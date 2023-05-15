Sau 4 tiếng, ca phẫu thuật tách ngón tay dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi đã được các bác sĩ thực hiện thành công.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 15/5, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật, tách thành công 4 ngón tay bị dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi.

Trước đó, bé N.T.T (4 tuổi, trú huyện Yên Thành) được người nhà đưa đến bệnh viện khám bệnh về tình trạng bàn tay trái bị dính cả 4 ngón lại với nhau, chỉ còn ngón cái không bị dính.

Khiếm khuyết này có ngay từ khi bé chào đời, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện đưa con đi khám.

Bàn tay của bé T. trước và sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Sau khi được thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng các ngón 2, 3, 4, 5 bàn tay trái của cháu dính lại với nhau và nhỏ hơn so với bàn tay phải. Các ngón chỉ dính phần mềm, không dính xương. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật tách dính cả 4 ngón trong một lần duy nhất. Đây là phẫu thuật tách dính ngón tay rất phức tạp, dễ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

Theo thông tin Zing.news, sau mổ, trẻ có thể có những nguy cơ như: Hoại tử vạt da ghép, hoại tử ngón tay sau phẫu thuật, tổn thương thần kinh ngón, có thể khiến ngón tay của trẻ mất cảm giác.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công sau 4 giờ với sự phối hợp của các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng và Gây mê. Sau mổ, bé T. được chăm sóc và thay băng 2 lần. Trẻ xuất viện sau 7 ngày điều trị, tái khám mỗi tuần một lần.

Đến lần tái khám thứ 2, cả 4 ngón tay của bé đã hồi phục hoàn toàn, các ngón hồng hào.

Đây là lần đầu tiên phẫu thuật thành công tách dính cả 4 ngón tay bị dính nhau trong một lần phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

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