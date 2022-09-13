Theo một nghiên cứu của Đại học Queen's Belfast, vệ sinh răng miệng kém có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan . Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị các vấn đề về sức khỏe răng miệng, chẳng hạn như nướu răng bị đau hoặc chảy máu, loét miệng và mất răng, có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn 75%, đây là dạng ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 4.069 người tham gia đã phát triển ung thư đường tiêu hóa trong thời gian sáu năm. Trong 13% những trường hợp này, bệnh nhân cũng cho biết tình trạng sức khỏe răng miệng kém. Họ cũng phát hiện ra rằng những người có sức khỏe răng miệng kém thường là thanh niên, phụ nữ và sống ở những khu vực thiếu thốn.

Nghiên cứu đã phân tích một nhóm thuần tập gồm hơn 469.000 người ở Anh để tìm ra mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe răng miệng và nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, chẳng hạn như ung thư gan, ruột kết, trực tràng và tuyến tụy.

Hai điều kiện này liên kết với nhau như thế nào?

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Bác sĩ Haydée Jordão, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ rằng sức khỏe răng miệng kém có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường.

"Tuy nhiên, có bằng chứng không nhất quán về mối liên quan giữa sức khỏe răng miệng kém và các loại ung thư đường tiêu hóa cụ thể, đó là điều mà nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích kiểm tra", Tiến sĩ Jordão nói.

Về lý do tại sao rủi ro này tồn tại, Tiến sĩ Jordão giải thích rằng có hai lý thuyết chính. Đầu tiên là điều này có thể là do vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột và miệng trong sự phát triển của bệnh.

Gan giúp loại bỏ vi khuẩn khỏi cơ thể chúng ta. Khi gan bị ảnh hưởng bởi các bệnh, chẳng hạn như viêm gan, xơ gan hoặc ung thư, chức năng của nó sẽ suy giảm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại trong cơ thể chúng ta lâu hơn và gây hại nhiều hơn.

"Một loại vi khuẩn, Fusobacterium nucleatum, bắt nguồn từ khoang miệng nhưng vai trò của nó trong ung thư gan là không rõ ràng. Do đó, các nghiên cứu sâu hơn về vi sinh vật và ung thư gan vẫn được đảm bảo", Tiến sĩ Jordão nói thêm.

Một giả thuyết khác cho mối liên hệ này là những người có tình trạng sức khỏe răng miệng kém, chẳng hạn như răng bị mất, không thể ăn thực phẩm bổ dưỡng thích hợp, điều này làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Các triệu chứng của bệnh ung thư gan

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Ung thư gan có thể biểu hiện với nhiều triệu chứng như giảm cân, vàng da, đau và / hoặc sưng ở bụng. Bạn cũng có thể chán ăn hoặc có thể cảm thấy no ngay sau khi ăn một lượng nhỏ thức ăn. Một khối u ở bên phải bụng, đau ở vai phải và ngứa cũng có thể là dấu hiệu của bệnh. Cảm giác ốm yếu cũng có thể ám chỉ gan có vấn đề gì đó.

Xơ gan là gì?

Xơ gan là "sẹo" của gan, do các bệnh về gan như viêm gan và nghiện rượu mãn tính gây ra. Nó thường xảy ra ở giai đoạn sau của các bệnh này và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Xơ gan tiến triển, với ngày càng nhiều mô sẹo trong gan, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Điều quan trọng là phải lưu ý đến các dấu hiệu của bệnh gan và tìm cách điều trị ngay lập tức vì bệnh xơ gan nói chung không thể khỏi. Chẩn đoán và điều trị sớm có thể giúp ngăn ngừa hoặc hạn chế thêm bất kỳ tổn thương nào.

Ngừa xơ gan

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi lối sống lành mạnh là điều cần thiết để ngăn ngừa tổn thương gan. Hạn chế uống rượu và cố gắng chỉ uống rượu thỉnh thoảng hoặc bỏ rượu hoàn toàn. Duy trì cân nặng hợp lý cũng rất quan trọng. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, hãy cố gắng quản lý chế độ ăn uống và tập thể dục hàng ngày để đạt được mức cân nặng hợp lý. Đảm bảo rằng bạn không thực hiện bất kỳ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nào và giảm cân dần dần, trong một quá trình mà bạn có thể duy trì lâu dài.

Theo Times of India