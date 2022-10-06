Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang "tra tấn" đường ruột và dạ dày của bạn

Sức khỏe 06/10/2022 19:00

Ruột là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Việc giữ cho vi khuẩn đường ruột của chúng ta thân thiện nhất có thể là điều hoàn toàn cần thiết.

Từ việc sản xuất năng lượng để cân bằng mức độ nội tiết tố, đường ruột chịu trách nhiệm cho các chức năng khác nhau trong cơ thể. Sức khỏe đường ruột của chúng ta thường bị tổn hại hàng ngày mà chúng ta không hề nhận ra.

Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang 'tra tấn' đường ruột và dạ dày của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân chủ yếu là do lối sống hiện đại hàng ngày và thói quen ăn uống của chúng ta. Nhà dinh dưỡng học đã tiết lộ các vấn đề sức khỏe liên quan đến đường ruột ngày càng phổ biến như thế nào. Chuyên gia cũng đề cập đến 5 thói quen không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đường ruột.

1. Ít vận động

Hoạt động thể chất có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm mức độ căng thẳng của chúng ta và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Nó cũng đã được chứng minh là có thể thay đổi vi khuẩn đường ruột, cải thiện sức khỏe đường ruột.

Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang 'tra tấn' đường ruột và dạ dày của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người có mức độ tập thể dục cao hơn có mức độ gia tăng của vi khuẩn có lợi, đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe trao đổi chất và ngăn ngừa béo phì. 

2. Thiếu ngủ

Giấc ngủ chất lượng tốt là yếu tố sống còn đối với sức khỏe tổng thể. Cơ thể của chúng ta có một "máy chấm công" bên trong gọi là nhịp sinh học. Nó ảnh hưởng đến não, cơ thể và nội tiết tố của chúng ta. Nó gửi tín hiệu đến cơ thể của chúng ta để giữ cho chúng ta tỉnh táo và cho chúng ta biết khi nào đã đến giờ ngủ.

Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang 'tra tấn' đường ruột và dạ dày của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường ruột của chúng ta cũng tuân theo nhịp sinh học hàng ngày. Làm gián đoạn đồng hồ cơ thể của chúng ta có thể có những tác hại không chỉ đối với cơ thể chúng ta mà còn đối với vi khuẩn đường ruột của chúng ta. 

3. Căng thẳng

Lối sống hiện đại cùng với mức độ căng thẳng cao có những tác động có hại cho cơ thể. Mức độ căng thẳng cao có thể làm giảm số lượng vi khuẩn tăng cường sức khỏe phát triển trong ruột của chúng ta. Căng thẳng cũng có thể làm giảm lưu lượng máu, làm thay đổi vi khuẩn đường ruột của chúng ta.

Vi khuẩn đường ruột của chúng ta đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, và sự gián đoạn đối với hệ vi khuẩn đường ruột có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe.

4. Uống quá nhiều rượu

Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang 'tra tấn' đường ruột và dạ dày của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều rượu làm nặng thêm hệ tiêu hóa của chúng ta. Điều này kích hoạt quá trình phân hủy thức ăn bị kìm hãm, gây tăng sản xuất khí và thường gây đau bụng. Nhưng không phải uống rượu là hoàn toàn không tốt. Thỉnh thoảng thưởng thức một ly rượu vang đỏ có thể có lợi cho hệ sinh thái đường ruột của chúng ta. Điều quan trọng là duy trì tiêu dùng ở mức thỉnh thoảng.

5. Chế độ ăn không giàu thực phẩm toàn phần

Dừng ngay 5 thói quen kém lành mạnh đang 'tra tấn' đường ruột và dạ dày của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống nhiều thực phẩm toàn phần với nhiều loại chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy các loại vi khuẩn khác nhau và hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng. Những người ăn hơn 30 loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác nhau mỗi tuần có lượng vi sinh đường ruột đa dạng hơn những người tiêu thụ ít hơn. Vì vậy, một chế độ ăn uống thiếu nhiều loại thực phẩm toàn phần khác nhau có thể làm mất đi sự đa dạng của hệ vi khuẩn đường ruột, dẫn đến một số tác dụng phụ đối với sức khỏe.

Theo India

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