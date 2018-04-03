Chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh, mẹ cần chú ý những điều này để không tổn hại lưng bé

Nuôi dạy con 03/04/2018 16:44

Mẹ nên cho bé nằm giường lưới để cơ thể thông thoáng, không nổi rôm sảy và ngủ ngon giấc trong những ngày hè. Tuy nhiên, để chọn được một chiếc giường chất lượng, mẹ cần chú ý đến chất liệu và xuất xứ sản phẩm.

Dùng giường lưới cho trẻ sơ sinh có tác dụng gì?

Giường lưới là sản phẩm được sử dụng cho trẻ sơ sinh đến độ tuổi mầm non. Giường lưới có thể đặt ngay trên giường lớn, trong nôi hay dưới sàn nhà. Độ cao của giường được thiết kế từ 8 – 10cm không gây nguy hiểm cho trẻ.

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Nhiều gia đình đã bắt đầu sử dụng những chiếc giường lưới cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, giường lưới còn có tác dụng làm giảm tiếng ồn, giảm rung động, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Thiết kế bề mặt lưới đàn hồi, cách đất giúp vùng da lưng bé thông thoáng, hạn chế việc đổ mồ hôi, ngăn ngừa cảm lạnh và không ảnh hưởng đến hệ cơ xương đang phát triển.  

Mặt giường lưới siêu thoáng cũng là một trong những lợi thế giúp nhiều bà mẹ dễ dàng vệ sinh. Khi bé không mặc bỉm, mẹ chỉ cần lót khăn chống thấm rồi cho bé nằm để không bị dính ướt, sau đó vệ sinh miếng lót này để tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo giường sạch sẽ.

Đặt giường lưới trên chiếc giường lớn của cha mẹ cũng hình thành cho bé khả năng ngủ tự lập từ nhỏ.

Cách chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh

Sự phát triển hệ cơ xương của trẻ sơ sinh trong những năm đầu đời cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, việc lựa chọn cho con một chiếc giường phù hợp là một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm. 

Chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh, mẹ lưu ý chọn những sản phẩm chất lượng, xuất xứ rõ ràng. Giường lưới đạt tiêu chuẩn là loại có kích thước trên 70cm, độ cao từ 8 -10cm. Giường phải có đai an toàn để đảm bảo cho bé không bị ngã khi đang say ngủ.

Chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh, mẹ cần chú ý những điều này để không tổn hại lưng bé - Ảnh 2
Mẹ nên chọn cho bé loại giường lưới có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, bề mặt lưới không bị thõng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mẹ cần lưu ý bộ phận khung thép phải chắc chắn, không bị hư hại, đứt gãy. Lưới giường nên chọn loại dày và chắc chắn; Bề mặt lưới không bị trũng hoặc quá cứng. Trên cơ sở đó, mẹ nên chọn những loại giường lưới có chất liệu tốt, thiết kế theo tiêu chuẩn, gọn nhẹ, có chứng nhận kiểm định và tem chống hàng giả rõ ràng.

Chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh, mẹ cần chú ý những điều này để không tổn hại lưng bé - Ảnh 3
Nên chọn loại lưới dày, chắc chắn cho trẻ nằm thoải mải - Ảnh minh họa: Internet

Để con sớm có nhận thức về giới tính, mẹ có thể chọn mua mùa sắc phù hợp với giới tính của con. Bé trai thường sử dụng những chiếc giường màu xanh, bé gái nằm giường hồng…

Thông qua công dụng và cách chọn giường lưới cho trẻ sơ sinh, hy vọng các bà mẹ thông thái sẽ có kinh nghiệm lựa chọn những sản phẩm giá trị để nuôi con khỏe mạnh, an toàn.

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