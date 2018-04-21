Chữa lẹo mắt nhanh chóng, không để lại sẹo bằng những nguyên liệu có sẵn ngay tại nhà

Khi lẹo mới mọc, mi mắt sưng nhẹ, hơi đỏ, ngứa... tiếp đó ở chỗ đau nổi lên một khối u to cỡ hạt gạo. Lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, sau 3 - 4 ngày sẽ mưng mủ và vỡ. Lẹo mắt rất hay tái phát, lan từ mi này sang mi khác, có khi sưng to cả mi mắt khiến người bệnh vô cùng khó chịu.

Lẹo mắt là bệnh khá phổ biến. Bệnh gây đau nhức bờ mi, kết hợp với tình trạng phù nề làm cho bệnh nhân khó chịu khi nhìn, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, lẹo mắt nếu chữa trị không đúng cách có thể để lại sẹo và làm mất thẩm mỹ đôi mắt của bạn.

Trong sữa chua có chứa axit lactic giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây viêm nhiễm. Trong khi đó, nghệ chứa thành phần có đặc tính chống nấm, khử trùng cực tốt.

Để không ngứa ngáy, khó chịu và hạn chế việc hình thành sẹo, bạn nên biết một số cách chữa lẹo mắt bằng phương pháp dân gian đơn giản nhưng hiệu quả sau đây.

Sữa chua và bột nghệ là cặp đôi hoàn hảo giúp chữa lẹo mắt nhanh chóng, an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Để phát huy tối đa tác dụng của sữa chua và bột nghệ, bạn hãy trộn 1 muỗng cà phê bột nghệ với nửa chén sữa chua, dùng 1 – 2 lần/ngày cho đến khi hết lẹo.

Xông mắt với lá trầu không

Bạn rửa sạch khoảng 4 - 5 lá trầu không, giã nát, cho vào ly, đổ nước sôi vào rồi đưa miệng cốc lên gần mắt (cách khoảng 10cm để tránh bị bỏng) để xông hơi cho mắt.

Lá trầu không cũng là một trong những cách chữa lẹo mắt hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngày làm 2 lần, sau 2 - 3 ngày lẹo sẽ biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt của bạn.

Nha đam

Nha đam chứa nhiều chất có đặc tính chất viêm, diệt vi khuẩn nên rất có ích trong việc điều trị lẹo mắt. Bạn chỉ cần đắp trực tiếp phần thịt nha đam lên mắt đang bị đau trong khoảng 2 - 3 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện đều đặn 3 lần/ngày, sau 3 - 4 ngày mụt lẹo của bạn sẽ biến mất và không để lại sẹo.

Nha đam giúp trị lẹo mắt và hạn chế sự hình thành của sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể pha 1 muỗng canh nước nha đam với 2 muỗng canh nước ấm rồi dùng dung dịch này rửa mắt bị lẹo mỗi ngày.

Cách phòng ngừa bị lẹo mắt

- Tẩy trang thật sạch vùng mắt sau khi trang điểm.

- Đeo kính mỗi khi ra đường để tránh bụi bẩn.

- Tránh dùng chung đồ trang điểm, khăn mặt với người khác.

Không dụi mắt vì điều này có thể gây kích ứng và làm tổn thương mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Thường xuyên vệ sinh và nhỏ thuốc cho mắt khỏe mạnh.

- Tránh ăn đồ cay nóng, chứa chất kích thích.

Hy vọng với những cách chữa mắt lẹo đơn giản ở trên, bạn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và hạn chế được sự hình thành của sẹo nhé!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.