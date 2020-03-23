Củ dền đỏ kỵ với gì và cần lưu ý gì khi ăn củ dền đỏ?

Dù củ dền đỏ là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , nhưng bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng loại củ này. Nhiều người không biết củ dền đỏ kỵ với gì hoặc không nên ăn cùng với thực phẩm gì? Hay ăn củ dền đỏ cần lưu ý gì để đảm bảo tốt cho sức khỏe? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để giải đáp các thắc mắc trên và giúp bạn hiểu rõ hơn về những lợi ích mà củ dền đỏ mang lại cho sức khỏe.

Củ dền có 2 màu: màu đỏ thẫm và màu tím than, vỏ đen xù xì. Trong tự nhiên có 2 dạng củ dền là củ dền dài và củ dền tròn. Ruột củ dền đỏ có nhiều khoang đậm nhạt khác nhau và tạo thành các vòng tròn đồng tâm.

Củ dền đỏ thuộc họ Cải và có tên khoa học là Beta Vulgaris. Từ lâu củ dền đã được biết đến là một loại củ quý bởi những công dụng mà củ dền mang lại cho sức khỏe là vô cùng tuyệt vời.

Củ dền đỏ thuộc họ Cải và có tên khoa học là Beta Vulgaris - Ảnh minh họa: Internet

Củ dền là loại rau củ có vị ngọt, tính hàn và hơi đắng. Có tác dụng giúp thông tân, bổ nội tạng, hạ khí và mát máu. Ngoài ra, củ dền có công dụng làm thông huyết mạch, giảm đau đầu và sườn hông căng tức. Hạt củ dền đỏ giúp làm mát cơ thể còn lá củ dền giúp tiêu sưng viêm rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã có những nghiên cứu chuyên sâu về củ dền và đã phát hiện nhiều công dụng tuyệt vời mà loại củ này mang lại cho sức khỏe.

Bảo vệ gan

Các chuyên gia của tổ chức y tế thế giới WHO cho biết, sắc tố betacyanin trong củ dền đỏ có thể giúp ngăn ngừa chứng mệt mỏi, giải độc gan và chống sự hình thành các lớp mỡ. Chính vì vậy, nếu bạn đang thừa cân hoặc tăng cân nhanh chóng sau khi sinh thì hãy bổ sung củ dền đỏ vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Sắc tố betacyanin có trong củ dền đỏ giúp giải độc gan hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ miễn dịch

Các vitamin và chất dinh dưỡng có trong củ dền đỏ còn có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng rất hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng, các dưỡng chất có từ củ dền đỏ giúp kích thích sự oxy hóa của các tế bào và sản sinh ra những tế bào máu mới. Bạn có thể pha mật ong với nước ép củ dền và uống 2-3 lần một tuần khi bụng đói sẽ thúc đẩy quá trình lành bệnh nhanh chóng và hiệu quả.

An thần

Bên cạnh các thành phần dinh dưỡng và hữu ích nói trên thì trong củ dền đỏ còn chứa một hợp chất nitrogen gọi là betaine. Chất này được các chuyên gia chứng minh là có tác dụng kích thích quá trình tổng hợp serotonin giúp an thần hiệu quả. Bổ sung những món ăn từ củ dền đỏ sẽ giúp bạn giảm stress và an thần khi có các vấn đề tâm lý xảy ra.

Ăn củ dền đỏ giúp an thần và giảm stress - Ảnh minh họa: Internet

Trị huyết áp hiệu quả

Củ dền đỏ có hiệu quả trong việc ổn định huyết áp như giảm huyết áp cao hoặc tăng huyết áp thấp. Nước ép củ dền đỏ còn có tác dụng rất tốt trong việc hòa tan những chất kết tụ canxi vô cơ là nguyên nhân gây xơ cứng các động mạch. Chính vì vậy, những người bị huyết áp nên tăng cường sử dụng nước ép củ dền hàng tuần sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Người bị huyết áp nên tăng cường sử dụng nước ép củ dền để tình trạng bệnh được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Củ dền đỏ kỵ với gì và tác hại nếu sử dụng không đúng cách?

Củ dền đỏ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi sử dụng loại củ này vì nếu dùng không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.

Nhiều mẹ cho rằng củ dền bổ máu nên đem luộc củ dền rồi lấy nước pha sữa cho bé uống, dẫn đến việc bé bị ngộ độc củ dền. Nguyên nhân là củ dền được xếp vào nhóm rau củ có hàm lượng nitrat rất cao so với các loại rau củ khác và có nguy cơ gây ngộ độc.

Bên cạnh đó, nếu cho bé ăn quá nhiều củ dền sẽ gây ra hiện tượng methemoglobin máu. Khi ấy bé sẽ bị tím tái, ngạt thở và nghiêm trọng hơn là dẫn đến tử vong.

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Không nên cho trẻ uống nước củ dền pha với sữa vì sẽ gây ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe và tránh ngộ độc cho trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ cần lưu ý và tuyệt đối không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ăn củ dền và không nên dùng nước củ dền pha với sữa cho con uống, đặc biệt là đối với trẻ dưới 4 - 5 tháng tuổi.

Ngoài ra, những người có tiền sử bị sỏi thận chứa oxalate nên lưu ý hạn chế ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền. Vì nước ép củ dền rất mạnh, bạn không nên uống quá nhiều, đặc biệt là nếu cơ thể chưa quen với loại củ này.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn biết thêm nhiều lợi ích mà củ dền đỏ mang lại cho sức khỏe cũng như giúp bạn giải đáp được thắc mắc củ dền đỏ kỵ với gì và sử dụng củ dền đỏ như thế nào là đúng cách để đảm bảo an toàn sức khỏe.