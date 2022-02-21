Hà Nội liên tục lập 'đỉnh dịch' mới, sẵn sàng cho các tình huống lên tới 500 ca NẶNG/ngày

Tin y tế 21/02/2022 09:46

Hiện tại, Hà Nội đang xem xét cách đánh giá dịch dựa trên số ca chuyển nặng, tử vong…Chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống lên tới 500 ca nhiễm COVID-19 nặng một ngày.

Liên tục 3 ngày qua, số ca F0 ở Hà Nội liên tục tăng cao, ngày 19/2 ghi nhận xấp xỉ 5.000 ca. Tính từ 16h ngày 19/02 đến 16h ngày 20/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận Hà Nội có 5.102 ca bệnh. 

Dẫn tin từ Tiền Phong, theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, những ngày qua, số ca F0 nặng nhập viện tăng nhanh, đa số là người cao tuổi, có bệnh lý nền, chưa được tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ liều. Để đáp ứng số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện, bệnh viện đã chuẩn bị 500 giường, chia thành nhiều đơn vị và triển khai hệ thống điều hòa không khí riêng cho từng phòng bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Thành phố yêu cầu các cơ sở y tế, bệnh viện tập trung đảm bảo giường thuộc tầng 2, tầng 3; chuẩn bị sẵn sàng tình huống 100-500 ca nặng một ngày. Sở Y tế bảo đảm cung cấp túi thuốc C (thuốc kháng virus) cho bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt là F0 tại nhà để hạn chế chuyển tầng điều trị. Tiếp tục bám sát kịch bản đáp ứng 100.000 ca nhiễm/ngày đã ban hành trước đó…

Hà Nội liên tục lập 'đỉnh dịch' mới, sẵn sàng cho các tình huống lên tới 500 ca NẶNG/ngày - Ảnh 1
Đội hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Ảnh: TTXVN

Trước tình hình ca nhiễm vẫn tăng cao, Hà Nội đã có kế hoạch yêu cầu huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành tham gia triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và sử dụng mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19; thực hiện tốt công tác truyền thông để mọi người dân, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm này.

Theo đó, Hà Nội sẽ cập nhật danh sách và quản lý sức khỏe người dân thuộc nhóm nguy cơ bao gồm: Người có bệnh nền có nguy cơ cao (có danh mục bệnh nền có nguy cơ cao kèm theo), người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19.

Hà Nội liên tục lập 'đỉnh dịch' mới, sẵn sàng cho các tình huống lên tới 500 ca NẶNG/ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: internet

Những người thuộc nhóm này sẽ được điều tra xác định các yếu tố: Tình trạng bệnh nền đang được điều trị; tình trạng sức khỏe (khả năng tự đi lại, tự chăm sóc bản thân); tình trạng sống chung (sống một mình, sống chung); nhu cầu hỗ trợ (chăm sóc, điều trị bệnh nền, thuốc, nhu cầu khác).

Hiện nay Hà Nội đang tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương sau khi đã nới lỏng các hoạt động kinh tế, tôn giáo... tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người, cơ quan, đơn vị, cơ sở dịch vụ, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cùng với vaccine, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế thì ý thức của người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, là một trong những biện pháp quan trọng chung sống hòa bình, an toàn trước dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch chúng ta mới hạn chế được sự lây lan và giúp việc mở cửa trường học đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc gián đoạn, kể cả ở quy mô nhỏ.

Theo bản tin COVID-19 tối 20/2 của Bộ Y tế, trong 24 giờ, số ca mắc ghi nhận trên địa bàn là 5.102 ca Covid-19 (tăng 233 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.518 ca cộng đồng; 3.584 ca đã cách ly. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận tại Hà Nội.

Hà Nội ngày 20/2: Kỷ lục ghi nhân hơn 5.000 ca mắc Covid-19, có 1.518 trướng hợp trong cộng đồng

Hà Nội ngày 20/2: Kỷ lục ghi nhân hơn 5.000 ca mắc Covid-19, có 1.518 trướng hợp trong cộng đồng

Tối 20/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 5.102 trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là số ca mắc kỷ lục từ trước đến nay được ghi nhận.

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