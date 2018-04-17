Những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bà bầu dù thèm đến mấy cũng phải tránh xa

Mẹ bầu 17/04/2018 15:45

Những thức ăn không tốt cho bà bầu thường ẩn chứa các chất độc, các chủng vi khuẩn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của mẹ và gây biến dạng thai nhi.

Mang thai là giai đoạn đầu tiên trên hành trình làm mẹ. Thời gian 9 tháng 10 ngày, các bà bầu cần lưu ý đến việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé để con sinh ra khỏe mạnh, thông minh. Do đó, liên quan đến chế độ dinh dưỡng khi mang thai, chị em cần tránh xa những loại thức ăn không tốt cho bà bầu

Những thức ăn không tốt cho bà bầu

Cá chứa nhiều thủy ngân

Cá mập, cá ngừ, cá thu, cá kiếm là những loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao. Bà bầu ăn các loại cá này dễ bị nhiễm độc cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh thai nhi. 

Thịt, cá đóng hộp

Thịt chế biến sẵn rất có hại cho sức khỏe bà bầu. Các loại thịt hộp, giăm bông, xúc xích, thịt hun khói chế biến sẵn chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản và chứa chủng vi khuẩn gây bệnh listeria đe dọa tính mạng thai nhi.

Cá khô

Những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bà bầu dù thèm đến mấy cũng phải tránh xa - Ảnh 1
Cá khô chứa nhiều chất phụ gia và được chế biến không đảm bảo vệ sinh, không tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cá khô được chế biến bằng cách ướp muối và phơi khô trong điều kiện tự nhiên. Những công đoạn chế biến này tạo điều kiện cho sự phát triển của các vi khuẩn có hại ảnh hưởng đến thai nhi. Nồng độ muối cao trong cá khô có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bà bầu và là nguyên nhân của một số bệnh: Cao huyết áp, xơ vữa động mạch….

Khoai tây mọc mầm

Khoai tây mọc mầm chứa nhiều chất độc hại và chứa chất kiềm vi sinh vật khá cao. Hoạt chất này tích lũy trong cơ thể bà bầu có thể gây dị tật thai nhi. Bà bầu vô tình ăn từ 44,2g – 252g khoai tây mọc mầm có nguy cơ làm thai nhi bị dị dạng.

Khoai mì

Những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bà bầu dù thèm đến mấy cũng phải tránh xa - Ảnh 2
Không giống như nhiều loại khoai khác, khoai mì chứa axit cyanhydric không tốt cho phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần axit cyanhydric (HCN) trong khoai mì sẽ khiến bà bầu bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến ngộ độc thức ăn. Khi mang thai, dù thèm đến mấy chị em cũng nên hạn chế ăn thực phẩm này.

Sữa, bơ, pho mát chưa tiệt trùng

Bà bầu cần tăng cường uống sữa trong thời kỳ mang thai nhưng không phải các loại sữa và chế phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng. Công đoạn tiệt trùng sữa giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại cho sức khỏe thai nhi, đặc biệt là vi khuẩn chủng listeria gây sảy thai.

Măng tươi

Những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bà bầu dù thèm đến mấy cũng phải tránh xa - Ảnh 3
Chất xianua trong măng tươi kết hợp với enzym tiêu hóa sẽ tạo ra chất độc nguy hiểm cho bà bầu -  Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn đa dạng từ măng luôn kích thích vị giác con người. Tuy nhiên, bà bầu nên hạn chế ăn măng tươi để bảo vệ sức khỏe. Hàm lượng xianua trong măng tươi dưới tác dụng của các enzym tiêu hóa sẽ biến thành axit cyanhydric (HCN) là hoạt chất cực kỳ độc hại với bà bầu.

Dứa

Dứa (miền Nam gọi là quả thơm, khóm) là trái cây không tốt cho bà bầu 3 tháng đầu. Thành phần bromelain trong loại quả này có tác dụng làm mềm, kích thích co bóp tử cung có nguy cơ gây sảy thai.

Ngoài ra, quả dứa tính nóng có thể gây ra các cơn dị ứng thường gặp ở bà bầu, gia tăng tình trạng táo bón. Tuy nhiên, vào cuối thai kỳ, bà bầu nên ăn dứa và uống nước ép dứa để vượt cạn dễ dàng. 

Những loại cá bà bầu không nên ăn, tránh nhiễm độc cho mẹ và bé

Những loại cá bà bầu không nên ăn, tránh nhiễm độc cho mẹ và bé

Bà bầu cần cân đối lượng cá cung cấp cho cơ thể hàng ngày và hạn chế những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, chế biến không an toàn để tránh gây hại cho sức khỏe mẹ và bé.

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