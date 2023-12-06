Những người ủng hộ cho rằng uống nước ấm khi bụng đói ngay khi thức dậy có thể chữa được nhiều loại bệnh bởi giúp làm sạch hệ tiêu hóa và điều hòa sức khỏe đường ruột. Phương pháp này được cho là có thể chữa trị trực tuyến nhiều loại bệnh, từ bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư đến táo bón và huyết áp cao . Hãy xem qua những ưu điểm và hiệu quả của liệu pháp trị liệu bằng nước của Nhật Bản.

Uống nước khi bụng đói sẽ thúc đẩy quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách loại bỏ độc tố, tăng tốc độ trao đổi chất và giúp giảm cân. Uống nước khi bụng đói lúc thức dậy được cho là làm tan mỡ và hỗ trợ đốt cháy mỡ bụng. Nhiệt độ cơ thể tăng lên khi uống nước ấm, điều này có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất làm tăng tốc độ đốt cháy calo và cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn.

Uống nhiều ly nước mỗi ngày là một phần trong liệu pháp trị liệu bằng nước của người Nhật, giúp duy trì lượng nước tối ưu. Nhiều lợi ích của việc duy trì lượng nước đầy đủ bao gồm chức năng não tối ưu, sức sống lâu dài, điều hòa huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, tăng lượng nước uống có thể giúp tránh sỏi thận, đau nửa đầu và táo bón. Trường hợp bạn làm việc bên ngoài, chịu nhiều áp lực trong công việc hoặc sống ở nơi có khí hậu nóng bức thì nên uống nhiều hơn.

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Giữ cho làn da khỏe mạnh

Phương pháp uống nước của người Nhật có khả năng cải thiện sức khỏe làn da bằng cách kiểm soát nhu động ruột, giảm táo bón, thúc đẩy làn da sáng hơn và có thể cân bằng độ pH của cơ thể. Vì nước chiếm tới 75% cơ thể nên bất kỳ sự sụt giảm nào về lượng nước đều ảnh hưởng đến làn da bởi da là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Nếu da không được cung cấp đủ nước, da sẽ trở nên bong tróc, khô ráp và thiếu sức sống. Da khô dễ bị nếp nhăn và đồi mồi.

Làm sạch thận

Thận là bộ lọc tự nhiên của cơ thể. Thận giúp làm sạch máu luân chuyển khắp cơ thể và giúp cơ thể bạn hoạt động tối ưu. Thận cần nước để loại bỏ chất độc khỏi cơ thể. Thận lọc chất thải từ máu để các cơ quan của cơ thể có thể nhận được máu tươi, giàu oxy.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý

Uống nước rất tốt cho sức khỏe nhưng nên uống vừa đủ tùy theo tình trạng sức khỏe của từng cá nhân. Đối với một số người, uống hai ly nước vào mỗi buổi sáng khi bụng đói có thể là ý tưởng tốt, nhưng đối với một số người khác, chỉ uống một ly là đã đủ.