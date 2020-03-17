Chia sẻ cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tại nhà dễ dàng và nhanh chóng

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại bột ngũ cốc ăn liền với nhiều hương vị, giá thành hợp lý và tiện lợi. Với các loại bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tự làm, thông thường thời gian sử dụng khá ngắn, chỉ được từ 2-3 tháng, do đó, để bảo quản được lâu hơn, các loại bột ngũ cốc ăn liền sẽ có một số thành phần chất bảo quản. Các mẹ hoàn toàn không kiểm soát được vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như có gây kích ứng với bé hay không.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, bé cần nhu cầu chất dinh dưỡng khác nhau. Tùy vào thể trạng cũng như mức độ hấp thu chất dinh dưỡng của mỗi bé mà các mẹ cũng cần phải điều chỉnh, bổ sung các thực phẩm khác nhau sao cho phù hợp với bé nhà mình. Do đó, các mẹ nên tìm hiểu cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm để chủ động trong quá trình cho bé ăn.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, hệ tiêu hóa của bé chưa được hoàn thiện và rất yếu ớt, các mẹ cần chú ý khi lựa chọn nguyên liệu cho bé ăn dặm. Để tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong bột ăn dặm, các mẹ nên trộn thêm các loại hạt như đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen,....

Hệ tiêu hóa của trẻ trong thời kỳ này là vô cùng yếu ớt, đồng thời bé dễ bị dị ứng với một số thực phẩm nên nếu lựa chọn không đúng loại bột ngũ cốc cho bé sẽ gây ra các tác động xấu về sau đối với trẻ như các bệnh về dạ dày, bệnh về tiêu hóa, mụn nhọt, mẩn đỏ,...

Bổ sung thêm các loại hạt để tăng chất dinh dưỡng cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Gạo được lựa chọn phải là loại gạo mới, hạt to, tròn, mẩy, có mùi thơm và không có bị nấm mốc. Các mẹ không nên lựa chọn loại gạo quá trắng vì gạo này đã được xát quá nhiều lần và mất đi cám gạo. Trong cám gạo có chứa nhiều protein, các vitamin nhóm B như B1, B6, vitamin PP,... cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Ngoài ra, các mẹ cũng có thể sử dụng gạo lứt thay thế cho gạo trắng để làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm. So với gạo trắng, trong gạo lứt có chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, chất béo, chất đạm và giàu vitamin nhóm B hơn. Có nhiều loại gạo lứt như gạo lứt tẻ, gạo lứt nếp, gạo lứt đỏ, gạo lứt đen. Các mẹ nên lựa chọn gạo lứt đỏ để nấu bột ăn dặm cho bé.

Đối với các loại hạt, phải chọn hạt mới, hạt to tròn, mẩy, không có hạt lép, còn nguyên vỏ, không mối mọt. Có thể trộn lẫn nhiều loại hạt với nhau theo tỉ lệ 1:1 để cho trẻ ăn dặm.

Cách thực hiện

Vo thật sạch gạo và ngâm gạo qua đêm, để ráo hoặc phơi nắng để loại bỏ hơi nước. Rang gạo trên chảo từ 4-5 phút. Xay gạo thành bột và lọc qua rây để loại bỏ lợn cợn. Có thể xay 2 lần để bột được mịn.

Có thể sử dụng gạo trắng hoặc gạo lứt - Ảnh minh họa: Internet

Với các loại hạt cần rửa kỹ, loại bỏ hạt lép, sạn và cặn bẩn và ngâm từ 4-6h. Sau khi hạt đã nở, để ráo nước hoặc phơi dưới nắng để khi rang hạt được thơm và béo hơn. Rang riêng từng loại hạt trên chảo từ 4-5 phút cho đến khi hạt chín và có mùi thơm. Hạt sau khi rang được ủ trong vải sạch 30 phút. Xay hạt đã rang thành bột và lọc qua rây.

Trộn bột gạo với với bột các loại hạt theo tỉ lệ 7 phần gạo, 3 phần hạt.

Hỗn hợp bột được bảo quản trong túi nilong sạch hoặc hũ nhựa, hũ thủy tinh có đậy nắp kín, cất nơi khô thoáng ở nhiệt độ bình thường hoặc để trong ngăn mát tủ lạnh. Bột ngũ cốc có thể bảo quản trong 2-3 tháng ở nhiệt độ bình thường.

Cách nấu bột ngũ cốc cho trẻ ăn dặm

Bột ngũ cốc khoai lang nấu sữa

Nguyên liệu: 10 gram bột ngũ cốc, 30 gram khoai lang, 4 thìa sữa bột (hoặc sữa mẹ), 1 muỗng dầu ăn, 200 ml nước

Cách thực hiện: Khoai lang gọt vỏ, hấp chín, tán nhuyễn. Pha bột ngũ cốc với nước, cho khoai lang vào. Đặt lên bếp khuấy liên tục cho tới khi bột chín, thêm sữa bột và dầu ăn. Đổ bột đã chín ra bát và cho bé ăn.

