Bỏ túi ngay các mẹo trị nhiệt miệng tại gia, đơn giản và siêu dễ thực hiện, hiệu nghiệm "thần kỳ"

Sức khỏe 08/08/2022 08:11

Khoảng thời gian đợi nhiệt miệng lành hẳn có thể rất kinh khủng vì bạn phải trải qua cảm giác đau đớn, khó chịu mỗi khi ăn uống hay nói chuyện. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ mà bạn có thể làm tại nhà nhằm giảm đau và đẩy nhanh tiến trình mau lành của nhiệt miệng.

1. Chữa nhiệt miệng nhanh nhất bằng sữa chua

Đôi khi tình trạng nhiệt miệng có thể do vi khuẩn HP hoặc bệnh viêm ruột gây ra. Vì thế, nếu bạn đẩy lùi được vi khuẩn này cùng tình trạng viêm ruột thì chắc chắn hiện tượng nhiệt miệng cũng sẽ không còn.

 

Bỏ túi ngay các mẹo trị nhiệt miệng tại gia, đơn giản và siêu dễ thực hiện, hiệu nghiệm 'thần kỳ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, các men vi sinh sống như lactobacillus có trong sữa chua có tác dụng giúp tiêu diệt khuẩn HP, đồng thời điều trị một số loại bệnh viêm ruột. Vậy nên, nếu tình trạng nhiệt miệng là do vi khuẩn HP thì bạn nên bổ sung sữa chua vào khẩu phần dinh dưỡng trong vài ngày nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung ít nhất 245 gam sữa chua mỗi ngày để ngăn ngừa hiện tượng nhiệt miệng tái phát.

2. Bôi trực tiếp mật ong lên nhiệt miệng

Bỏ túi ngay các mẹo trị nhiệt miệng tại gia, đơn giản và siêu dễ thực hiện, hiệu nghiệm 'thần kỳ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có tác dụng rất nhiều trong việc kháng khuẩn, chống viêm, chống nhiễm trùng thứ cấp, giúp cho các vết nhiệt miệng không bị sưng đỏ và đau rát. Có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng mật ong để trị nhiệt miệng hiệu quả như:

- Bôi trực tiếp mật ong lên nốt nhiệt miệng 4 lần mỗi ngày để thấy hiệu quả.

- Uống nước trà nóng pha thêm với mật ong mỗi ngày. Khi uống bạn nên uống từng hớp nhỏ, từ từ cho dinh dịch thẩm thấu vào vết nhiệt và đem lại hiệu quả giảm đau cũng như bớt sưng đỏ.

 

- Hay một cách khác, bạn có thể dùng mật ong trộng với bột nghệ, và đắp hỗn hợp này lên vết nhiệt 2 - 3 lần/ngày để thấy được hiệu quả nhanh chóng.

 

3. Chữa nhiệt miệng bằng trà hoa cúc

Bỏ túi ngay các mẹo trị nhiệt miệng tại gia, đơn giản và siêu dễ thực hiện, hiệu nghiệm 'thần kỳ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc có chứa 2 hợp chất có khả năng chống viêm và sát trùng rất tốt đó chính là azulene và levomenol. Bạn có thể súc miệng bằng trà hoa cúc mới pha khoảng 3 – 4 lần mỗi ngày hoặc dùng bông hoa cúc trong túi trà (sau khi đã pha với nước ấm) đắp lên nốt nhiệt trong vài phút để làm dịu vết thương nhé.

4. Sử dụng dầu dừa

Một nghiên cứu đã chỉ ra dầu dừa có khả năng kháng khuẩn rất tốt vì trong dầu dừa có chứa acid lauric có thể giúp giảm đau, giảm sưng và giảm sự khó chịu do nhiệt miệng gây ra. Chất kháng viêm tự nhiên này giúp vết thương bớt đỏ hay đau.

Bỏ túi ngay các mẹo trị nhiệt miệng tại gia, đơn giản và siêu dễ thực hiện, hiệu nghiệm 'thần kỳ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy thoa một lượng dầu dừa vừa đủ lên vết nhiệt miệng vài lần mỗi ngày cho đến khi vết thương lành. Bạn cũng có thể súc miệng với dầu dừa ngày 2 – 3 lần để giúp vết loét nhanh lành hơn.

Thói quen vô cùng xấu khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng cao ở người trẻ

Thói quen vô cùng xấu khiến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng cao ở người trẻ

Hiện nay, bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa do lối sống không khoa học. Đặc biệt, thói quen tiêu thụ nhiều rượu bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   các mẹo chữa nhiệt miệng tại nhà cách bảo vệ răng miệng bảo vệ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm