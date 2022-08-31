Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới

Sức khỏe 31/08/2022 12:40

Với biến thể Omicron mới và các biến thể phụ, các trường hợp COVID đang có dấu hiệu tăng lên hàng ngày. Ngoài các triệu chứng thông thường được báo cáo, lần này, các bác sĩ nhận thấy rằng một số bệnh nhân có các triệu chứng không cụ thể hơn, bao gồm tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu và đau ngực. Điều đáng sợ là cơn đau ngực này có thể là dấu hiệu của nguy cơ đau tim.

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Akshay Budhraja, chuyên gia tư vấn cấp cao về thuốc chữa bệnh đường hô hấp và giấc ngủ tại Aakash Healthcare, Ấn Độ đã có những chia sẻ về đại dịch COVID trong làn sóng lây nhiễm mới như sau:

Các triệu chứng COVID hiện tại khác

Ngoài các dấu hiệu nêu trên, các bác sĩ chia sẻ rằng bệnh nhân COVID hiện nay thường than phiền với các triệu chứng sau:

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Mất mùi và vị tạm thời
  • Sốt hoặc ớn lạnh
  • Ho
  • Thở gấp hoặc khó thở
  • Mệt mỏi
  • Đau nhức cơ hoặc cơ thể
  • Đau đầu
  • Viêm họng
  • Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
  • Buồn nôn hoặc nôn mửa

Biến thể phụ Omicron mới BA 2.75

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Biến thể phụ BA 2.75 của Omicron được biết là có tốc độ truyền cao hơn. Biến thể phụ Omicron mới được phát hiện trong nghiên cứu 90 mẫu được gửi để giải trình tự bộ gen tại Bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan ở Delhi, Ấn Độ.

Nhà khoa học chính của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Soumya Swaminathan nói rằng BA.2.75 dường như đã đột biến theo cách có thể cho thấy "sự thoát miễn dịch lớn". Biến thể phụ mới này có thể lây nhiễm sang những người đã có kháng thể từ lần tiêm chủng trước đó.

Nhiễm trùng ít nghiêm trọng hơn

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tin tốt là mặc dù Omicron BA.2.75 đang gây ra một đợt nhiễm trùng khác, nhưng hầu hết các trường hợp cho đến nay đều cho thấy biến thể này không nguy hiểm. Bác sĩ Swaminathan lưu ý rằng nó cho thấy "lợi thế tăng trưởng rõ ràng" so với các biến thể khác, tuy nhiên "còn quá sớm để biết rằng biến thể phụ này có các đặc tính nghiêm trọng hơn về mặt lâm sàng hay không".

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng thời gian hồi phục hiện tại của hầu hết các bệnh nhân là khoảng một tuần.

Phòng ngừa thích hợp với COVID

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Duy trì khoảng cách an toàn với những người khác, ngay cả khi họ không bị bệnh.
  • Đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, đặc biệt là khi không thể đứng xa cơ thể người khác.
  • Tránh những nơi đông người nếu có thể.
  • Mở cửa sổ khi ở trong nhà.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc chất khử trùng có cồn.
  • Tiêm phòng kịp thời.
  • Ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe và không tiếp xúc với người khác.
  • Liên hệ với bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào.

Điều trị COVID tại nhà

Chuyên gia cho hay: Đau ngực, tiêu chảy, giảm lượng nước tiểu phổ biến hơn trong các trường hợp COVID mới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện theo các bước tự chăm sóc sau trong trường hợp COVID-19 không có triệu chứng hoặc nhẹ:

  • Cách ly tại nhà trong một căn phòng thông gió tốt.
  • Hãy nghỉ ngơi và uống nhiều chất lỏng để giữ đủ nước.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước.
  • Không dùng chung đồ dùng cá nhân của bạn với người khác trong nhà.
  • Theo dõi nhiệt độ của bạn hàng ngày.
  • Kết nối với bác sĩ ngay lập tức nếu có bất kỳ triệu chứng nào xấu đi.

Theo Times of India

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