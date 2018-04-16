Cách trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu an toàn, hiệu quả

Mẹ bầu 16/04/2018 15:27

Có khoảng 30% bà bầu mắc triệu chứng nghẹt mũi thai kỳ. Hiện tượng này do hormone nội tiết tố tiết ra khi mang thai. Để trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu, chị em chỉ cần áp dụng những cách làm đơn giản dưới đây.

Bà bầu bị nghẹt mũi có thể do cảm cúm hoặc do hiện tượng nghẹt mũi thai kỳ. Thời kỳ mang thai, lượng hormone estrogen tiết ra nhiều khiến màng mũi bị sưng và đóng dịch nhầy làm bà bầu dễ mắc chứng nghẹt mũi thai kỳ.

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Các dịch nhầy bám nhiều vào mũi khi mang thai là nguyên nhân khiến bà bầu bị nghẹt mũi thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng nghẹt mũi thai kì thường xuất hiện ở tháng thứ 2 và nặng hơn ở những tháng cuối. Lượng máu được sản xuất ra nhiều hơn gây sưng phù, chèn ép các mao mạch khiến đường thở chị em bị thu hẹp dẫn đến tình trạng nghẹt mũi.

Để trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu, chị em có thể áp dụng một số mẹo đơn giản dưới đây.

Cách trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu

Xông tỏi

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Vị hăng của tỏi có tác dụng trong việc trị nghẹt mũi ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có khả năng chữa nghẹt mũi hiệu quả. Bà bầu bị nghẹt mũi hãy giã 3 – 5 tép tỏi rồi xông mũi hoặc ngửi nhiều lần. Để tăng hiệu quả, bà bầu có thể ăn trực tiếp tỏi trong các bữa ăn nhằm sát trùng, chống viêm nhiễm vùng mũi – họng.

Rửa mũi bằng nước muối

Để loại bỏ dịch nhầy bám nhiều vùng màng mũi gây khó thở, bà bầu nên dùng nước muối sinh lý vệ sinh mũi hàng ngày từ 2 – 3 lần. Bên cạnh việc rửa nước muối trị nghẹt mũi, bà bầu cũng nên súc miệng bằng nước muối để vùng mũi họng được sạch sẽ, kháng viêm.

Tắm nước ấm bằng vòi sen

Cách trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu an toàn, hiệu quả - Ảnh 3
Hơi nước ấm từ vòi sen sẽ giảm hiện tượng nghẹt mũi ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị nghẹt mũi thai kì có thể tắm nước ấm bằng vòi sen. Hơi nước ấm sẽ giúp bà bầu dễ chịu và giảm cảm giác nghẹt mũi. Chị em cũng có thể nhúng khăn mềm trong nước ấm, vắt nhẹ rồi để ngay trước mặt, tiến hành hít thở đều.

Uống nhiều nước

Uống hơn 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp làm lỏng các dịch đặc ở mũi, trị nghẹt mũi thai kỳ cho các chị em. Mẹ bầu nên sử dụng nước ấm pha thêm chanh và mật ong để tinh thần dễ chịu, tăng sức đề kháng.

Kê gối cao khi ngủ

Cách trị nghẹt mũi thai kỳ cho bà bầu an toàn, hiệu quả - Ảnh 4
Kê cao gối khi ngủ sẽ giúp đường thở bà bầu thông thoáng, tránh nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý cho các bà bầu khi mang thai mắc chứng nghẹt mũi là nên kê cao gối khi ngủ. Việc kê cao gối sẽ giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn, khắc phục hiện tượng nghẹt mũi.

Tránh ngửi các chất độc hại

Mùi khói thuốc, mùi sơn, mùi rượu, bia, khói bụi và các chất độc hại khác có thể gây kích ứng khiến tình trạng nghẹt mũi của bà bầu trở nên trầm trọng hơn. Để giảm thiểu những cơn nghẹt mũi khó chịu, bà bầu nên tránh xa các loại mùi gây hại này.

Bà bầu lưu ý hiện tượng nghẹt mũi thai kỳ chỉ là chứng nghẹt mũi thông thường. Kiên trì áp dụng các mẹo trị nghẹt mũi cho bà bầu nói trên, đường thở của chị em sẽ thông thoáng, dễ chịu hơn.

Nếu nghẹt mũi đi kèm các triệu chứng đau đầu, đau họng, sốt cao… chứng tỏ bà bầu đã bị cảm cúm. Trường hợp các cúm nặng, bà bầu nên đi kiểm tra tình hình sức khỏe để không ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi.

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