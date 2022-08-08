Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn

Sức khỏe 08/08/2022 08:12

Các bậc cha mẹ thường nghi ngờ ngộ độc thực phẩm mỗi khi con mình bị tiêu chảy và nôn mửa. May mắn thay, ngộ độc thực phẩm không xảy ra thường xuyên, vì hầu hết các trường hợp tiêu chảy và nôn mửa ở trẻ em là do nhiễm vi-rút dạng nhẹ mà trẻ em mắc phải ở nhà trẻ hoặc trường học.

Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù không phải căn bệnh hay xảy ra, nhưng ngộ độc thực phẩm vẫn phổ biến. Vì trẻ nhỏ là một trong những nhóm có nguy cơ mắc phải các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng nên điều quan trọng là cha mẹ phải học cách nhận biết và ngăn ngừa chúng xảy ra. 

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra chúng, nhưng chúng thường bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn và đau quặn bụng.  

Các triệu chứng khác, chẳng hạn như khi ai đó bị nhiễm khuẩn E. coli O157, có thể bao gồm tiêu chảy ra máu và các biến chứng như hội chứng urê huyết tán huyết (HUS) hoặc sốt khi họ bị nhiễm khuẩn salmonellosis (một bệnh nhiễm khuẩn Salmonella). 

Độc tố, chẳng hạn như ngộ độc thịt, có thể gây ra các triệu chứng nhiễm độc thần kinh gây tử vong, bao gồm khó nuốt, khó nói và khó thở.  

Tùy thuộc vào nguyên nhân, các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện vài giờ hoặc vài ngày sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm. 

Chẩn đoán ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm thường khó chẩn đoán vì nó có thể được gây ra bởi rất nhiều thứ khác nhau, bao gồm vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và độc tố, chẳng hạn như:  

  • Campylobacter
  • Salmonella
  • E. coli O157
  • Virus giống Norwalk 7
  • Shigella
  • Viêm gan A
  • Giardia lamblia
  • Cryptosporidia
  • Clostridium botulinum, tạo ra độc tố botulinum gây ngộ độc thịt
  • Listeria
  • Staphylococcus aureus
  • Vibrio vulnificus
Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tìm kiếm một mô hình các triệu chứng, chẳng hạn như mọi người trong gia đình bị ốm vài giờ sau khi ăn ở cùng một nhà hàng, cấy phân đôi khi có thể giúp xác định ký sinh trùng hoặc vi khuẩn gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Xét nghiệm phân đôi khi cũng có thể xác định độc tố vi khuẩn và vi rút.  

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người bị ngộ độc thực phẩm mà không hề hay biết.

Điều trị ngộ độc thực phẩm

Giống như nôn mửa và tiêu chảy do virus dạ dày, các phương pháp điều trị ngộ độc thực phẩm thường nhằm ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Thuốc kháng sinh thường không cần thiết hoặc không hữu ích đối với hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm, mặc dù đối với một số trường hợp nhiễm trùng nặng, như shigellosis (nhiễm trùng Shigella) và ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng, cần phải điều trị. Hãy đến gặp bác sĩ nhi khoa nếu bạn nghĩ rằng con mình bị ngộ độc thực phẩm, đặc biệt nếu trẻ bị tiêu chảy ra máu, sốt cao, có dấu hiệu mất nước hoặc nếu trẻ không nhanh chóng khỏi bệnh.

Ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

Vì ngộ độc thực phẩm thường khó nhận biết và ít có phương pháp điều trị nên tốt nhất là bạn nên cố gắng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ngay từ đầu.  

Những lời khuyên về an toàn thực phẩm này có thể giúp bạn giữ cho con bạn khỏe mạnh và có được thực phẩm an toàn:

  • Rửa tay thật sạch trước khi chế biến và phục vụ thức ăn cho trẻ.
  • Nấu chín kỹ thức ăn trước khi cho trẻ ăn, đặc biệt là thịt, gia cầm và trứng.
Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Để riêng các loại thực phẩm và dụng cụ khi bạn chuẩn bị, phục vụ và cất giữ bữa ăn của con bạn, để chúng không bị nhiễm vi trùng chéo với nhau, đồng thời rửa sạch các dụng cụ và bề mặt bằng nước nóng hay xà phòng.
  • Làm lạnh thức ăn thừa càng sớm càng tốt và trong vòng vài giờ sau khi nấu hoặc phục vụ.
  • Làm sạch tất cả trái cây và rau trước khi cho con bạn ăn.
  • Tránh sữa chưa tiệt trùng và nước trái cây.
  • Đọc về việc thu hồi và cảnh báo của FDA để tìm hiểu về thực phẩm bị ô nhiễm mà bạn có thể có trong nhà. 
Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Vứt bỏ thực phẩm mà bạn cho là bị ô nhiễm hoặc quá hạn sử dụng, ngay cả khi chúng không bị mốc và không có mùi vì bạn không phải lúc nào cũng có thể biết được khi nào thực phẩm bị ô nhiễm.

Những gì bạn cần biết

Dập tắt 'mầm nhú' ngộ độc thực phẩm từ hiểu biết về cách ngăn ngừa này sẽ luôn đảm bảo an toàn cho gia đình bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Hầu hết mọi thực phẩm đều có thể bị ô nhiễm và gây ngộ độc thực phẩm, nhưng một số loại thực phẩm được coi là có nguy cơ cao, bao gồm sữa chưa tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa khác, thịt và gia cầm nấu chưa chín, động vật có vỏ sống và các món salad chế biến sẵn, chẳng hạn như salad trứng, salad khoai tây, và xà lách gà. 
  • Thực phẩm bị ô nhiễm và gây ngộ độc thực phẩm theo nhiều cách, bao gồm khi chúng được trồng bằng nước bị ô nhiễm, chế biến hoặc đóng hộp không đúng cách, nấu chưa chín, nhiễm chéo trong quá trình chuẩn bị, hoặc khi người bị bệnh chế biến thực phẩm mà không rửa tay đúng cách.
  • Thông thường, bạn không thể biết được thực phẩm là "xấu" hay sẽ khiến con bạn bị bệnh bằng mùi hoặc màu sắc của nó. Nhiều loại thực phẩm bị ô nhiễm trông và có mùi bình thường.
  • Mật ong có thể là nguồn cung cấp các bào tử Clostridium botulinum gây ngộ độc thịt, đó là lý do tại sao bạn không nên cho trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi uống mật ong.

Theo Verywell Health

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