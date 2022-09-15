Khám phá những lợi ích "vàng" mà cua mang lại cho sức khỏe của con người

Nếu hệ miễn dịch trong cơ thể yếu, nó sẽ vô tình mở đường cho các mầm bệnh gây nên bệnh tật. Chính vì vậy, để tăng cường hệ thống miễn dịch cho bản thân, bạn nên thường xuyên ăn cua.

Selen có trong thịt cua giúp kích thích hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp hệ miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn.

Arginine có thể tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và giải độc trong cơ thể. Ăn cua một cách điều độ có thể thúc đẩy sự cân bằng năng lượng của cơ thể và đóng vai trò tốt trong việc bài tiết chất độc trong cơ thể. Do đó, thịt cua rất tốt cho người bệnh táo bón.

Tuy nhiên, vì cua là thực phẩm lạnh, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa và dễ gây ra các triệu chứng như tiêu chảy nên cần phải chú ý.

Rút ngắn thời gian phục hồi vết thương

Thông thường, những vết thương hay thương tích mất rất nhiều thời gian để chữa lành và thực phẩm được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi đó là thịt cua.

Cua chứa kẽm, vitamin B12 và vitamin C giúp sản xuất hồng cầu, xây dựng các mô mới, qua đó góp phần chữa lành vết thương nhanh hơn.

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Ngăn chặn tổn thương tế bào

Selen là một khoáng chất thiết yếu được tìm thấy rất nhiều trong thịt cua giúp ngăn ngừa các tế bào và mô từ những thiệt hại tiềm năng gây ra bởi các gốc tự do. Selen cũng hoạt động bằng cách đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động đúng của hormone tuyến giáp bằng cách bảo vệ các tuyến giáp chống lại tổn thương oxy hóa do đó, giúp sản xuất các hormone tuyến giáp.

Bảo vệ trái tim

Thịt cua là nguồn cung cấp axit béo omega 3, selen và đồng thời giúp giảm các cholesterol xấu làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, thịt cua cũng chứa rất ít các chất béo bão hòa.

Theo các chuyên gia, cua có chứa sterol ức chế sự hấp thụ cholesterol và làm tăng sự bài tiết của cholesterol trong phân.