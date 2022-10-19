Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn

Sống khỏe 19/10/2022 05:57

Cả nhiệt độ và thời gian đều ảnh hưởng đến làn da của bạn.

Nhiều người có thói quen đi tắm vào mỗi buổi sáng ngay sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ. Đây cũng là một hoạt động thường xuyên và theo thói quen. Đặc biệt vào mùa thu, khi các hoạt động ngoài trời nhiều, bạn có thể sẽ đi tắm rửa cơ thể thường xuyên hơn.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc tắm vòi sen, thường là vô tình có thể làm tổn thương làn da của bạn. Dưới đây là 6 thói quen xấu khi tắm.

1. Tắm ở nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng

Bác sĩ da liễu Suzanne Friedler thuộc Trường Y Icahn, Mount Sinai ở New York, Mỹ cho biết “Nước nóng khiến da xỉn màu, khô và ngứa, đồng thời làm cơ thể mất đi lớp dầu tự nhiên”.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt độ vừa phải và không bốc hơi nước lên là phù hợp nhất. Hiệp hội bệnh chàm quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị tắm bằng nước ấm để ngăn ngừa các vấn đề do da khô, chẳng hạn như bệnh chàm.

2. Đứng lâu dưới nước

Có nhiều người cảm thấy khi đứng dưới vòi nước ấm sẽ làm tâm trạng mình thấy tốt hơn, nhưng đứng quá lâu có thể gây hại. Friedler nói: “Giống như nước nóng, tắm lâu sẽ làm mất dầu và độ ẩm của cơ thể”.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiệp hội Eczema Quốc gia khuyên bạn, nếu gặp vấn đề về da khô thì cũng chỉ nên kết tắm trong vòng 5 đến 10 phút.

3. Sử dụng sữa rửa mặt có quá nhiều thành phần

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đã xuẩ hiện nhiều loại xà phòng khác nhau có thêm thành phần kháng khuẩn. Loại xà phòng bình thường mà bạn hay sử dụng đã đủ để tiêu diệt vi-rút. Vì vậy, không có lý do gì để thêm bất kỳ thành phần nào khác.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu vào tháng 5 năm 2014 được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho thấy rằng sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ giàu chất béo tốt cho da của bạn hơn những loại khác và bất kể bạn tắm trong bao lâu và ở nhiệt độ nào.

4. Gội đầu ở bước cuối cùng

Để tránh nổi mụn và giảm kích ứng da, Tiến sĩ Day khuyến cáo “Hãy xả sạch dầu gội, thoa dầu xả, tắm sạch cơ thể, sau đó xả dầu xả và sữa tắm cùng một lúc”.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn làm theo quy trình này khi tắm, bạn sẽ không còn dính dầu gội và dầu xả trên cơ thể nữa. Hãy cạo râu sau cùng. Hơi nóng, nước và hơi nước sẽ làm mềm râu, giúp bạn cạo râu dễ dàng hơn.

5. Chỉ tắm vào buổi sáng

Không có cái gọi là thời gian tốt nhất trong ngày để tắm. Nó phụ thuộc vào lịch trình và sở thích cá nhân của bạn.Tắm buổi sáng có thể giúp bạn tỉnh táo. Tắm trước khi đi ngủ cũng có những lợi ích.

Một đánh giá về “Y học giấc ngủ” vào tháng 4 năm 2019 cho biết: “Tắm nước ấm 10 phút trong 1 đến 2 giờ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn”.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tắm vòi sen vào ban đêm cũng có những lợi ích khác. Hiệp hội Miễn dịch học cho biết: “Nếu bạn bị dị ứng hoặc hen suyễn, bạn nên tắm trước khi đi ngủ để gội sạch phấn hoa khỏi tóc và da.”

Friedler khuyến cáo tắm vòi sen như một biện pháp phòng ngừa COVID-19. Ông nói: “Nếu bạn làm việc và giao lưu với nhiều người trong một không gian hẹp, bạn nên tắm ngay khi về nhà và trước khi chào gia đình.”

Tắm quá thường xuyên

Không phải ai cũng phải cần tắm mỗi ngày. Đặc biệt là vào mùa đông lạnh, khi đó da trở nên khô hơn và không đổ mồ hôi nhiều. Tiến sĩ Day gợi ý rằng nếu bạn cảm thấy cần tắm hai lần một ngày vì cơ thể bị bẩn khi tập thể dục hoặc làm việc, hãy tắm nhanh một lần và tắm sạch lại một lần nữa.

Những thói quen xấu khi tắm đa số chị em đều mắc phải khiến làn da ngày càng thâm sần, nổi mụn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Ông khuyến nghị rằng chúng ta nên tập trung vào "những vùng bẩn", chẳng hạn như nách và bẹn, vì chúng ta không bẩn như chúng ta nghĩ.

Theo Kormedi

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