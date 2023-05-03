Trong đó, một trường hợp bị thương nhẹ là anh T.B.P (30 tuổi, Bến Tre) với chẩn đoán chấn thương đầu, phần mềm vai phải, gối phải, bàn chân phải. Bệnh nhân được cho xuất viện sau khi tình trạng ổn định.

Thông tin từ Vietnamnet, theo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ba nạn nhân vụ tai nạn tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chuyển đến cấp cứu trong sáng ngày 3/5.

Người vợ là chị Đ.T.D.L (28 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bị thương ở cẳng tay phải, đầu dưới đùi trái, lóc da cẳng chân trái.

Hai trường hợp nặng là cặp vợ chồng ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc được. Báo động đỏ lập tức được kích hoạt. Bệnh nhân được chống sốc, truyền dịch, truyền máu.

Hội chẩn liên chuyên khoa ngoại thần kinh, ngoại chỉnh hình chẩn đoán bệnh nhân bị gãy kín liên lồi cầu dài trái, gãy kín 2 xương cẳng tay phải, chấn thương đầu. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu vào trưa cùng ngày.

Người chồng là anh N.T.H.H (26 tuổi, TP.HCM) bị yếu 2 chân, sức cơ 3/5, vết thương nằm ngang ở đùi phải dài 20cm, vết thương mắt cá ngoài cổ chân phải.

Kết quả chụp CT scan và hội chẩn liên chuyên khoa cho thấy bệnh nhân bị vết thương đùi phải, cổ chân trái, gãy kín ổ cối phải, khối xương cùng phải ít di lệch, gãy trật D12-L1, vỡ thân L1 A0A3, tràn khí trung thất ít, theo dõi rách thực quản, chấn thương bụng kín. Bệnh nhân được chuyển phòng mổ cấp cứu ngay sau đó.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, khoảng 8h sáng 3/5, xe container do nam tài xế lái chạy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp đi đường Mai Chí Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Cầu Giây - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi đến đoạn cách nút giao An Phú thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức khoảng 500m thì bất ngờ lao qua phải húc văng 5m dải phân cách, lao vào làn xe máy, tông và kéo lê hai xe máy dưới gầm, khiến một đôi nam nữ đi xe máy bị thương nặng, được lực lượng y tế sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Đại diện Cục C08 cho biết tài xế khai xe nổ lốp, dẫn đến vụ tai nạn. Đến 10h, hiện trường đã được giải tỏa, giao thông qua khu vực đã thông thoáng trở lại, các xe di chuyển bình thường.