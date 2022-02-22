Bên cạnh việc Covid-19 có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và sốt cao thì một số bệnh nhân có thể bị tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa, điều này cho thấy sự liên quan của đường tiêu hóa với loại vi rút đáng sợ này.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology đã xem xét các mẫu đường tiêu hóa của những bệnh nhân tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh covid-19 trong đợt đại dịch đầu tiên. Mô bạch huyết trong ruột có chức năng duy trì các quần thể vi sinh vật giúp đường ruột khỏe mạnh, điều cần thiết cho sức khỏe tốt. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng hệ thống mô bạch huyết thường điều chỉnh thành phần của các cộng đồng vi sinh vật đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong covid-19. Điều này không phụ thuộc vào việc có bằng chứng về vi rút có trong ruột hay không.

Trong khi covid-19 nghiêm trọng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và sốt cao, một số bệnh nhân có thể bị tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa, điều này cho thấy sự liên quan của đường tiêu hóa với loại vi rút đáng sợ này. Ảnh minh họa

Giáo sư Jo Spencer, từ Đại học King's College London, cho biết, "Nghiên cứu này cho thấy ở covid-19 nghiêm trọng, thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch bị gián đoạn, cho dù bản thân ruột có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Điều này có thể góp phần gây ra sự xáo trộn trong quần thể vi sinh vật đường ruột vì COVID-19" Quan sát các mẫu thử cho thấy cấu trúc và tính chất tế bào trong cộng đồng vi sinh vật, một nhóm các nang bạch huyết nằm trong ruột non đã bị thay đổi độc lập với mức độ cục bộ của vi rút. Điều này bao gồm sự suy giảm các trung tâm mầm, nơi thường truyền các tế bào sản xuất kháng thể ở những bệnh nhân đã tử vong với covid-19. Ảnh minh họa Điều này dẫn đến khả năng miễn dịch cục bộ kém có thể dẫn đến giảm sự đa dạng của vi sinh vật, được gọi là chứng loạn khuẩn. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng những phát hiện này cho thấy rằng việc tiêm phòng bằng đường uống có thể không hiệu quả nếu bệnh nhân đã bị ốm, vì hệ thống miễn dịch đường ruột đã bị tổn hại. Theo India.com Theo India.com

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