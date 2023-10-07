'Giải mật mã' 36000000000000: Tất tần tật những điều thú vị về dãy số kỳ diệu này trên cơ thể con người

Sức khỏe 07/10/2023 11:30

Phân tích số lượng tế bào của con người, một người đàn ông trưởng thành có trung bình khoảng 36 nghìn tỷ tế bào, phụ nữ có 28 nghìn tỷ tế bào và trẻ em 10 tuổi có khoảng 17 nghìn tỷ tế bào.

Tế bào là khối xây dựng cơ bản hình thành nên tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể con người. Trong khi các nhà khoa học đã nghiên cứu có bao nhiêu tế bào riêng lẻ trong cơ thể con người trong một thời gian dài thì con số này gần đây mới được công bố. 

Theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Đức phân tích hơn 1.500 luận văn liên quan đến con người, một người đàn ông trưởng thành có trung bình khoảng 36 nghìn tỷ tế bào, phụ nữ có 28 nghìn tỷ tế bào và trẻ em 10 tuổi có khoảng 17 nghìn tỷ tế bào. Những giá trị ước tính này được tính toán dựa trên kích thước và số lượng của 400 loại tế bào trong 60 mô, bao gồm cơ, dây thần kinh và tế bào miễn dịch trong cơ thể con người.

'Giải mật mã' 36000000000000: Tất tần tật những điều thú vị về dãy số kỳ diệu này trên cơ thể con người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Live Science, số lượng tế bào ở nam giới trưởng thành trước đây được ước tính là từ 30 đến 37 nghìn tỷ, nhưng mối quan hệ giữa kích thước và số lượng tế bào vẫn chưa được nghiên cứu trên toàn bộ cơ thể con người.

Tiến sĩ Ian Hatton, Viện Toán học MaX Planck ở Leipzig, Đức, người thực hiện nghiên cứu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email với Live Science: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mối quan hệ nghịch đảo khá đều đặn giữa kích thước và số lượng tế bào trong toàn bộ cơ thể con người". Ông giải thích: “Có một ‘sự thỏa hiệp’ giữa kích thước và số lượng, vì vậy các tế bào lớn hơn có tổng số lượng nhỏ hơn so với các tế bào nhỏ hơn”.

Điều này có nghĩa là khi các tế bào, từ hồng cầu đến tế bào cơ lớn nhất, được nhóm lại theo kích thước, mỗi nhóm đóng góp một lượng bằng nhau vào trọng lượng tổng thể của cơ thể.   

'Giải mật mã' 36000000000000: Tất tần tật những điều thú vị về dãy số kỳ diệu này trên cơ thể con người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các tác giả nghiên cứu thừa nhận một số hạn chế của nghiên cứu. Ví dụ, các nghiên cứu đã tập trung vào cơ thể của người lớn và trẻ em có trọng lượng nhất định. Trọng lượng tham chiếu đối với nam giới trưởng thành là 154 pound (70 kg), đối với phụ nữ trưởng thành là 132 pound (60 kg) và đối với trẻ em là 70 pound (32 kg), dựa trên dữ liệu tham khảo từ Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ. Điều này không phản ánh chính xác sự khác biệt về trọng lượng cơ thể và diện tích cơ thể ở mỗi người.

Tiến sĩ Ian Hatton cho biết: “Tất nhiên là có sự khác biệt giữa mỗi mô hình giải phẫu. Ngoài sự khác biệt về hàm lượng chất béo và cơ của tế bào mỡ và tế bào cơ, những khác biệt này có thể không quan trọng lắm trong việc thiết lập ranh giới của hàng nghìn tỷ tế bào."

'Giải mật mã' 36000000000000: Tất tần tật những điều thú vị về dãy số kỳ diệu này trên cơ thể con người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi đo kích thước và số lượng tế bào, thực tế là kích thước của tế bào phải được suy ra và dựa vào phép đo gián tiếp bằng các thiết bị như kính hiển vi thay vì đo trực tiếp khối lượng của các loại tế bào khác vẫn còn là một hạn chế. Điều đáng tiếc là các tài liệu được xem xét trong nghiên cứu này chứa nhiều thông tin về nam giới hơn là về phụ nữ hoặc trẻ em.

Cần có nghiên cứu bổ sung để khắc phục những hạn chế và lấp đầy khoảng trống về độ chính xác, nhưng hiện tại, nghiên cứu này cung cấp số lượng tế bào người cập nhật nhất và cho thấy rằng điều này có thể mang lại cái nhìn mới về sức khỏe tiềm năng.

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Từ khóa:   số lượng tế bào tế bào tế bào người

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