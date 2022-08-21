Để điều trị gan nhiễm mỡ, đây là những quy tắc ăn uống bạn nên chú trọng mỗi ngày

Thay đổi chế độ ăn uống để giảm cân và bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng , giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như trái cây và rau quả, có thể đảo ngược hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh. Hạn chế carbohydrate tinh chế, đường đơn, thực phẩm chiên, thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm giàu chất béo bão hòa cũng rất quan trọng.

Một kế hoạch bữa ăn cho từng cá nhân dựa trên sở thích ăn kiêng và lối sống là rất quan trọng vì đây không phải là một chế độ ăn kiêng tạm thời, mà là một sự thay đổi lối sống. Nếu chế độ ăn kiêng quá hạn chế và chỉ tuân theo một thời gian, thói quen ăn uống cũ sẽ bắt đầu lại và bạn sẽ tăng cân trở lại, có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ và các bệnh liên quan một lần nữa.

Giảm cân, đặc biệt là ở vùng bụng hoặc mô mỡ, có thể giúp giảm mỡ trong gan. Vì bệnh gan nhiễm mỡ thường liên quan đến béo phì, kháng insulin, hội chứng chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nên giảm cân là một trong những mục tiêu chính và chế độ ăn uống có thể giúp giải quyết vấn đề này.

Bạn nên ăn gì khi bị gan nhiễm mỡ ?

Tuân theo các chế độ ăn uống lành mạnh là điều quan trọng đối với tất cả mọi người, nhưng những người bị bệnh gan nhiễm mỡ cần phải đặc biệt cẩn thận để ý những gì họ ăn.

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Các hướng dẫn về chế độ ăn uống của liên bang, do Bộ Nông nghiệp và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cùng xuất bản, khuyến cáo mọi người nên ghi nhớ các nguyên tắc ăn kiêng sau đây khi lựa chọn thực phẩm:

Một nửa đĩa của bạn trong một bữa ăn nên là trái cây và rau. Tập trung vào toàn bộ trái cây và các loại rau khác nhau.

Một nửa số ngũ cốc ăn phải là ngũ cốc nguyên hạt.

Thay đổi nguồn protein của bạn.

Chuyển sang sữa và sữa chua không béo hoặc ít béo.

Chọn thực phẩm và đồ uống có ít đường, chất béo bão hòa và natri hơn.

Thực phẩm nên tuân thủ

Ngũ cốc nguyên hạt: yến mạch, 100% lúa mì xay từ đá, lúa mạch, bulgur, farro, quả lúa mì, gạo lứt

Các loại đậu: đậu, đậu lăng, đậu gà (tốt nhất là khô và không đóng hộp)

Các loại rau giàu tinh bột: khoai lang, củ cải, khoai mỡ

Rau không có tinh bột: bông cải xanh, rau bina, cải xoăn, hành tây, tỏi tây, măng tây, atisô, ớt, hành tây, nấm, cà rốt, cà chua, súp lơ

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Các loại hạt: quả óc chó, hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt điều, quả hồ trăn

Chất béo lành mạnh: dầu ô liu nguyên chất, bơ

Protein nạc: gà thịt trắng, gà tây, trứng, thịt lợn, protein chay

Cá béo: cá hồi, cá ngừ, cá mòi

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Trái cây: dâu, kiwi, táo, cam, chanh

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Sữa ít béo: sữa chua Hy Lạp ít béo, kefir ít béo

Các loại thảo mộc: húng quế, ngò, ngò tây, hương thảo, cỏ xạ hương, oregano, sả, lavendar

Thực phẩm không nên tuân thủ và cần hạn chế tối đa

Carbohydrate tinh chế: bánh mì trắng, gạo trắng, bánh mì tròn, mì ống trắng, thực phẩm đóng hộp chế biến sẵn

Chất tạo ngọt: xi-rô ngô fructose cao, xi-rô cây phong, đường

Chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa: bơ thực vật, bánh nướng đã qua chế biến, thực phẩm chiên, bánh ngọt, thịt bò nhiều chất béo, pho mát đầy đủ chất béo, thực phẩm đóng gói / đóng hộp

Thức ăn nhẹ tinh chế: khoai tây chiên, bánh quy giòn, bánh gạo

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Đồ uống có đường: soda, nước trái cây, đồ uống thể thao

Kẹo: bánh quy, bánh ngọt, kem, bánh rán, món tráng miệng

Các loại thịt giàu chất béo đã qua chế biến: xúc xích, thịt xông khói, thịt ba chỉ, thịt bò hầm

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Nên sử dụng các phương pháp nấu ăn ít chất béo hơn. Chúng bao gồm nướng, luộc và áp chảo. Khi nấu rau, ướp thịt hoặc trộn salad, hãy sử dụng chất béo không bão hòa như dầu ô liu nguyên chất, dầu bơ và dầu hạt cải. Nên hạn chế hoặc tránh sử dụng chất béo bão hòa, chẳng hạn như bơ, kem và sữa đầy đủ chất béo.

Làm tăng hương vị thực phẩm bằng các loại thảo mộc và gia vị tươi và khô cũng được khuyến khích.

Một chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm cân sau đó sẽ đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc ngăn chặn sự tiến triển. Nó cũng có thể giúp giảm huyết áp, cholesterol, lipid và lượng đường trong máu.

Khi bạn cố gắng thực hiện những thay đổi chế độ ăn uống này, hãy chú ý đến cả việc điều chỉnh hành vi, tập thể dục và thiết lập mục tiêu. Một lối sống lành mạnh hơn nên bắt đầu ngay hôm nay.

Theo Verywell Health