Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian

Mẹ bầu 18/04/2018 11:56

Mắc bệnh đau mắt đỏ khi mang thai, bà bầu không nên uống thuốc để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Một số mẹo dân gian sẽ giúp bà bầu nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh này.

Thời điểm giao mùa, một số bệnh dịch có nguy cơ diễn ra tràn lan, trong đó có chứng đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc do virus adeno gây ra, mọi độ tuổi đều có thể mắc căn bệnh này.

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 1
Bà bầu rất dễ mắc chứng đau mắt đỏ vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Ở phụ nữ có thai, hệ thống miễn dịch giảm nên rất dễ mắc bệnh đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu thường có các dấu hiệu: Mắt cộm, đau trong mắt, ghèn tiết ra nhiều. Trong giai đoạn mới khởi phát, bà bầu có thể áp dụng một số phương pháp dân gian chữa đau mắt đỏ cho bà bầu.

Các chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu

Nước muối sinh lý

Khi vừa có các dấu hiệu đau mắt đỏ, bà bầu nên dùng nước muối sinh lý 0.9% để nhỏ mắt liên tục từ 5 – 6 lần/ngày, mỗi bên nhỏ từ 10 – 15 giọt. Nước muối sinh lý sẽ rửa trôi mầm bệnh, làm mắt bà bầu dịu đi, bớt cảm giác đau nhức.

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 2
Dùng nước muối sinh lý để rửa mắt hàng ngày sẽ giúp bà bầu khỏi cơn đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp bà bầu chưa bị đau mắt đỏ nhưng trong nhà đã có người mắc bệnh này thì nên thường xuyên rửa mắt bằng nước muối để phòng bệnh.

Lá trầu không

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 3
Bà bầu bị đau mắt đỏ có thể sử dụng lá trầu không để xông mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu sử dụng 5 lá trầu không tươi rửa sạch, giã nát sau đó cho vào nồi, đổ nước ngang mặt lá, thêm ít muối hạt rồi đun sôi. Tiếp đến, cho nước đã đun vào chén rồi tiến hành dùng khăn nóng trùm lên đầu, xông từ 10 – 15 phút. Tinh chất trong lá trầu không có tác dụng diệt khuẩn, chữa trị bệnh đau mắt đỏ một cách hiệu quả.

Rau diếp cá

Diếp cá là loại rau gia vị phổ biến ở nước ta. Theo Đông y, diếp cá tính mát, vị chua cay giúp thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, chống viêm và có tác dụng chữa trị một số bệnh: Ho, viêm họng, táo bón, đau mắt đỏ…

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 4
Rau diếp cá có khả năng chữa đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị đau mắt đỏ nên dùng một nắm lá diếp cá tươi rửa sạch, sắc lấy nước uống, phần bã quấn vào gạc rồi đắp lên mắt. Liên tục thực hiện trong vòng 3 ngày, bà bầu sẽ hết các triệu chứng đau mắt đỏ.

Dầu dừa

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 5
Dầu dừa nguyên chất có tác dụng sát khuẩn, chống viêm, trị đau mắt đỏ cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu dừa nguyên chất để chữa bệnh đau mắt đỏ cho bà bầu là cách làm phổ biến. Khi có dấu hiệu đau nhức vùng mắt, bà bầu sử dụng tăm bông thấm vào dầu dừa rồi bôi lên vùng da quanh mắt. Tiếp đến, dùng khăn mềm đắp lên mắt để làm dịu cơn đau. Thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày, bà bầu sẽ đẩy lui chứng đau mắt đỏ nhờ tính sát khuẩn, chống viêm hiệu quả của dầu dừa. Bà bầu lưu ý nên dùng 2 tăm bông khác nhau với mỗi bên mắt nhằm tránh sự lây lan mầm bệnh.

Nha đam

Khi có dấu hiệu đau mắt đỏ, bà bầu dùng 3 bẹ lớn nha đam gọt vỏ, ngâm nước muối loãng trong vòng 20 phút rồi rửa thật sạch. Tiếp theo, mỗi bẹ cắt thành 4 – 6 miếng theo chiều ngang. Cho nha đam đã cắt vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách chữa bệnh đau mắt đỏ ở bà bầu an toàn, hiệu quả theo kinh nghiệm dân gian - Ảnh 6
Đắp nha đam cũng là một trong những mẹo dân gian chữa đau mắt đỏ ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng 2 miếng nha đam đã để lạnh đắp lên 2 bên mắt trong vòng 30 phút. Nha đam sẽ hút toàn bộ ghèn mắt, giảm tình trạng sưng viêm khi bà bầu bị đau mắt đỏ.

Theo các bác sĩ, bà bầu bị đau mắt đỏ không ảnh hưởng tới thai nhi. Nếu dấu hiệu đau mắt đỏ ở bà bầu không chấm dứt thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị dứt điểm.

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Bỗng dưng bạn thấy cơ thể mệt mỏi, đôi mắt xuất hiện đốm đỏ và chảy dịch rỉ… Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh đau mắt đỏ khi thời tiết giao mùa nhé.

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