Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

Chăm sóc con 05/04/2018 17:48

Đũa bếp, trứng gà, lá trầu không… là những mẹo dân gian chữa khỏi hiện tượng lẹo mắt cho trẻ ngay tại nhà.

Lẹo mắt là hiện tượng vùng mi mắt của trẻ trở nên sưng đỏ, xuất hiện hạt mụn nhỏ như đầu hạt gạo. Ngay khi mắt trẻ có dấu hiệu đau nhức mẹ cần kiểm tra và áp dụng một số mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ dưới đây.

Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh 1
Lẹo mắt là hiện tượng thường gặp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ

Dùng đũa bếp

Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh 2
Dùng đũa bếp hơ nóng là một trong những mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dân gian phổ biến được nhiều mẹ áp dụng khi chữa lẹo cho mắt trẻ là dùng đũa bếp. Mắt trẻ mọc mụt lẹo, mẹ dùng cán đũa hơ nóng trên bếp rồi quấn vào miếng vải xô sạch. Sau đó áp nhẹ lên vùng mắt nổi lẹo, giữ trong vài phút theo nguyên tắc bé gái 9 lần, bé trai 7 lần. Độ nóng vừa phải khi hơ đũa bếp sẽ khiến mụt lẹo sớm tiêu biến.

Dùng túi trà

Túi trà sau khi pha còn ấm có thể sử dụng để chữa lẹo mắt cho trẻ. Các chất tanin và flavonoid trong túi trà có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn giúp mắt trẻ nhanh lành. Mẹ chườm nhẹ túi trà lên mắt trẻ, để yên trong vòng 5 phút. Liên tục đắp từ 2 – 3 lần trong vòng 3 – 4 ngày để mụt lẹo sớm tiêu biến.

Dùng lá trầu không

Chữa lẹo ở mắt bằng lá trầu không là cách làm phổ biến trong dân gian. Tinh dầu và chất kháng viêm trong lá trầu không sẽ giúp mắt trẻ mau lành. Mẹ dùng 7 lá trầu không (đối với bé trai), 9 lá trầu không (đối với bé gái) hơ trên bếp nóng rồi chườm lên vùng bị lẹo. Mẹ cần chú ý hơ nóng vừa phải để tránh làm bỏng mắt trẻ.

Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh 3
Tinh chất lá trầu không có tác dụng kháng viêm trị lẹo mắt cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ có thể dùng trầu không xông mắt cho bé để trị mụt lẹo. Mẹ dùng số lá trầu không như trên giã nát, cho vào cốc nước nóng rồi đưa lên vùng mắt bị lẹo của bé cho hơi nóng bốc lên. Thực hiện liên tục trong vài ngày, mụt lẹo sẽ biến mất.

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Dùng trứng gà nóng

Mẹ luộc trứng gà, bóc vỏ rồi lăn nhẹ lên vùng lẹo trên mắt trẻ. Trứng gà sẽ hút các độc tố và vi khuẩn chữa khỏi lẹo. Dùng trứng gà trị lẹo mắt cũng là cách làm phổ biến trong dân gian.

Dùng nha đam

Mẹo dân gian chữa lẹo mắt cho trẻ bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh 4
Đắp nha đam lên mắt liên tục sẽ khiến mụt lẹo ở mắt trẻ tiêu biến - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam (lô hội) là loại cây dễ trồng, lành tính chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trẻ bị lên lẹo ở mắt, mẹ dùng một miếng nha đam rửa sạch, gọt vỏ, đắp lên mắt trong vòng 15 phút, thực hiện 2 - 3 lần mỗi ngày. Mẹ lưu ý nhắc trẻ nhắm chặt mắt trước khi đắp để nhựa không bị dính vào mắt. 

Dùng khoai tây

Mẹ nghiền nhỏ 1 củ khoai tây đã rửa sạch, gọt vỏ. Tiếp đến cho vào một chiếc khăn sạch, mềm rồi đặt lên vùng mụt lẹo của trẻ trong vòng 5 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước. Thực hiện 2 – 3 lần/ngày trong vòng 3 – 4 ngày, trẻ sẽ không còn cảm giác khó chịu.

Chúc các chị em thành công với mẹo trị lẹo mắt cho trẻ bằng phương pháp dân gian!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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