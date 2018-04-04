Mách mẹ cách nấu chè đậu trắng đơn giản cúng thôi nôi cho bé

Chè đậu trắng nước cốt dừa là món chè truyền thống trong các lễ cúng thôi nôi, đầy tháng vùng Nam Bộ. Vị ngọt thanh của đậu trắng hòa quyện cùng đường, nếp dẻo và vị béo ngậy của nước cốt dừa với cách nấu cực kỳ đơn giản khiến nhiều người thích mê.

- Đường cát trắng: 500g

- Bột nổi (baking soda): 1 muỗng cà phê

- Bột năng: 1 muỗng cà phê

- Lá dứa tươi: 3 – 4 lá

Thực hiện:

Bước 1: Vo sạch đậu trắng, loại bỏ hạt lép, hạt hư rồi ngâm qua đêm.

Đậu trắng còn có tên gọi là đậu mắt cua - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Vớt đậu ra rổ để ráo nước. Cho đậu vào luộc trong vòng 20 phút đến khi hạt đậu chín mềm thì thêm đường. Tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 15 phút cho đường thấm vào đậu. Chị em lưu ý không nên cho đường vào lúc đậu còn cứng, đường sẽ bao quanh làm hạt đậu bị sượng.

Đậu trắng ngâm qua đêm rồi vớt ra để ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đổ nước ấm vào chén đựng dừa khô, dùng tay nhào dừa trong vài phút rồi dùng khăn mỏng vắt lấy nước cốt. Cho vào chén nước cốt dừa 4 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê muối. Sau đó bắc lên bếp khuấy đều đến khi nước dừa mịn thì tắt bếp.

Hòa nước cốt dừa cùng bột năng, đường, muối rồi nấu cho sánh mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Gạo nếp vo sạch, đổ nước ngập mặt gạo đem nấu chín hơi nhão. Sau khi chín cho lá dứa vào nấu trong vài phút để dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho nếp chín trộn chung với phần đậu trắng đã rim đường. Mẹ lưu ý trộn đều tay nhưng cần nhẹ nhàng, tránh làm đậu bị nát. Để chè có vị ngọt thanh, chị em có thể nêm một lượng nhỏ muối.

Bước 5: Múc chè ra chén, thêm nước cốt đường là mẹ đã hoàn thành công đoạn cuối nấu món chè đậu trắng.

Chúc chị em thành công với cách nấu chè đậu trắng cúng thôi nôi cho bé!