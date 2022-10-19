5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua

Luyện tập 19/10/2022 05:55

Đốt cháy calo và việc hiệu quả nhất để giảm cân nhưng các bạn có biết những cách đốt cháy calo trong một thời gian ngắn không?

Tập thể dục nhịp điệu sẽ giúp bạn tiêu thụ lượng calo cao trong thời gian ngắn và có hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng bằng cách tiêu thụ lượng calo dư thừa dễ tích lũy dưới dạng chất béo.

Chạy bộ là một bài tập tiêu tốn calo điển hình, nếu bạn chạy với tốc độ khoảng 10 km một giờ, bạn có thể tiêu thụ khoảng 557 kcal mỗi giờ.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 5 bài tập đốt cháy lượng calo cao như chạy bộ trong một thời gian ngắn.

Dễ dàng leo cầu thang dù ở bất cứ đâu

Leo cầu thang là bài tập đòi hỏi nhiều sức lực không kém gì chạy bộ. Ưu điểm là bạn có thể làm thoải mái thực hiện bài tập này mọi lúc mọi nơi như tại nơi làm việc, tại căn hộ của mình. Leo cầu thang có thể đốt cháy 852 kcal mỗi giờ.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhược điểm của leo cầu thang là bạn khó trụ vững trong một giờ đồng hồ vì leo cầu thang cần vận động nhiều và rất mệt. Đây là một bài tập tốt để thực hiện trong thời gian rảnh rỗi của bạn.

Bài tập tốt nhất để đốt cháy calo là bơi lội

Bơi lội là một môn thể thao tiêu biểu giúp đốt cháy nhiều calo trong thời gian ngắn vì nó là một môn thể thao dưới nước.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bơi lội cũng là một bài tập cơ bắp tuyệt vời mà không gây căng thẳng quá nhiều cho các khớp khi vận động nhiều. Bơi ếch đốt cháy 585 kcal mỗi giờ, bơi ngửa đốt cháy 540 kcal, và bơi bướm đốt cháy 784 kcal mỗi giờ.

Một bài tập kiểm soát cân nặng điển hình là nhảy dây

Mọi người có thường thấy các học sinh tập nhảy dây ở các khu chung cư hay công viên, và nó cũng nổi tiếng là bài tập kích thích tấm tăng trưởng giúp tăng chiều cao cho các bạn tuổi teen.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhảy dây là một bài tập kiểm soát cân nặng tiêu biểu và có thể tiêu hao 670 kcal mỗi giờ. Nếu bạn chuẩn bị có ý định nhảy dây, thì đây sẽ là một bài tập có hiệu quả vì bạn có thể tập luyện dễ dàng mà không cần đến những nơi khác hay dụng cụ đặc biệt.

Boxing nhận được nhiều sự chú ý là một môn thể thao giúp giảm cân hiệu quả

Boxing là một bài tập thể dục toàn thân, và nó đã trở nên phổ biến là vì nó có hiệu quả cho một chế độ giảm cân ngắn hạn. Điểm mạnh của boxing là nó không chỉ giúp cân bằng tay, chân, mông, loại bỏ chất béo mà còn tăng cường chức năng tim phổi.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu muốn chơi boxing, bạn cần có thể lực cơ bản và cần chú ý đến các bài tập khởi động như giãn cơ. Thậm chí chỉ một giờ tập boxing là có thể đốt cháy 727 kcal calo. Nếu bạn tham gia một lớp học kickboxing, bạn có thể đốt cháy khoảng 585 kcal mỗi giờ.

Đạp xe rất đạp hiệu quả đối với người bị béo phì ở phần thân dưới

Dù là đạp xe trong nhà hay ngoài trời, thì đây cũng là một bài tập thể dục hiệu quả để giảm béo phì phần thân dưới. Chỉ riêng việc đạp xe trong nhà là có thể đốt cháy khoảng 400 kcal mỗi giờ, tương tự như chạy bộ.

5 bài tập đốt cháy calo cực hiệu quả, chị em nào muốn gọt rũa boby cấp tốc chớ nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn đi đạp xe leo núi khó nhằn hơn hoặc tham gia một lớp học đạp xe trong nhà, bạn có thể đốt cháy khoảng 483 kcal mỗi giờ.

Theo Kormedi

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