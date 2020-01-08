Bé 7 tháng ăn được gì: 5 câu hỏi then chốt cho bữa ăn hiệu quả

Bé đã bắt đầu có thể ăn được các loại tinh bột như cháo, khoai lang, các loại khoai,…Tuy nhiên, vì đường ruột của bé vẫn còn rất non nớt và phần nướu của bé vẫn còn yếu nên các mẹ hãy nấu cháo hoặc nấu thật mềm các loại tinh bột để bé dễ dàng hấp thụ hơn nhé.

Ở tháng thứ 7, hệ tiêu hóa của bé đã trở nên cứng cáp hơn, cho phép bé sử dụng nhiều loại thực phẩm khác ngoài sữa mẹ, vì vậy rất nhiều mẹ thắc mắc bé 7 tháng ăn được gì ? Cụ thể, những loại thức ăn bé có thể dùng được ở giai đoạn này là:

Bên cạnh hai loại chất chính phía trên, bé cũng đã bắt đầu dùng được chất béo rồi, nên các loại thực phẩm như lạc, các loại đậu, dầu thực vật, mỡ động vật,…bạn đều dùng được trong các món cháo ăn dặm cho bé, những vẫn nhớ là phải làm nhỏ chúng ra để bé dễ ăn đó.

Chất đạm được tìm thấy nhiều trong các loại thịt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt gia cầm. Ở tháng thứ 7 bé yêu cũng đã sử dụng được các loại đồ ăn có chất đạm rồi nên các mẹ hãy thêm loại chất này vào thực đơn để bé có thêm dinh dưỡng nhé. Và tương tự với lưu ý trên, vì bé chưa nhai và chưa tiêu hóa cứng cáp được nên các mẹ nên hầm mềm rồi băm nhỏ thịt nấu kèm với cháo ăn dặm để phù hợp với bé hơn.

Các loại vitamin, khoáng chất

Đây là những nhóm chất không thể thiếu được trong các chế độ ăn cho bé, nếu như những giai đoạn trước vì bé còn quá non chỉ có thể bú mẹ được nên ta không thể cho bé dùng nhiều loại thực phẩm thì ở giai đoạn này, các mẹ hãy cố gắng tăng cường các dưỡng chất cần thiết trong chế độ ăn cho bé nhà mình.

Bé 7 tháng tuổi đã có thể ăn được gì? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 7 tháng tuổi ăn được những hoa quả gì?

Khi bé bước sang tháng thứ 7, bé đã có thể sử dụng được như hầu hết các loại hoa quả, nhưng các mẹ vẫn nên để ý chỉ cho bé ăn ở mức vừa phải và khoa học, không thúc ép bé ăn quá nhiều hay cho bé em bừa bãi mà không tìm hiểu kỹ càng, vì hệ tiêu hóa của bé vẫn còn rất yếu ớt. Mẹ nên cho bé ăn những loại hoa quả dưới đây, chúng cung cấp nhiều loại dưỡng chất cần thiết và khá lành tính cho bé 7 tháng tuổi.

Quả bơ

Trong thành phần dinh dưỡng của bơ có chứa nhiều loại khoáng chất như vitamin E, kẽm, chất béo tốt cho cơ thể, omega-3 tốt cho sự phát triển trí não. Các mẹ hãy tìm mua những quả bơ chín, về xay ra kèm với một chút sữa tươi hoặc sữa đặc làm sinh tố cho bé em, loại thức uống này sẽ cung cấp cho bé rất nhiều loại dưỡng chất giá trị. Nhưng lưu ý một ngày chỉ nên ăn khoảng một nửa quả thôi, không nên ép bé ăn quá nhiều.

Chuối

Chuối là loại quả hỗ trợ cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa, bên cạnh đó chúng còn cung cấp cho cơ thể các loại vitamin nhóm B, A, C và lượng kali cao tốt cho sự phát triển thể chất của bé. Tương tự với hai loại quả trên, các mẹ có thể mua chuối về và xay ra làm sinh tố cho bé uống. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ nên cho bé dùng tối đa khoảng 2 quả chuối, vì trong chuối có các chất kích thích hoạt động của nhu động ruột, những bé bụng dạ yếu ăn quá nhiều chuối có thể bị đầy bụng, tiêu chảy,…

Có thể cho bé 7 tháng tuổi ăn bơ - Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Xoài cũng là một thứ quả rất dễ dùng mà các mẹ nên cho bé ăn, trong loại quả này cung cấp cho bé nhiều vitamin các nhóm C, A, K, các khoáng chất như kali, kẽm và protein. Mỗi ngày mẹ hãy cho bé ăn khoảng ¼ quả xoài chín, có thể xay ra kèm một chút sữa đặc hoặc đường nếu xoài có vị chua để bé dễ ăn hơn. Những với những bé đang bị nóng trong thì mẹ không nên cho bé dùng xoài, vì loại quả này có đặc tính nóng.

