Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này

Sức khỏe 17/09/2022 14:05

Nhiều người thường uống một tách trà hoặc cà phê ngay sau khi thức dậy. Và vào một ngày kỳ quặc mà bạn đang vội vã và không thể dành thời gian cho cốc cà phê yêu thích của mình, bạn sẽ bị đau đầu suốt cả ngày hoặc ít nhất là cho đến khi bạn đáp ứng đủ nhu cầu về caffeine.

Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Caffeine về cơ bản là một chất kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và có thể dẫn đến phụ thuộc. Đồ uống có chứa caffein được sử dụng để ngăn ngừa buồn ngủ, kích thích hệ thần kinh và cải thiện hiệu suất. 

Ngừng tiêu thụ đồ uống có chứa caffein ngay lập tức có thể dẫn đến suy nhược sinh lý nghiêm trọng và được gọi là cai caffein. Nó có thể gây đau nửa đầu, buồn nôn, trầm cảm, lo lắng và hoảng sợ, thậm chí mất nước. Một số người cũng có thể chuyển sang lạm dụng chất kích thích khác. 

Làm thế nào để đánh bại cơn nghiện Caffeine

Để ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu của việc cai caffeine đột ngột, dưới đây là một số mẹo đơn giản bạn có thể làm theo.

1. Giảm liều lượng caffeine theo thời gian

Những người muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào caffeine luôn được khuyên nên làm điều đó một cách từ từ. Giảm dần liều lượng caffeine cho phép cơ thể có thời gian để làm quen với lượng thấp hơn được tiêu thụ vào cơ thể. 

Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đơn giản chỉ cần giảm lượng trà hoặc cà phê của bạn mỗi ngày. Thay vì uống cả một cốc, hãy chỉ uống nửa cốc trong một số ngày, sau đó chỉ 1/3 cốc mỗi ngày trước khi bạn ngừng hoàn toàn.

2. Tiêu thụ các loại rau giàu chất xơ

Một số loại thực phẩm làm chậm quá trình giải phóng caffeine trong cơ thể. Nước ép bưởi kéo dài thời gian hoạt động của caffein trong cơ thể khoảng 31%, và các loại rau như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cà rốt và cần tây cải thiện việc thanh thải caffein ra khỏi cơ thể.

Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Chuyển sang các lựa chọn thay thế thảo dược

Việc tiêu thụ đồ uống nóng đầu tiên vào buổi sáng rất khó để đánh bại. Một cách dễ dàng để thực hiện chuyển đổi không chứa caffeine là uống trà thảo mộc.

Các loại trà làm từ hoa như hoa cúc và hoa oải hương có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trà thảo mộc có thể làm giảm căng thẳng, quản lý lo lắng và tăng cường chất chống oxy hóa, tất cả đều không phụ thuộc vào caffeine. 

4. Tiêu thụ đồ uống decaf

Nếu bạn thấy mình không thích hương vị của cà phê hoặc trà, hãy chọn đồ uống khử caffein có thể hữu ích. Khi gần 97% caffein được loại bỏ khỏi hạt cà phê, hạt cà phê này được gọi là đã khử caffein.

Hầu hết các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê decaf có lợi ích sức khỏe tương tự như caffeine do vai trò tiềm năng của nó đối với sức khỏe của các hợp chất khác có trong nó. 

5. Đọc nhãn dinh dưỡng

Đọc thông tin dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói là rất quan trọng. Nhãn thường chỉ ra thông tin về khẩu phần, lượng vitamin hoặc khoáng chất có, thông tin về chất gây dị ứng và hàm lượng caffein. 

Nếu bạn đang cố gắng loại bỏ thói quen sử dụng caffein, hãy đảm bảo rằng các sản phẩm ăn liền hoặc đồ uống chế biến sẵn mà bạn tiêu thụ không chứa caffein.

6. Ngủ ngon

Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người tiêu thụ cà phê, trà hoặc nước tăng lực để chống lại cơn buồn ngủ.

Caffeine có thể làm gián đoạn giấc ngủ và thiếu ngủ có thể khiến bạn phụ thuộc nhiều hơn vào đồ uống giàu caffeine. Chu kỳ này kéo dài khiến cơ thể mất nhạy cảm với caffeine.

Vì vậy, bạn không cần phải uống một tách caffein đầu tiên vào buổi sáng, hãy đảm bảo ngủ đủ 7 tiếng.

7. Tập thể dục

Chia tay với caffeine không còn quá khó nếu bạn biết đến những thủ thuật đơn giản lại cực hiệu nghiệm này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục hàng ngày có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh, tăng sức chịu đựng, tăng cường lưu lượng máu đến các cơ và thậm chí cải thiện các triệu chứng lo âu và trầm cảm. 

Có khả năng là tập thể dục thường xuyên có thể giúp cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, giảm bớt sự phụ thuộc vào caffeine.

8. Sử dụng các loại thảo mộc hương thơm

Một số loại thảo mộc hoạt động như các chất thích nghi, về cơ bản giúp cơ thể chống lại những căng thẳng về thể chất. Chúng cũng cải thiện hiệu suất tinh thần và thể chất. 

Nhân sâm, cam thảo, ashwagandha và nấm linh chi là những chất thích ứng thực vật. Trong lịch sử, chúng đã được sử dụng để cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, suy giảm chức năng tâm thần và các tình trạng khác. 

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy các chất thích ứng bắt chước các hiệu ứng giống như caffein, việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần có thể hữu ích khi cố gắng chống lại chứng nghiện caffein.

Theo Emedihealth

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