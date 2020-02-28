Bệnh gout là một căn bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa ăn uống. Chúng xuất hiện khi nồng độ axit uric trong huyết tương quá cao. Các tinh thể urat là một loại muối của axit uric hoặc chính tính thể axit này lắng đọng ở các khớp. Từ đó sẽ làm cho các khớp bị viêm gây ra hiện tượng đau đớn.

Các bài thuốc dân gian luôn được lựa chọn để chữa các loại bệnh vừa hiệu quả, an toàn. Chúng thường sử dụng các loại thuốc vườn nhà vừa quen thuộc lại dễ tìm kiếm. Các loại cây gia vị trong đó có tía tô không chỉ làm tăng hương vị của món ăn mà cũng là một loại thuốc mà bạn không thể bỏ qua khi muốn chữa bệnh. Một trong số những tác dụng của loại lá này đó là lá tía tô trị bệnh gout . Tuy nhiên, không phải ai cũng biết dụng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong chữa bệnh. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Nếu để lâu không chữa các khớp sẽ bị biến dạng, cứng. Nguy hiểm hơn khi các chất này lắng đọng ở thận sẽ sinh ra bệnh thận do urat ví dụ như: thận kẽ, sỏi thận…

Viêm khớp cấp tính: Sưng đau các khớp đặc biệt là khớp đốt bàn và ngón chân cái.

Lắng đọng sỏi urat: Các cục hoặc hạt urat nổi dưới da và di động được ở các bộ phận vành tai, mỏm khuỷu, xương bánh chè hoặc gần gân gót.

Sỏi urat, axit uric xuất hiện trong thận.

Axit uric trong máu tăng hơn 400 micromol/lit.

Công dụng của lá tía tô trong chữa bệnh gout

Theo Đông y, lá tía tô có tính ấm. Khi sử dụng lá này, chúng sẽ tác động vào 3 kinh Tâm, Phế và Tỳ giúp giải cảm tốt. Bên cạnh đó, chúng còn có chứa chất ức chế enzyme Xanthine oxidase (XO) là một loại enzyme thúc đẩy cũng như gây hình thành axit uric trong máu.

Hoạt chất Luteolin trong lá tía tô còn giảm đau nhức, sưng tấy do gout gây ra một cách hiệu quả. Dịch chiết từ loại lá này kích thích khả năng bài tiết của cơ thể từ đó đẩy axit uric ra ngoài qua tuyến mồ hôi, đi tiểu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Lá tía tô chữa bệnh gout cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng tía tô chữa bệnh gút

Chữa bệnh gút bằng thuốc nam mà cụ thể là lá tía tô có thể được thực hiện với 4 cách sau đây:

Ngâm chân bằng lá tía tô

Ngâm chân bằng lá tía tô giúp giảm các triệu chứng của bệnh, hạn chế tình trạng co cứng khớp. Hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Lấy 100 gram lá tía tô rửa sạch và để ráo nước.

Cho lá vào sắc cùng với nước sau đó lọc bỏ phần bã giữ lại phần nước cốt.

Pha thêm nước lạnh cho phù hợp sau đó ngâm chân trong khoảng từ 15 đến 30 phút.

Với phương pháp này, bạn có thể thực hiện khoảng từ 2 đến 3 lần/tuần để thấy hiệu quả nó mang đến.

Đun nước lá tía tô và ngâm chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu lá tía tô chữa bệnh gút

Cách thứ hai mà bạn có thể sử dụng với lá tía tô để chữa bệnh gút đơn giản đó là đun lấy nước uống. Chỉ cần sử dụng từ 6 đến 12 gram lá và thái nhỏ rồi sắc lấy nước uống là đã có thể đẩy lùi căn bệnh này một cách hiệu quả. Thời gian sắc nước thuốc để uống không nên quá 15 phút. Nếu đun quá lâu thì tinh dầu của lá sẽ bay đi khiến tác dụng của nước bị giảm xuống.

Khi uống thuốc nước lá tía tô, chúng sẽ giúp bạn giảm đau, giảm sưng cũng như tăng khả năng đào thải các axit uric có trong cơ thể. Hãy duy trì việc uống lá tía tô hằng ngày trong khoảng 2 đến 3 tuần để thấy được những kết quả mà loại lá này mang lại đối với sức khỏe của bạn.

Uống nước lá tía tô hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đắp lá tía tô để chữa gout

Bên cạnh cách ngâm chân và uống nước lá tía tô, bạn cũng có thể sử dụng lá để đắp vào phần khớp bị đau để giảm những cơn đau do bệnh gây ra đối với cơ thể. Cách thực hiện vô cùng đơn giản đó là lấy 1 nắm lá tía tô rửa sạch sau đó giã nhuyễn. Lấy phần lá đắp lên vị trí khớp đang bị đau cũng như sưng viêm. Sau khoảng 15 phút thì bỏ là lau sạch.

Phương pháp đắp lá tía tô vào các khớp nếu được duy trì thực hiện thường xuyên hằng ngày sẽ giúp đẩy lùi các cơn đau của bệnh gout. Không chỉ sử dụng lá tía tô, bạn cũng hãy thử kết hợp cùng lá lốt để thấy được hiệu quả mà chúng mang đến. Cách chữa bệnh gout bằng lá lốt và lá tía tô đã được nhiều người áp dụng và giúp các triệu chứng của bệnh bị đẩy lùi một cách đáng kể.

Giã nhỏ lá và đắp vào các khớp bị đau - Ảnh minh họa: Internet

Ăn lá tía tô để chữa bệnh gout

Thêm một cách nữa để chữa bệnh gout mà bạn có thể áp dụng là nhai sống khoảng từ 5 đến 7 lá tía tô hằng ngày hoặc chế biến thành những món ăn cơm. Nếu có điều kiện, hãy trồng cây tía tô để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc mua ở các cơ sở uy tín.

Chế biến thành các món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy việc dùng lá tía tô trị bệnh gout vô cùng đơn giản nhưng nếu kiên trì sử dụng sẽ mang đến hiệu quả an toàn. Vì vậy, hãy thực hiện đúng theo những hướng dẫn để có kết quả như mong đợi.