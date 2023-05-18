Các chuyên gia y tế cho biết các bệnh hiểm nghèo bao gồm ung thư có rất nhiều triệu chứng xảy ra trên cơ thể, một trong số đó là cơn đau và nổi hạch. Tuy nhiên khác với những cơn đau cấp tính hay hạch mủ thông thường, các hiện tượng này xuất hiện dai dẳng và không thuyên giảm.

Theo các chuyên gia, hạch ở trạng thái bình thường chỉ có kích thước vài milimet, khi sờ vào mềm. Tuy nhiên, hạch của các bệnh nhân ung thư thì khi sờ sẽ có cảm giác cứng, đau. Cơn đau thường kéo dài, dù có uống thuốc hay sử dụng các phương pháp giảm đau thì càng ngày hạch sẽ càng lớn và bệnh cũng từ đó càng nặng

U cục, hạch nổi ở sau tai là một trong những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thậm chí còn được dự đoán là ung thư. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do cơ thể bị nhiễm trùng hoặc bạn đang mắc ung thư tuyến giáp, ung thư đầu cổ...

Nổi hạch sau tai cảnh báo ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Nổi hạch ở vùng nách

So với hạch ở sau tai, hạch nổi ở nách có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Kích thước của các hạch này rất đa dạng tùy thuộc vào tác nhân ảnh hưởng. Dấu hiệu nhận biết cách hạch ở nách là hình dáng hạch tròn, có viến, cứng, khi ấn vào sẽ thấy hạch có thể di chuyển.

Nguyên nhân hình thạch hạch ở nách thường là do viêm. Trong trường hợp này, hạch nổi sẽ kèm theo dấu hiệu đau, sưng, cơn đau lan ra cả vùng ngực và có thể gây sốt. Tuy nhiên, một số trường hợp, hạch nổi lên bất thường có thể là do khối u, mắc các bệnh liên quan tới bạch cầu, ung thư vú, u lympho không hodgkin...

Các cơn đau đầu dai dẳng

Cụ thể, đau đầu dai dẳng với cơn đau cấp tính nhưng không cố định, đau thành từng cơn rất có thể do xuất huyết não, viêm màng não, u não, phình động mạch… Cơn đau thường đi kèm với hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, khó ngủ, rối loạn ngôn ngữ, sụt cân, sốt nhẹ dai dẳng về chiều tối và đêm muộn.

Đặc biệt, nếu bị đau nửa đầu dữ dội lặp đi lặp lại ở cùng một bên đầu trong thời gian dài thì hãy đi tầm soát u não ngay. Ngoài ra, đau đầu, nhất là đau nửa đầu cũng có thể là dấu hiệu ung thư phổi. Do khối u ở phổi chèn ép tạo áp lực lên tĩnh mạch chủ trên thì sẽ gây ra hiện tượng đau nhức đầu vô cùng khó chịu.

Thường xuyên đau vai

Đau vai là loại đau dễ bị bỏ qua nhất vì nhiều người cho rằng nó rất bình thường tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Rất nhiều người khi bị đau vai sẽ cho rằng đó là chứng đau vai gáy dẫn đến bỏ lỡ thời gian điều trị bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Đặc biệt, nếu phải chọn ra một bệnh ung thư dễ gây đau vai bất thường nhất thì đó chính là ung thư phổi. Bởi vì ngoài di căn xương, khối u ác tính ở phổi có thể ảnh hưởng đến đám rối thần kinh cánh tay gây đau ở vai, cánh tay. Từ đó gây đau vai dai dẳng không khỏi, đau thường lan rộng xuống cánh tay, đi kèm tức ngực, ho và sụt cân, cứng cổ…

Sưng hạch bạch huyết

Sưng hạch huyết là tình trạng các hạch bạch huyết trong cơ thể bị sưng. Hạch bạch huyết có vai trò chống lại nhiễm trùng và bệnh tật trong cơ thể. Khi cơ thể bị nhiễm trùng, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều tế bào miễn dịch hơn. Các tế bào miễn dịch này tăng lên sẽ khiến các hạch bạch huyết sưng lên.

Thông thường, khi bị nhiễm trùng, các hạch bạch huyết sẽ to ra, biểu hiện cho việc cơ thể đang chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng như cảm lạnh hoặc viêm họng. Tuy nhiên, trong một số bệnh lý ung thư như lymphoma, bệnh bạch cầu hoặc ung thư từ vị trí khác di căn đến hạch bạch huyết cũng có thể gây ra tình trạng này.

Sưng hạch huyết cảnh báo ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ho nhiều và đau ngực

Khi gặp phải cảm giác ho không kiểm soát được, nguy hiểm nhất là tình trạng máu ra không kiểm soát, máu ộc ra không cầm được. Người bệnh có thể tử vong trong tình cảnh trụy tuần hoàn cấp do mất máu nhiều cấp tính. Trong trường hợp máu ra nhiều thì có tình trạng sốc do huyết áp tụt. Khám phổi cho thấy có tiếng ran ẩm, ran nổ, ran phế quản...

Phân nửa số bệnh nhân bị ung thư phổi đều cảm thấy bị đau ngực dữ dội khi ho. Bệnh nhân thường mô tả có cảm giác đau âm ỉ, cảm giác nặng vùng ngực. Nhiều bệnh nhân có biểu hiện rối loạn nhịp thở, thường thở nhanh và ngắn. Một vài trường hợp có hiện tượng khò khè do khối u lớn làm tắc nghẽn khí quản.