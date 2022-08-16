Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này

Sức khỏe 16/08/2022 10:52

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến 264 triệu người trên toàn thế giới. Căn bệnh này không chỉ thay đổi tâm lý mà còn thay đổi cơ thể. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng khác.

1. Suy giảm chức năng thận 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 1

Trầm cảm ảnh hưởng đến cả những người bị bệnh thận mãn tính và những người có thận khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng tốc độ phát triển của bệnh tật. Một trong những lý do có thể là do sự gia tăng của các protein gây viêm kích hoạt quá trình tự miễn dịch.

2. Các vấn đề về đường tiêu hóa 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 2

Bộ não của chúng ta được kết nối chặt chẽ với đường tiêu hóa. Nó nhạy cảm với cảm xúc, chúng kích hoạt nó và có thể mang lại cảm giác khó chịu. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt và chuyển động trong đường ruột. Những người đã có vấn đề với đường tiêu hóa có thể cảm thấy đau bụng hơn hi mắc trầm cảm.

3. Bệnh tiểu đường

Trầm cảm làm tăng mức độ hormone căng thẳng và do đó, chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và kháng insulin. Sự kết nối này hoạt động theo cả hai cách và những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

4. Nguy cơ đau tim 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 3

Những người bị trầm cảm có thể bị cao huyết áp và tăng nhịp tim. Điều này đều có thể dẫn đến bệnh tim. Các hormone căng thẳng cũng có thể có tác động tiêu cực đến tim.

5. Vấn đề với mạch máu 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 4

Điều này có mối liên hệ chặt chẽ với việc nguy hiểm cho tim. Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu trong mạch. Chúng co lại và trở nên giòn. Điều này làm hỏng các mạch và chúng không thể mang đủ chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và mô.

6. Đau lưng

Tất nhiên, đau lưng không phải lúc nào cũng liên quan đến chứng trầm cảm. Tư thế xấu và cơ yếu là những lý do phổ biến hơn cho điều này. Nhưng vấn đề là trầm cảm có thể gây ra đau mãn tính. Nó có thể xảy ra do phản ứng của cơ thể đối với chứng trầm cảm.

7. Các vấn đề về trí nhớ và đau đầu 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 5

Trầm cảm có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và lú lẫn. Tình trạng này khiến người bệnh hay quên và ức chế khả năng tập trung. Nó cũng có thể gây ra một cơn đau đầu kinh niên, được gọi là "đau đầu căng thẳng". Nó xuất hiện dưới dạng xung động nhẹ chủ yếu xung quanh lông mày.

8. Viêm khớp 

Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này - Ảnh 6

Cả trầm cảm và viêm khớp đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trầm cảm có thể gây ra viêm khớp và ngược lại. Yếu tố chính là tình trạng viêm nhiễm xảy ra do các bệnh này. Trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình và làm trầm trọng thêm kết quả của bệnh viêm khớp.

Xin lưu ý: Tâm trạng tồi tệ có thể xảy ra với tất cả mọi người và nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là rối loạn tâm thần. Nhưng nếu bạn gặp phải một số triệu chứng trầm cảm, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ càng sớm càng tốt.

Theo Brightside

Trẻ cứ đi học là bị ốm, nguyên nhân do đâu?

Trẻ cứ đi học là bị ốm, nguyên nhân do đâu?

Trẻ nhỏ đã bắt đầu đi học trở lại. Không ít mẹ than phiền rằng, con ở nhà mãi không sao, cứ đi học là bị ốm. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu?

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bệnh trầm cảm hậu quả việc bị trầm cảm các giải pháp khắc phục trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 31 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 56 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 37 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm