Trong 3 tháng đầu, bà bầu tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm này kẻo con gặp nguy hiểm

Mẹ bầu 18/01/2018 17:25

Ở 3 tháng đầu, mẹ bầu không nên ăn những loại thực phẩm có thể gây co thắt dạ con, đồ uống có cồn, thức ăn nhanh hay những thực phẩm đóng hộp…

Để con sinh ra khỏe mạnh, thông minh, kể từ khi mang thai, bà bầu cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và không nên ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe.

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu?

Tháng đầu tiên của thai kỳ

Tháng đầu tiên của thai kỳ được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối, tức khoảng thời gian từ lúc trứng chuẩn bị rụng đến khi kết thúc tuần thứ 4. Lúc này, phôi thai bắt đầu phát triển những bước quan trọng. Về chế độ dinh dưỡng, mẹ bầu nên tránh những loại thực phẩm sau:

- Các thực phẩm gây co thắt dạ con: Cam thảo, dứa, đu đủ xanh, rau ngải cứu, rau răm, rau ngót, rau sam…

Trong 3 tháng đầu, bà bầu tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm này kẻo con gặp nguy hiểm - Ảnh 1
Tháng đầu tiên, bà bầu không nên ăn những thực phẩm gây co thắt dạ con - Ảnh minh họa: Internet

- Các loại cá chứa nhiều thủy ngân: Cá ngừ xanh, cá kiếm, cá thu, lươn vàng, trứng cá tầm muối… Thành phần thủy ngân trong những loại cá này gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh thai nhi.

- Phô mai mềm: Nhiều loại phô mai mềm thường được làm từ sữa chưa qua tiệt trùng và tiềm ẩn nguy cơ chứa vi khuẩn Listeria monocytogenes gây bệnh cho mẹ, dẫn đến nguy cơ sảy thai.

Tháng thứ hai của thai kỳ

Tháng thứ hai của thai kỳ được xác định từ tuần thai thứ 6. Lúc này, phôi thai đã chuyển từ hình thẳng sang hình quả lê và cuộn tròn trong tư thế bào thai. Não của bé cũng bắt đầu phát triển. Mẹ bầu bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, nôn mửa. Bên cạnh những thực phẩm cần tránh trong tháng thai kỳ đầu tiên, mẹ bầu cũng không nên ăn một số thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe sau:

- Pate: Các chế phẩm của pate (từ thịt, rau, cá…) có thể chứa nhiều vi khuẩn listeria. Nếu ăn loại thực phẩm này trong thời gian mang thai, mẹ bầu càng dễ có nguy cơ mắc chứng listeriosis - một dạng ngộ độc thực phẩm. Loại vi khuẩn này còn gây ra các triệu chứng cảm cúm, sảy thai, sinh non.

- Gan: Gan động vật chứa nhiều sắt và vitamin A. Mẹ bầu ăn quá nhiều gan động vật khiến lượng vitamin A trong cơ thể tăng đột biến, có thể khiến thai nhi bị dị tật.

Trong 3 tháng đầu, bà bầu tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm này kẻo con gặp nguy hiểm - Ảnh 2
Ở tháng thứ hai, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều gan động vật - Ảnh minh họa: Internet

- Sữa tươi tiệt trùng: Nhiều loại sữa tươi tiệt trùng có thể chứa một số vi khuẩn có hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

- Đồ uống có cồn: Trong thời gian mang thai, nếu mẹ bầu sử dụng các thức uống có cồn, cồn sẽ đi từ cơ thể mẹ qua cuống rốn đến thai nhi. Nếu mẹ thường xuyên sử dụng những loại đồ uống này, bé sẽ mắc chứng “thai nhi nghiện rượu”. Hậu quả là sức khỏe em bé sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, thần kinh bị ảnh hưởng, mặt mũi dị dạng.

- Trứng chưa nấu chín: Khi mang thai, mẹ bầu nên từ bỏ thói quen ăn những món trứng ốp la, trứng lòng đào. Trứng chưa nấu chín có thể chứa vi khuẩn salmonella ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

- Xúc xích, thịt hun khói, giăm bông, nem chua: Các loại thực phẩm này đều được chế biến từ nguyên liệu tươi sống và chứa các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Nếu thèm ăn những món ăn này, mẹ bầu cần nấu chín cẩn thận.

Tháng thứ ba của thai kỳ

Bước vào tháng thứ ba, kích thước của em bé trong bụng mẹ bằng cỡ một quả ô liu. Cơ bắp và dây thần kinh của trẻ bắt đầu hoạt động nhưng mẹ vẫn chưa thể cảm nhận được những chuyển động này. Tim thai cũng bắt đầu hình thành. Đây là tháng cuối cùng của tam cá nguyệt thứ nhất.

Để con phát triển khỏe mạnh, mẹ cần tăng cường sử dụng nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe và tránh những thức ăn sau:

- Thức ăn nhanh: Gà rán, khoai tây chiên, pizza, hamburger… và nhiều loại thức ăn nhanh khác chứa nhiều chất béo bão hòa và những gốc tự do có hại.

Trong 3 tháng đầu, bà bầu tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm này kẻo con gặp nguy hiểm - Ảnh 3
Lượng dưỡng chất trong thức ăn nhanh hầu như không còn do quá trình chế biến ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

- Đồ ăn đóng hộp: Các thực phẩm đóng hộp chứa rất nhiều muối và gia vị, làm tăng gánh nặng cho thận khiến mẹ bầu có nguy cơ bị huyết áp cao. Thời kỳ mang thai, toàn bộ các cơ quan trong cơ thể mẹ bầu đã hoạt động hết công suất, bạn đừng nên bắt chúng phải hoạt động thêm nữa. Bên cạnh đó, thai nhi sẽ không được nhận đầy đủ chất dinh dưỡng nếu mẹ bầu bị chứng huyết áp cao.

- Thực phẩm quá hạn sử dụng, chưa qua tiệt trùng: Phụ nữ có thai không nên sử dụng các thực phẩm độc hại như củ, quả mọc mầm vì chúng chứa rất nhiều chất độc ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Từ khóa:   bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu bà bầu không nên ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 31 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 32 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang