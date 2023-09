Về mặt y học được gọi là chứng hôi miệng, nguyên nhân chính gây hôi miệng là do sức khỏe răng miệng kém. Lựa chọn thực phẩm không tốt mà bạn ăn và lối sống không lành mạnh là một số lý do khác khiến hơi thở có mùi. Chúng không chỉ dẫn đến hôi miệng mà còn khiến bạn dễ mắc các bệnh khác.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp để giúp bạn hết hôi miệng. Có những thực phẩm có mùi nặng như hành, tỏi. Những thực phẩm này rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn và cho đến khi chúng đi qua cơ thể, chỉ đánh răng hoặc sử dụng nước súc miệng thôi thì chỉ có thể che đi mùi thơm hăng hắc của chúng. Vì vậy, bạn hãy chọn cách tiêu thụ những loại thực phẩm này một cách phù hợp hơn nhé.

Thói quen sống không lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa hàng ngày có thể làm cho hơi thở của bạn có mùi. Điều này xảy ra vì các mảnh thức ăn có thể vẫn mắc kẹt trong răng và có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Vi khuẩn khiến bạn hơi thở có mùi và nếu không được rửa sạch, chúng thậm chí có thể làm hỏng nướu và răng của bạn.

Cần lưu ý rằng không phải lúc nào tình trạng răng miệng kém khiến bạn hơi thở có mùi, nhưng có một số vấn đề sức khỏe nhất định có thể khiến bạn có hơi thở nặng mùi.

Các lý do y tế khiến bạn hơi thở có mùi

Một số người bị hôi miệng dai dẳng. Mặc dù chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình, họ vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc loại bỏ hơi thở có mùi. Một lý do có thể là vấn đề về nướu hoặc bệnh nha chu. Nguyên nhân chính của bệnh nướu răng là do mảng bám, điều này lại tạo ra vi khuẩn trong miệng và dẫn đến hôi miệng. Các lý do y tế khác có thể làm cho hơi thở có mùi là sâu răng, nhiễm trùng nấm men trong miệng và một tình trạng gọi là khô miệng, còn được gọi là xerostomia.

Bạn có thể bị khô miệng do một số loại thuốc, các vấn đề về tuyến nước bọt hoặc thậm chí nếu bạn có xu hướng thở bằng miệng thay vì lỗ mũi. Ngoài những tình trạng sức khỏe này, một số bệnh như các vấn đề về gan hoặc thận, viêm phổi hoặc viêm phế quản, nhiễm trùng xoang, tiểu đường, trào ngược axit mãn tính và chảy dịch mũi sau góp phần làm cho hơi thở có mùi.

Những cách bạn có thể chống hôi miệng tại nhà

Hạt thì là

Có một số phương pháp điều trị tại nhà giúp bạn chống lại chứng hôi miệng. Một trong số đó là sử dụng các loại thảo mộc như thì là, còn được gọi là chất làm thơm hơi thở. Nếu bạn cảm thấy hơi thở có mùi, hãy nhai một ít hạt thì là và ngay lập tức hơi thở thơm tho.

Thảo mộc mát

Ảnh minh họa: Internet

Ăn một nhánh bạc hà, húng quế hoặc mùi tây tươi cũng có thể giúp trung hòa mùi hôi.

Chanh hoặc vỏ cam

Biện pháp khắc phục tại nhà này giúp bạn loại bỏ chứng hôi miệng một cách hiệu quả. Sau khi rửa kỹ vỏ, hãy nhai nó một lúc. Hàm lượng citric trong chúng chống hôi miệng và giúp kích thích tuyến nước bọt.

Đinh hương và hạt hồi

Đinh hương và hạt hồi có chứa chất khử trùng, chống lại vi khuẩn gây ra hơi thở có mùi.

Chải và dùng chỉ nha khoa

Đừng quên chải và dùng chỉ nha khoa mỗi ngày. Cố gắng chải ít nhất hai lần một ngày.

Kiểm tra răng miệng thường xuyên

Thăm khám nha sĩ thường xuyên. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã giữ gìn vệ sinh răng miệng, đừng bỏ qua việc đến gặp nha sĩ.

Giữ cho mình đủ nước

Nước giữ cho tuyến nước bọt của bạn ngậm nước. Vì vậy, uống nhiều nước giúp bạn hết hôi miệng. Bạn cũng nên uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy vì nó làm tươi mát hơi thở buổi sáng của bạn.

Cạo lưỡi

Một bước quan trọng nữa mà bạn không nên bỏ qua bất cứ ngày nào. Làm sạch lưỡi loại bỏ vi khuẩn, nấm và tế bào chết vì tất cả những yếu tố này có thể góp phần làm cho hơi thở có mùi.

Ăn uống lành mạnh

Đây là cách tốt nhất để loại bỏ một số vấn đề sức khỏe. Thêm các loại thực phẩm sau vào chế độ ăn uống của bạn:

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt

Các loại rau lá xanh

Trái cây tươi

Chế độ ăn giàu protein như các loại hạt, cá và đậu

Các loại hạt như hạt lanh

Dùng nước súc miệng

Nếu được bác sĩ khuyến nghị, bạn cũng có thể dùng nước súc miệng để làm sạch miệng sau bữa ăn. Nhưng hãy nhớ chỉ sử dụng nước súc miệng là không hiệu quả. Ngoài việc sử dụng nó, hãy đánh răng và dùng chỉ nha khoa.

Theo Femina