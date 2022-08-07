4 thói quen nên có để có một đường ruột khỏe mạnh, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ

Sức khỏe 07/08/2022 08:51

Sức khỏe đường ruột có liên quan mật thiết đến tuổi thọ con người. Nếu đường ruột có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan khác, từ đó có thể làm tuổi thọ suy giảm.

1. Không uống rượu, bia quá nhiều

Uống quá nhiều rượu thường xuyên dẫn đến mất cân bằng vi khuẩn đường ruột. Tình trạng này được gọi là chứng loạn khuẩn. Uống vừa phải và thỉnh thoảng là tốt nhất để đảm bảo bạn không gây hại cho đường ruột và vi khuẩn lành mạnh, theo NDTV Health Desk.

4 thói quen nên có để có một đường ruột khỏe mạnh, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tập nhai chậm

Để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bạn nên tập thói quen nhai chậm. Nhai kỹ sẽ giúp giảm bớt gánh nặng làm việc cho hệ tiêu hóa.

4 thói quen nên có để có một đường ruột khỏe mạnh, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ruột luôn cần thời gian để hấp thụ dinh dưỡng từ thực phẩm, đảm bảo thực phẩm không bị mắc kẹt, tạo ra khí và gây ra các vấn đề như táo bón, tiêu chảy... Giữa các bữa ăn, ruột cần có thời gian nghỉ ngơi và dự trữ năng lượng trước khi bước vào phiên làm việc tiếp theo. Sau khi ăn no, bạn không nên vận động mạnh ngay. Không nên ăn quá nhiều trước khi đi ngủ để không làm tăng gánh nặng cho ruột và xáo trộn hoạt động của hệ tiêu hóa.

3. Ăn nhiều các loại đậu

Đậu và các loại đậu là những thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn khi bạn muốn có một đường ruột khỏe mạnh. Đậu cô ve, đậu đen, đậu tây và đậu lăng là những nguồn chất xơ tuyệt vời có tác dụng khắp đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa bằng cách kết hợp với men vi sinh.

4 thói quen nên có để có một đường ruột khỏe mạnh, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi không cung cấp đủ chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày, bạn có thể gặp phải những hiện tượng như đầy hơi, tăng cảm giác đói và khó chịu ở dạ dày. Điều này có nghĩa là đã đến lúc bạn nên bổ sung thêm các loại đậu hoặc đậu vào bữa ăn của mình.

4. Ngừng tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường

4 thói quen nên có để có một đường ruột khỏe mạnh, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chế độ ăn chỉ bao gồm thực phẩm chế biến sẵn, nó có thể rất có hại cho đường ruột của bạn. Ăn các sản phẩm thực phẩm có hàm lượng đường cao có thể gây hại cho vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột. Sự mất cân bằng gây ra có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn quá nhiều đường và có thể gây viêm trong cơ thể.

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(Tổ Quốc) - Các loại thực phẩm như lạc, đậu nành, ngũ cốc... hay chiếc đũa tre, thớt gỗ trong căn bếp nhà bạn rất dễ bị nhiễm độc tố aflatoxin làm tăng nguy cơ suy gan cấp tính, ung thư gan sau khi ăn phải.

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