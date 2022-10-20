Không phải chất béo nào trong cơ thể cũng xấu, có loại giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt

Tuy nhiên, chất béo là một nguồn tài nguyên được sử dụng để tạo năng lượng, nên là nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta.

Chất béo trong cơ thể có cảm giác mềm mềm và thường được biết đến là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Chất béo là một hợp chất hữu cơ được tạo thành từ axit béo và glixerol. Nó là dạng rắn ở nhiệt độ phòng và được chứa trong các cơ thể sống. Ở động vật, nó được lưu trữ dưới da, trong cơ và trong gan, nó cũng có thể gây tăng cân.

Vấn đề là có quá nhiều chất béo trong cơ thể, hoặc đặc biệt là chất béo nội tạng đã tích tụ trong các cơ quan của cơ thể. Dựa trên dữ liệu từ phương tiện truyền thông internet Hoa Kỳ 'HuffPost', chúng tôi đã điều tra các đặc điểm của chất béo thường chưa được biết đến.

Chất béo giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Nếu lượng mỡ cơ thể của bạn khi khám sức khỏe vẫn nằm trong phạm vi thích hợp, thì chức năng thuần tuý của mỡ có thể được duy trì.

Có hai loại chất béo

Khi bạn nghĩ đến chất béo, trong đầu bạn sẽ nghĩ ngay đến hình dạng một khối trắng sần sùi tích tụ trên bụng, mông và đùi của bạn. Cơ thể chúng ta cũng có chất béo có màu nâu. Chất béo này có tác dụng ngăn cơ thể run rẩy và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, chất béo này ở trẻ sơ sinh cao hơn nhiều so với người lớn. Người béo phì không có mỡ nâu.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do tại sao nhiều nhà khoa học muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa thiếu chất béo nâu và béo phì. Theo các chuyên gia, khi bạn đến cuối độ tuổi 40 hoặc đầu độ tuổi 50, bạn sẽ bắt đầu bị giảm mỡ nâu. Theo đó, các nhà nghiên cứu tin rằng tuổi tác và chất béo nâu cũng có thể có liên quan với nhau.

Tập thể dục làm thay đổi gen tế bào mỡ

Lượng chất béo trong cơ thể được xác định do di truyền. Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Lund ở Thụy Điển, một số gen dự trữ chất béo có thể được điều chỉnh thông qua tập thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu yêu cầu các đối tượng nghiên cứu tập thể dục aerobic hai lần một tuần trong 6 tháng. Kết quả cho thấy không chỉ giảm cân và thể lực tốt hơn, mà gen lưu trữ chất béo để làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì cũng đã thay đổi, và chúng đã không thể thực hiện chức năng này.

Tập aerobic để giảm mỡ nội tạng

Nếu vòng eo, cẳng tay xệ và ngấn ở cằm lộ ra ngoài quá mức thì có thể có nhiều chất béo nội tạng mà chúng ta không thể nhìn thấy được.

Mỡ dưới da giữ ấm cho cơ thể và hoạt động như một chất đệm. Tuy nhiên, mỡ nội tạng lại ẩn sâu trong ổ bụng lại nằm giữa các cơ quan trong cơ thể giải phóng ra các chất hóa học làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu chu vi vòng eo của bạn dày hơn chu vi vòng hông, bạn có đang nhiều mỡ nội tạng. May mắn thay, chất béo nội tạng có thể giảm giống như chất béo dưới da, vì vậy bạn có thể đốt cháy chất béo và loại bỏ nó thông qua tập thể dục.

Theo Kormedi