Bột ngũ cốc trứng bí đỏ

Bột ngũ cốc trứng bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 10 gram bột ngũ cốc, 20 gram bí đỏ, 1/2 lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng dầu ăn, 200 ml nước

Cách thực hiện: Bí đỏ gọt vỏ, hấp chín, tán nhuyễn. Đánh tan lòng đỏ trứng gà. Hòa bột ngũ cốc với nước, khuấy trên bếp. Thêm lòng đỏ trứng gà, bí đỏ tán nhuyễn, đun đến khi bột chín thì cho dầu ăn vào. Đổ ra bát và cho bé ăn nóng để tránh trứng bị tanh.

Bột ngũ cốc cà rốt tôm tươi

Nguyên liệu: 10 gram bột ngũ cốc, 20 gram tôm tươi, 20 gram cà rốt, 1 muỗng dầu ăn, 300 ml nước

Cách thực hiện: Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, xay nhuyễn. Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, xay nhuyễn. Đầu tôm và vỏ tôm đun với nước trong 5 phút còn khoảng 200 ml để lấy nước cốt, lọc nước cốt qua rây. Cho bột ngũ cốc vào 100 ml nước cốt (để nguội), khuấy đều cho bột không vón cục. Cho tôm xay nhuyễn vào phần nước cốt còn lại, thêm cà rốt xay nhuyễn, đun chín sau đó bỏ hỗn hợp bột ngũ cốc với nước vào khuấy đều cho đến khi bột chín. Thêm dầu ăn và đổ ra bát cho bé ăn.

Bột ngũ cốc thịt lợn rau ngót

Bột ngũ cốc thịt lợn rau ngót - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 10 gram bột ngũ cốc, 20 gram thịt lợn, 20 gram rau ngót, 1 muỗng dầu ăn, 200 ml nước

Cách thực hiện: Rau ngót rửa sạch, xay nhuyễn. Thịt lợn rửa sạch, thái nhỏ, xay nhuyễn, bỏ gân. Hòa tan bột ngũ cốc với 100 ml nước nguội. Thịt lợn khuấy tan với nước, đun chín tái trên bếp, thêm rau ngót xay nhuyễn, đun tiếp cho đến khi thịt và rau chín, bỏ hỗn hợp bột ngũ cốc đã pha vào khuấy đều cho đến khi bột chín. Thêm dầu ăn, đổ ra bát và cho bé ăn.

Một số chú ý khi cho trẻ ăn dặm

Với mỗi độ tuổi của trẻ, cần điều chỉnh cách nấu bột ngũ cốc cho bé ăn dặm để bé được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và kích thích bé ăn ngon miệng.

Với trẻ từ 6 – 7 tháng, bột ăn dặm nên được xay thật mịn. Đây là giai đoạn hệ tiêu hóa của trẻ còn yếu, chưa thể tiêu hóa được các hạt nhỏ. Đồng thời, bé vẫn quen với việc uống sữa và sẽ có phản xạ nuốt thức ăn mà không nhai, do đó, nếu trong thức ăn có hạt, bé có thể sẽ bị hóc. Bé chỉ nên ăn 2 bữa/ngày kết hợp với bú sữa mẹ hoặc uống sữa ngoài.

Với trẻ từ 8 – 12 tháng, bé nên ăn bột có hạt lợn cợn hoặc cháo nhuyễn. Vào giai đoạn này, bé đã mọc răng và cảm thấy ngứa lợi. Các mẹ nên cho bé ăn cháo nhuyễn để rèn luyện khả năng nhai của bé. Các mẹ nên kết hợp cho trẻ các loại rau quả xay để kích thích các enzym trong nước bọt, giúp quá trình tiêu hóa của trẻ tốt hơn.

Với trẻ từ 1 tuổi, bé đã mọc 8 răng, nên chuyển sang cho bé ăn cháo hạt to và chuyển dần sang ăn cơm.

Các mẹ có thể bổ sung các loại hạt cao cấp như hạt mắc ca, hạnh nhân, hạt óc chó,... cho bé. Tuy nhiên không nên cho quá nhiều vì các loại hạt này rất giàu dinh dưỡng và có thể có tác động phụ như gây đầy bụng, táo bón cho trẻ.

Các loại hạt cao cấp như hạnh nhân, óc chó - Ảnh minh họa: Internet

Không nên tích trữ quá nhiều bột ngũ cốc. Bột nên được sử dụng trong vòng 2 tháng. Thường xuyên kiểm tra bột ngũ cốc để tránh có mùi. Khi phát hiện bột có mùi nên bỏ đi ngay.

Trên đây là các cách làm bột ngũ cốc cho bé ăn dặm tại nhà. Các mẹ hãy tự tay thực hiện ngay để có thể cung cấp cho bé bữa ăn dinh dưỡng, an toàn và khỏe mạnh.