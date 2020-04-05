Chia sẻ cách chữa rong kinh đơn giản và hiệu quả tại nhà

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tình trạng rong kinh kéo dài nếu không được điều trị sớm sẽ gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe hoặc thậm chí có thể bị vô sinh. Vì vậy, nếu thấy hiện tượng kinh nguyệt kéo dài bất thường các chị em nên tìm hiểu nguyên và đến gặp bác sĩ chuyên khoa để điều trị sớm. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về nguyên nhân và một số cách chữa rong kinh hiệu quả tại nhà.

Rong kinh thường có biểu hiện kinh nguyệt ra nhiều và cần thay băng liên tục mỗi giờ. Máu kinh thường đóng thành cục lớn và thường gây nên hiện tượng đau bụng dưới. Nếu rong kinh xảy ra liên tục trong một thời gian dài thì các chị em sẽ xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, thở dốc và có những biểu hiện của tình trạng thiếu máu.

Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài trong khoảng 28 - 32 ngày, mất đi khoảng 50 - 80ml máu và thời gian hành kinh trung bình là từ 3 - 5 ngày. Máu kinh thường có màu đỏ sẫm và có nhiều chất vụn của tế bào niêm mạc âm đạo hoặc các vi khuẩn có sẵn trong âm đạo. Rong kinh là hiện tượng hành kinh kéo dài trên 7 ngày và đúng kỳ kinh nguyệt nhưng mất đi lượng máu vượt quá 80ml/chu kỳ.

Nguyên nhân gây nên hiện tượng rong kinh

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng rong kinh.

Do tuổi tác: Hiện tượng rong kinh thường xuất hiện ở nữ giới khi mới bước vào tuổi dậy thì hoặc những phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh. Ở các lứa tuổi này, lượng estrogen tăng lên đột ngột và sự biến đổi của nội tiết tố xảy ra mạnh mẽ hoặc có thể giảm mạnh khiến chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường và lượng máu kinh ra nhiều hơn.

Do sử dụng thuốc tránh thai: Nếu bạn có sức khỏe yếu nhưng lại uống thuốc ngừa thai hoặc dùng một số loại thuốc tránh thai khẩn cấp không đúng cách cũng có thể gây nên hiện tượng rong kinh.

Dùng một số loại thuốc tránh thai khẩn cấp không đúng cách cũng có thể gây nên hiện tượng rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Do các bệnh phụ khoa: Theo các bác sĩ chuyên khoa sản khoa, rong kinh có thể là biểu hiện của một số bệnh phụ khoa phổ biến thường gặp như: u xơ tử cung, buồng trứng đa nang, ung thư tử cung, viêm nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung...

Cách chữa rong kinh hiệu quả bằng các loại thảo dược

Để có được phương pháp điều trị phù hợp, các chị em cần xác định rõ nguyên nhân gây nên hiện tượng rong kinh. Nếu nguyên nhân xuất hiện tình trạng rong kinh là do bệnh phụ khoa thì các chị em nên đi khám để xác định chính xác bệnh và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, nếu nguyên nhân rong kinh là do rối loạn nội tiết thì ngoài thăm khám bác sĩ bạn cũng có thể áp dụng một số cách chữa rong kinh dưới đây để hỗ trợ điều trị hiện tượng rong kinh một cách hiệu quả.

Cách chữa rong kinh bằng ngải cứu

Theo Đông y, cây ngải cứu có vị cay và tính ấm, thường được sử dụng để điều trị 1 số bệnh như: viêm, đau nhức xương khớp, rong kinh, đau bụng kinh hoặc kinh nguyệt không đều … Ngoài ra, ngải cứu còn có tác dụng điều hòa kinh nguyệt và làm ấm cơ thể cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là cách sử dụng ngải cứu để chữa rong kinh hiệu quả tại nhà.

Chữa rong kinh bằng ngải cứu: Chuẩn bị khoảng 30g ngải cứu khô đem sắc với 1 lít nước. Đun lửa nhỏ cho đến khi còn lại 500ml rồi chia thành 3 lần uống mỗi ngày.

Cách chữa rong kinh bằng ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa rong kinh bằng cây huyết dụ

Cây huyết dụ có hình mũi dao màu tím và lá mọc thành chùm ở ngọn. Theo Đông y, huyết dụ có vị đắng nhạt và tính mát. Cây huyết dụ có tác dụng giúp tiêu ứ, cầm máu, bổ huyết và thường được sử dụng để chữa rong kinh, băng huyết…Dưới đây là cách sử dụng cây huyết dụ để trị rong kinh.

Cây huyết dụ thường được sử dụng để chữa rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa rong kinh tại nhà bằng cây huyết dụ: Chuẩn bị khoảng 20g lá huyết dụ tươi rửa sạch, thái nhỏ và để ráo nước. Sau đó đem sắc với 200ml nước và đun lửa nhỏ. Đun đến khi cạn 1 nửa thì chắt lấy nước và uống ngày 2 lần.

Lưu ý: Đối với phụ nữ sau sinh tuyệt đối không được sử dụng các bài thuốc có vị huyết dụ.

Chữa rong kinh tại nhà bằng cây cỏ mực

Sử dụng cây cỏ mực trị rong kinh là một trong những phương pháp trị rong kinh bằng thảo dược được nhiều người biết đến. Trong y học cổ truyền, cỏ mực có tác dụng chính là cầm máu, vì vậy người ta thường dùng cây cỏ mực để chữa rong kinh hoặc cầm máu ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể.

Sử dụng cây cỏ mực trị rong kinh là một trong những phương pháp trị rong kinh hiệu quả- Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng một nắm lá cây cỏ mực rửa sạch rồi ngâm với một chút muối pha loãng để khử vi trùng và vi khuẩn. Tiếp theo vớt lá cỏ mực ra để cho ráo nước rồi sau đó đem lá giã nhỏ hoặc xay nhuyễn vắt lấy khoảng 300ml nước cốt. Duy trì uống 2 ly mỗi ngày vào sáng và chiều sẽ thấy tình trạng rong kinh của bạn sẽ hết hẳn.

Như vậy, rong kinh là tình trạng phổ biến thường gặp ở các chị em phụ nữ và thường gây nhiều ảnh hưởng sức khỏe và tâm sinh lý. Hy vọng qua những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp chị em biết được nguyên nhân gây nên tình trạng rong kinh cũng như cách chữa rong kinh bằng một số loại thảo dược tự nhiên. Tuy nhiên, khi gặp hiện tượng này các chị em cần xác định rõ nguyên nhân do đâu để có thể tìm được phương pháp điều trị phù hợp.