất nhanh, sẽ xẹp đi sau khi vỡ mủ nhưng có thể tái phát sau đó. Sau đây là cách trị lẹo mắt nhanh nhất bạn có thể áp dụng hiệu quả.

Mẹo chữa lẹo mắt bằng kim

Đây là phương pháp xử trí chắp lẹo theo Đông y. Phế du là du huyệt của tạng Phế, huyệt nằm cách gai đốt sống lưng thứ ba ngang ra hai bên 1,5 thốn (được tính bằng nửa khoảng cách từ chính giữa cột sống đến bờ trong xương bả vai).

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân hình thành chắp lẹo là do nhiệt tà xâm phạm vào bì mao. Theo đó, có thể chỉ cần chích nặn máu huyệt phế du cùng bên với mắt bị bệnh là sẽ khỏi.

Chích nặn máu huyệt phế du cùng bên với mắt bị mụn lẹo là sẽ khỏi

Dùng kim chích lể: Bạn có thể áp dụng cách chích lể huyệt phế du bằng kim tam lăng. Loại kim này có đầu nhọn với ba cạnh vát nên khi chích vào huyệt sẽ có thể nặn được máu ra một cách dễ dàng.

Cách tự xác định huyệt phế du: Xác định huyệt phế du bằng cách vắt tay ngang qua đầu, đầu ngón trỏ với ra sau lưng, vị trí đầu ngón tay chạm đến là huyệt cần thiết có thể chích lể được.

Cách chích lể như sau: Lấy kim tam lăng chích nhẹ vào huyệt rồi nặn ra chút máu. Nếu có điều kiện, bạn nên áp dụng cách giác ướt, tức là dùng bầu giác giác ngay trên huyệt sau khi đã chích lể để cho ra máu. Hoặc bạn có thể chích lể huyệt nhĩ tiêm ngay trên tai.

Chích lể huyệt nhĩ tiêm trị mụn lẹo

Chú ý:

Dùng cồn, dung dịch Betadine hoặc dùng một nhánh tỏi để sát trùng vùng da tại huyệt trước khi chích lể.

Nếu không có kim tam lăng thì có thể dùng kim khâu, kim tiêm... để chích lể.

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Chữa lẹo mắt bằng cách chườm khăn ấm

Đây là một trong những cách chữa lẹo mắt hiệu quả, đơn giản được nhiều người áp dụng. Việc duy nhất bạn cần làm là rửa sạch tay và dùng khăn sạch hoặc miếng gạc làm ẩm với nước ấm hoặc nước muối ấm loãng.

Chữa lẹo mắt bằng cách chườm khăn ấm

Sau đó, bạn nhắm chặt mắt, đặt miếng khăn sạch lên trên, đến khi nguội thì lấy ra. Sau 5-10 thực hiện cách này, lẹo mắt sẽ xẹp đi và không còn cảm giác khó chịu.

Chữa lẹo mắt bằng lá trầu

Rửa sạch và giã nhỏ một nắm lá trầu không. Sau đó, đun nóng và đổ ra cốc nước nhỏ. Sau đó, bạn đưa miệng cốc đến gần vùng mắt bị lẹo để hơ qua trong vài giây. Đây là cách giúp giảm sưng tấy và đau nhức cho người bệnh.

Chữa lẹo mắt bằng lá trầu

Chữa lẹo mắt bằng đũa cả

Hơ nóng đũa cả và bọc trong khăn mỏng rồi đem lăn nhẹ qua vùng mắt bị lẹo trong khoảng 5 phút.

Đũa cả

Áp dụng liên tục cách này cho đến khi giảm ngứa rát hẳn. Bạn lưu ý phải để đũa nóng vừa phải để không gây bỏng rát lên vùng da đang bị tổn thương.

Chữa lẹo mắt bằng nha đam

Điều trị mụn lẹo ở mắt bằng nha đam

Bôi thịt trong suốt trong lá nha đam lên vết lẹo sẽ giúp đôi mắt được thư giãn và nhanh chóng loại bỏ vết lẹo hơn.

Dùng thuốc trị lẹo mắt hiệu quả

Dùng thuốc mắt kháng sinh là cách hiệu quả mà đơn giản tại nhà. Bạn kéo mí dưới của mắt xuống rồi nhỏ. Sau đó chớp mắt hoặc nhắm mắt hờ khoảng 30-45 giây.

Dùng thuốc trị lẹo mắt

Bạn cũng có thể sử dụng kháng sinh Polymyxin B sulfat giúp chữa chắp lẹo và nhiễm trùng mắt do vi khuẩn.

Nếu áp dụng không đúng cách chữa lẹo mắt có thể khiến tổn thương dễ lan rộng hoặc để lại sẹo xấu. Do đó, bạn tuyệt đối không được tự ý chữa lẹo mắt bằng cách chích nặn mủ hay tùy tiện tra thuốc.

Không được tự ý chữa lẹo mắt vì sẽ khiến tổn thương dễ lan rộng và để lại sẹo

Hi vọng với những chia sẻ về mẹo chữa lẹo mắt bằng kim theo Đông y và một số cách chữa lẹo mắt vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ lẹo mắt tại nhà. Trong trường hợp lẹo sưng đau, mắt khó nhìn, chảy máu… bạn nên kịp thời đến tới bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám và tư vấn điều trị.