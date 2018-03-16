8 loại thực phẩm mẹ bầu không nên ăn trước khi đi ngủ

Mẹ bầu 16/03/2018 14:07

Để giấc ngủ không bị gián đoạn và ảnh hưởng, mẹ bầu không nên ăn những thực phẩm này.

Giấc ngủ trong thời kỳ mang thai đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của bà bầu và sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, lượng hormone nội tiết tố thay đổi khiến cơ thể chị em cực kỳ nhạy cảm và phải đối diện với những cơn mất ngủ kéo dài.

Để có giấc ngủ chất lượng hơn, mẹ bầu cần hạn chế ăn các thực phẩm giàu năng lượng, lợi tiểu hoặc các thực phẩm chứa caffein. 

Thực phẩm bà bầu không nên ăn trước khi đi ngủ

Thịt bò

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Tiêu thụ quá nhiều thịt bò vào bữa tối sẽ khiến mẹ bầu khó ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, mọi người đặc biệt là phụ nữ có thai không nên ăn quá nhiều thịt bò vào buối tối. Ăn thịt bò vào thời điểm này khiến lượng sắt được nạp vào cơ thể quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh trong khi gan cần có thời gian nghỉ ngơi. Hậu quả là bà bầu có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và một số bệnh nguy hiểm khác.

Các loại hạt

Hạt hạnh nhân, óc chó, mắc ca và một số loạt hạt khác cung cấp nhiều dưỡng chất cho bà bầu và thai nhi. Tuy nhiên, thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ hoàn toàn không thích hợp để các chị em ăn loại hạt này. Hàm lượng chất béo lành mạnh trong các loại hạt tuy bổ dưỡng nhưng mẹ bầu không nên ăn vào buổi tối.

Đậu

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Bà bầu không nên ăn các thực phẩm thuộc họ nhà đậu để hệ tiêu hóa không bị trì trệ - Ảnh minh họa: Internet

Họ nhà đậu chứa nhiều chất xơ, các vitamin và dưỡng chất tốt cho mẹ và bé. Mẹ bầu có thể ăn đậu vào bất kỳ thời gian nào trong ngày nhưng cần tránh thời gian trước khi đi ngủ. Ăn đậu vào buổi tối khiến mẹ bầu khó tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Kem

Kem chứa nhiều chất béo. Kem sô-cô-la còn chứa nhiều đường và caffein khiến mẹ bầu ngủ không ngon giấc. Nếu thèm ăn kem khi mang thai, mẹ bầu có thể ăn vào ban ngày hoặc lựa chọn sản phẩm kem không đường để ăn vào buổi tối.

Cần tây

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Cần tây là một trong những vị thuốc lợi tiểu bà bầu không nên ăn vào buổi tối -  Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu không nên ăn cần tây vào buổi tối để không làm gián đoạn giấc ngủ. Nguyên nhân chính là do cần tây có tác dụng lợi tiểu sẽ khiến chị em đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm.

Dưa hấu

Vị ngọt mát của dưa xấu sẽ xoa dịu mẹ bầu trong những ngày hè nóng bức. Dưa hấu cũng cung cấp cho chị em lượng đường tự nhiên và dinh dưỡng cân bằng. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên ăn loại trái cây này vào buổi tối.

Theo các chuyên gia, năng lượng có trong dưa hấu nhiều hơn năng lượng của một bát cơm. Ăn dưa hấu buổi tối sẽ làm cho insulin tăng cao, thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, lượng nước trong dưa hấu nhiều khiến dịch vị dạ dày bị loãng nếu ăn trước và sau bữa ăn.

Sô-cô-la

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Các thành phần trong sô-cô-la sẽ khiến mẹ bầu tỉnh táo, khó đi vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần sô-cô-la chứa nhiều caffein (đặc biệt là sô-cô-la đen) tác động đến hệ thần kinh mẹ bầu gây mất ngủ. Ngoài ra, chất kích thích theobromine trong sô-cô-la khiến tim mẹ bầu đập nhanh hơn.

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy là món ăn vặt ưa thích của nhiều chị em. Tuy nhiên, bà bầu lại không nên ăn thực phẩm này trước khi đi ngủ. Hàm lượng chất xơ và độ ngưng tụ đường trong trái cây sấy khô sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mẹ bầu.

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