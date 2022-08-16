Đừng chủ quan, trầm cảm có thể ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo những cách nguy hại này

Trầm cảm ảnh hưởng đến cả những người bị bệnh thận mãn tính và những người có thận khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng tốc độ phát triển của bệnh tật. Một trong những lý do có thể là do sự gia tăng của các protein gây viêm kích hoạt quá trình tự miễn dịch.

Bộ não của chúng ta được kết nối chặt chẽ với đường tiêu hóa. Nó nhạy cảm với cảm xúc, chúng kích hoạt nó và có thể mang lại cảm giác khó chịu. Trầm cảm có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt và chuyển động trong đường ruột. Những người đã có vấn đề với đường tiêu hóa có thể cảm thấy đau bụng hơn hi mắc trầm cảm.

3. Bệnh tiểu đường

Trầm cảm làm tăng mức độ hormone căng thẳng và do đó, chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và kháng insulin. Sự kết nối này hoạt động theo cả hai cách và những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị trầm cảm hơn.

4. Nguy cơ đau tim

Những người bị trầm cảm có thể bị cao huyết áp và tăng nhịp tim. Điều này đều có thể dẫn đến bệnh tim. Các hormone căng thẳng cũng có thể có tác động tiêu cực đến tim.

5. Vấn đề với mạch máu

Điều này có mối liên hệ chặt chẽ với việc nguy hiểm cho tim. Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu trong mạch. Chúng co lại và trở nên giòn. Điều này làm hỏng các mạch và chúng không thể mang đủ chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và mô.

6. Đau lưng

Tất nhiên, đau lưng không phải lúc nào cũng liên quan đến chứng trầm cảm. Tư thế xấu và cơ yếu là những lý do phổ biến hơn cho điều này. Nhưng vấn đề là trầm cảm có thể gây ra đau mãn tính. Nó có thể xảy ra do phản ứng của cơ thể đối với chứng trầm cảm.

7. Các vấn đề về trí nhớ và đau đầu

Trầm cảm có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và lú lẫn. Tình trạng này khiến người bệnh hay quên và ức chế khả năng tập trung. Nó cũng có thể gây ra một cơn đau đầu kinh niên, được gọi là "đau đầu căng thẳng". Nó xuất hiện dưới dạng xung động nhẹ chủ yếu xung quanh lông mày.

8. Viêm khớp

Cả trầm cảm và viêm khớp đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trầm cảm có thể gây ra viêm khớp và ngược lại. Yếu tố chính là tình trạng viêm nhiễm xảy ra do các bệnh này. Trầm cảm cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình và làm trầm trọng thêm kết quả của bệnh viêm khớp.

Xin lưu ý: Tâm trạng tồi tệ có thể xảy ra với tất cả mọi người và nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là rối loạn tâm thần. Nhưng nếu bạn gặp phải một số triệu chứng trầm cảm, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ càng sớm càng tốt.

Theo Brightside