Củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon và bổ dưỡng, mẹ đã biết chưa?

Nuôi dạy con 24/03/2020 05:00

Củ dền đỏ là một trong những thực phẩm rất tốt cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Vì vậy, củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon là câu hỏi được rất nhiều mẹ quan tâm.

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Củ dền đỏ nấu cháo là món ăn được nhiều mẹ bổ sung vào chế độ ăn uống cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Củ dền khi nấu sẽ có màu sắc bắt mắt đồng thời mang đến vị ngọt đặc trưng kích thích vị giác giúp bé ăn ngon hơn.

Nhiều mẹ thắc mắc không biết củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ giải đáp thắc mắc trên và hiểu rõ hơn công dụng mà củ dền đỏ mang lại.

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Củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon là câu hỏi được rất nhiều mẹ quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ dền đỏ đối với trẻ nhỏ

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Củ dền đỏ là thực phẩm lý tưởng cho bé trong giai đoạn ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Củ dền đỏ là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng và là lựa chọn khá lý tưởng cho bé trong giai đoạn ăn dặm. Mẹ nên cho bé ăn dặm củ dền khi bé 6 tháng tuổi giúp bé hấp thụ được dưỡng chất tốt hơn.

  • Bổ sung dưỡng chất thiết yếu: Củ dền chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, sắt, kali rất có lợi cho sự phát triển của bé. Nếu không bổ sung đầy đủ vitamin cho bé sẽ dẫn đến các tình trạng như thấp còi, thiếu máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho bé. Chính vì vậy, những thực phẩm giàu dinh dưỡng như củ dền cần được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày cho bé.
  • Phòng ngừa thiếu máu: Bé trên 6 tháng thường gặp phải tình trạng thiếu máu do thiếu chất sắt, vì lúc này lượng sắt dự trữ từ khi còn trong bụng mẹ sẽ mất dần. Trong củ dền có chứa lượng sắt dồi dào giúp bé phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.
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Củ dền bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Củ dền mang đến cho bé một lượng chất xơ phong phú giúp cho hệ tiêu hóa của bé hoạt động hiệu quả.
  • Hữu ích cho não bộ: Củ dền giúp cải thiện tuần hoàn máu trong não rất có lợi cho sự phát triển não bộ của trẻ.
  • Bảo vệ gan: Cho bé uống 2 thìa nước ép củ dền có thể giúp ích cho bé bị vàng da và giúp bảo vệ vùng gan của trẻ. 

Củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon?

Củ dền là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của bé ở giai đoạn sau sinh. Thông thường, các mẹ thường nấu cháo củ dền cho bé ăn dặm. Dưới đây là một số công thức nấu cháo củ dền cho bé 6 tháng tuổi mẹ có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ ăn dặm cho bé.

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Các mẹ thường nấu cháo củ dền cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo củ dền trứng gà

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Bột gạo: 20g (gạo ngon).
  • Nước: 200ml.
  • Lòng đỏ trứng gà: 1.
  • Củ dền: 30gam.
  • Dầu ăn: 1/2 muỗng cà phê dầu ăn.
  • Nước mắm hoặc muối i-ốt.

Cách nấu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Củ dền gọt vỏ rửa sạch rồi cắt nhỏ băm nhuyễn hoặc có thể dùng máy xay sinh tố.
  • Trứng gà đập ra bát rồi đánh đều tay.
  • Bột gạo hòa với ít nước cho tan.

Bước 2: Thực hiện nấu cháo trứng củ dền

  • Cho củ dền và nước vào nồi đun khoảng 5 phút cho chín. Sau đó cho bột và trứng gà vào khuấy thật đều, nêm 1/2 muỗng cà phê dầu ăn và một chút nước mắm hoặc i-ốt cho vừa ăn. Đổ cháo ra bát rồi chờ 5-7 phút cho bớt nóng là có thể cho bé ăn dặm.

Cách nấu cháo trứng gà với củ dền là món ăn lý tưởng cho trẻ vào mùa hè giúp thanh nhiệt cơ thể. Đối với bé bước vào thời kỳ ăn dặm, củ dền là gợi ý tuyệt vời cho sự phát triển của trẻ.

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Cho bé ăn cháo củ dền trứng gà giúp thanh nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo củ dền thịt bò

Nguyên liệu

  • Củ dền: 20g.
  • Thịt bò: 30g.
  • Gạo nấu cháo Mabu hạt vỡ: 40g.
  • Dầu ăn ô liu.
  • Khoai tây: 20g.

Cách làm

  • Gạo mẹ cho vào ninh cho nhừ.
  • Thịt bò rửa sạch băm nhỏ rồi cho vào chảo xào săn, sau đó mẹ cho thêm nước vào ninh nhừ.
  • Củ dền và khoai tây gọt vỏ cắt hạt lựu rồi đem luộc sơ qua.
  • Cho củ dền, thịt bò, khoai tây vào cháo ninh nhừ rồi tắt bếp. Như vậy là mẹ đã có món cháo củ dền thịt bò thơm ngon cho bé.
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Cách nấu cháo củ dền thịt bò cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

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Lưu ý khi nấu củ dền đỏ cho bé ăn dặm

  • Mẹ chỉ nên cho bé dưới 1 tuổi dùng 1 đến 2 thìa củ dền trong một khẩu phần ăn. Vì thành phần nitrat có trong củ dền rất cao sẽ làm bé khó tiêu hóa.
  • Nên nấu chín hoặc hấp củ dền trước khi chế biến món ăn cho bé. 
  • Thử phản ứng dị ứng: Như bất kỳ loại rau củ nào, củ dền cũng nên được theo dõi ít nhất 4 ngày trước khi chính thức bổ sung vào chế độ ăn dặm hàng ngày của bé. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm cho bé.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc củ dền đỏ nấu với gì cho bé ăn ngon và phát triển tốt. Củ dền tuy mang lại nhiều dinh dưỡng cho bé, nhưng mẹ cũng cần lưu ý liều lượng ăn hợp lý và nấu củ dền đúng cách để đảm bảo an toàn sức khỏe và giúp bé hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng.

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