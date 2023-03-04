Chống tay xuống đất khi bị té ngã, bệnh nhi suýt phải cắt bỏ cánh tay

Sức khỏe 04/03/2023 17:20

Khi bị té ngã, cánh tay bé 9 tuổi có phần biến dạng, suýt có nguy cơ cắt bỏ cánh tay.

Thông tin từ Zing cho hay, ngày 3/3, Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên cho biết gần đây đơn vị này đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi D.V.B. (9 tuổi, sống tại TP Thái Nguyên) bị tắc hoàn toàn động mạch cánh tay phải.

Theo người nhà bệnh nhi, trước khi nhập viện, bé chạy ngã và có chống tay xuống đất. Mặc dù tỉnh táo sau khi ngã, bé lại bị biến dạng cánh tay phải và hạn chế vận động. Sau đó, người nhà đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng biến dạng vùng đầu dưới cánh tay phải và khuỷu tay phải, động mạch trụ của tay này không bắt được.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mạch máu cho thấy hình ảnh tắc hoàn toàn động mạch cánh tay phải một đoạn khoảng 10 cm. Đồng thời, phim X-quang chỉ ra chỗ gãy trên lồi cầu xương cánh tay phải di lệch. Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện kết hợp xương cánh tay và nối ghép vi phẫu đoạn động mạch cánh tay bằng đoạn tĩnh mạch hiển đảo chiều tự thân.

Chống tay xuống đất khi bị té ngã, bệnh nhi suýt phải cắt bỏ cánh tay - Ảnh 1

Bác sĩ đang kiểm tra tình hình bệnh nhi. Ảnh: Zing

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đức Mạnh, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, cho biết trường hợp chấn thương sau tai nạn mà bệnh nhi này gặp phải rất hiếm gặp.

Bệnh nhi bị tắc hoàn toàn động mạch cánh tay một đoạn dài và kèm theo gãy trên lồi cầu xương cánh tay di lệch. Nếu không kịp thời phẫu thuật cấp cứu tái thông lại động mạch, nguy cơ cao là phải cắt bỏ cánh tay.

Cũng theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Bùi Long Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, dấu hiệu tắc động mạch chi là đau, lạnh tay, mất cảm giác, mất vận động. Nguyên nhân của tắc mạch máu chi cấp tính do cục máu đông, nên phương pháp hiệu quả nhất là hút cục máu đông đó ra. Một số trường hợp mạch máu xơ vữa phải đặt stent, nong mạch máu.

Chống tay xuống đất khi bị té ngã, bệnh nhi suýt phải cắt bỏ cánh tay - Ảnh 2
Mạch máu bị tắc nghẽn. Ảnh minh họa

Bệnh nhân nếu không điều trị kịp thời có nguy cơ cả bàn tay, thậm chí cánh tay hoại tử nhanh chóng, phải cắt cụt. Nguy hiểm hơn, khi hoại tử, cánh tay sẽ giải phóng một loạt chất độc, nếu không cắt bỏ kịp thời sẽ đi sâu vào cơ thể, gây ra tình trạng suy thận cấp, có thể tử vong.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo khi bệnh nhân gặp phải các chấn thương, vết thương mạch máu cần phải sơ cứu đúng cách, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu để thực hiện phẫu thuật sớm nhất và tránh những di chứng về sau.

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