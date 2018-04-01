Bà bầu cần cân đối lượng cá cung cấp cho cơ thể hàng ngày và hạn chế những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, chế biến không an toàn để tránh gây hại cho sức khỏe mẹ và bé.

Cá là nguồn thực phẩm cung cấp đa dạng các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não bộ thai nhi. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và bé. Những loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao hay nhiều độc tố luôn nằm trong danh sách thực phẩm cấm kỵ đối với bà bầu. Bà bầu không nên ăn cá gì? Cá ngừ Bà bầu không nên ăn nhiều cá ngừ vì hàm lượng thủy ngân cực kỳ cao - Ảnh minh họa: Internet Cá ngừ là một trong những loại hải sản giàu dinh dưỡng, nhiều đạm và các axit béo tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bà bầu cần hạn chế tối đa việc tiêu thụ các thực phẩm chế biến từ loại cá này khi mang thai.

Đa số các loại cá ngừ đều chứa hàm lượng thủy ngân cao gây nhiễm độc cơ thể, ảnh hướng đến thai nhi. Một số loại cá ngừ lành tính hơn (cá ngừ vây dài, cá ngừ vây xanh, các ngừ vây vàng) bà bầu có thể tiêu thụ nhưng chỉ với một lượng khoảng 170g/tuần. Cá thu, cá kiếm, cá mập Cá thu rất giàu dinh dưỡng nhưng bà bầu cần hạn chế ăn trong tam cá nguyệt đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet Cá thu, cá kiếm, cá mập nằm trong danh sách những loại cá bà bầu không nên ăn của Viện Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Bà bầu ăn nhiều cá thu, cá kiếm trong thai kỳ sẽ dẫn đến tình trạng phơi nhiễm thủy ngân gây nhiễm độc cơ thể. Bên cạnh đó, thủy ngân còn gây nguy hại nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh thai nhi.

Cá nóc Ở nước ta, cá nóc còn có các tên gọi khác như cá bống hoa, cá đùi gà - Ảnh minh họa: Internet Đây là một loại cá cực độc nguy hại đến sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ có thai. Chất tetradotoxin trong buồng trứng và chất hepatoxin trong gan cá nóc là hai loại độc tố cực kỳ nguy hiểm gây ngộ độc dẫn đến tử vong nếu ăn phải. Bà bầu cần tuyệt đối tránh xa loại cá này. Cá khô Quy trình sản xuất không đảm bảo và lượng muối cao trong cá khô đều không thích hợp cho bà bầu sử dụng - Ảnh minh họa: Internet Thông thường, các loại cá khô đều được chế biến bằng cách ướp muối và phơi khô trong điều kiện tự nhiên. Quá trình sản xuất này khiến các vi khuẩn có hại dễ xâm nhập ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, nồng độ muối quá cao trong cá khô có thể khiến cơ thể bà bầu tăng tuyến nước bọt, pha loãng dịch dạ dày, giảm khả năng tiêu hóa. Hậu quả là bà bầu dễ mắc các bệnh: Cao huyết áp, xơ vữa động mạch, tổn thương huyết quản ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu lên não. Cá hộp Khi mang thai, bà bầu không nên sử dụng thực phẩm đóng hộp nói chung và cá hộp nói riêng. Khi làm đồ hộp, các cơ sở sản xuất đều thêm vào một số chất bảo quản, chất phụ gia, chất tạo mùi… ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe bà bầu và thai nhi. Bà bầu không nên ăn cá hộp vì thành phần chứa nhiều chất bảo quản, chất phụ gia và nhiều chất hóa học khác - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh các loại cá biển bà bầu không nên ăn, chị em cũng cần chú ý tránh ăn các loại cá sống, cá được chế biến chưa kỹ và những loại cá được nuôi trong môi trường không đảm bảo vệ sinh. Nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng gây bệnh luôn luôn đe dọa sức khỏe bà bầu và thai nhi khi ăn những loại cá này.

8 loại thực phẩm mẹ bầu không nên ăn trước khi đi ngủ Để giấc ngủ không bị gián đoạn và ảnh hưởng, mẹ bầu không nên ăn những thực phẩm này.

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