Đu đủ

Đu đủ cung cấp nhiều vitamin A, C, các loại enzim tốt cho đường ruột và mức độ chất xơ rất giá trị. Đồng thời, chúng khá mềm và dễ ăn nên các mẹ có thể mua đu đủ chín về, xay nhuyễn ra để đút cho bé ăn, vừa bổ sung chất dinh dưỡng, lại rất dễ tiêu hóa. Mỗi ngày cho bé ăn khoảng 20g đu đủ xay, tương ứng với 1-2 miếng nhỏ cỡ 2 ngón tay.

Đu đủ rất tốt cho trẻ 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Trong thành phần dinh dưỡng của táo có một lượng lớn vitamin A, C có lợi cho mắt, các quá trình sinh học trong cơ thể và hệ miễn dịch, đồng thời lượng chất xơ và tinh bột trong loại quả này vừa cung cấp năng lượng, vừa hỗ trợ rất tốt cho các hoạt động tiêu hóa của bé. Tương tự với những loại quả trên, mẹ có thể xay nhỏ hoặc ép lấy nước để cho bé thưởng thức nhé.

Lê

Ăn lê giúp bé có thêm các loại dưỡng chất quan trọng như kali, sắt, kẽm, chất xơ và các loại vitamin nhóm E, A, C,…những dưỡng chất này không chỉ giúp cơ thể bé phát triển tốt hơn và còn làm tăng sức đề kháng cho trẻ. Các mẹ có thể cho bé ăn khoảng nửa quả lê một ngày với loại lê to, xay nhuyễn hoặc ép lấy nước cho bé dùng. Loại quả này khá mát nên những bé đang bị nóng trong có thể sử dụng lê trong thực thực đơn của mình.

Có thể cho bé 7 tháng ăn táo - Ảnh minh họa: Internet

Bé 7 tháng ăn được váng sữa chưa?

Bé 7 tháng tuổi đã có thể ăn váng sữa, tuy nhiên nên cho trẻ ăn theo chế độ hợp khoa học để váng sữa phát huy được hết tác dụng và hệ tiêu hóa của trẻ không bị quá tải. Mỗi ngày chỉ nên cho bé ăn khoảng 50g váng sữa, ăn vào khoảng 2 tiếng trước bữa ăn và đặc biệt không được dùng vào lúc no sẽ khiến trẻ bị khó tiêu. Cũng không nên ăn quá nhiều, mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 2-3 ngày là được.

Bé 7 tháng ăn được sữa chua chưa?

Tương tự với váng sữa, bé 7 tháng tuổi đã có thể ăn được sữa chua. Các mẹ có thể cho bé dùng sữa chua theo khối lượng khoảng 50g một ngày, dùng hằng ngày sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé được cải thiện tốt hơn.

Đã có thể cho trẻ 7 tháng ăn váng sữa và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Bé 7 tháng ăn được tôm chưa?

Bé 7 tháng tuổi đã có thể sử dụng những loại thức ăn chứa đạm và khoáng chất, tôm cũng là một trong những loại thức ăn đó. Cho bé sử dụng tôm sẽ khiến cơ thể bé được bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, sắt, vitamin A,…tốt cho sự phát triển thể chất của trẻ. Bé đã có thể ăn được các loại tôm đồng và tôm biển, với những loại tôm to bạn nên bóc vỏ rồi băm nhỏ, còn với những loại tôm nhỏ bạn nên nhặt bỏ bớt phần đầu rồi xay nhuyễn để chế biến cho bé. Hãy sơ chế cẩn thận phần râu và vỏ để bé không bị hóc khi sử dụng. Nên ăn tôm theo chế độ khoảng 3-4 bữa một tuần và khoảng 20-30g một ngày.

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Bé 7 tháng ăn được thịt bò chưa?

Bé 7 tháng đã có thể ăn thịt bò được rồi, việc cho bé ăn thịt bò sẽ giúp cơ thể bé được hấp thụ các loại chất đạm, kẽm, sắt và rất nhiều dưỡng chất cần thiết khác. Nhưng mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng 50g thịt bò trong các bữa ăn, và mỗi tuần tối đa chỉ nên dùng 4-5 bữa, không nên cho bé ăn quá mức vì khi dùng quá nhiều loại thịt này có thể bị đầy hơi, khó tiêu,…Và thịt bò khá là dai nên hãy băm nhỏ và ninh nhừ để bé dễ dàng sử dụng hơn nhé.

Đã có thể cho bé 7 tháng ăn thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lời giải đáp cho câu hỏi bé 7 tháng ăn được gì. Hy vọng những thông tin trong bài viết này đã giúp bạn có thêm những hiểu biết hữu ích để chăm sóc thật tốt cho bé yêu nhà mình.