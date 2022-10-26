Trước khi đi trả lời câu hỏi bị rong kinh làm sao hết nhanh thì bạn cần biết bị rong kinh là gì? Thông thường, một chu kỳ kinh nguyệt bình thường của phụ nữ sẽ kéo dài trong khoảng 28 - 32 ngày và thời gian hành kinh trung bình là khoảng 3 - 5 ngày. Trong khoảng 3-5 ngày này thì mỗi người sẽ mất đi khoảng 50 - 80ml máu.

Dấu hiệu nhận biết rong kinh đó là phụ nữ phải thay băng vệ sinh với tần suất dày hơn bình thường. Thời gian hành kinh vượt quá 7 ngày hoặc vượt quá nhiều so với những chu kỳ kinh trước đây của bạn.

Khi xảy ra hiện tượng rong kinh nghĩa là chu kỳ kinh nguyệt vẫn trong khoảng thời gian bình thường, vẫn hành kinh đúng chu kỳ nhưng thời gian ra máu lại kéo dài trên 7 ngày và lượng máu mất đi do hành kinh vượt quá 80ml/chu kỳ.

Nguyên nhân gây rong kinh có thể là do sự thay đổi, biến đổi về nội tiết tố, lượng estrogen trong cơ thể tăng lên hoặc giảm xuống một cách đột ngột. Tình trạng này có thể gặp phải ở các bạn gái trong vòng 2 năm đầu tiên có kinh nguyệt hoặc phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Hiện tượng rong kinh còn do nguyên nhân do một số bệnh lý, tổn thương ở tử cung, buồng trứng, cơ quan sinh dục nữ như: bệnh viêm nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, polyp tử cung, ung thư cổ tử cung,…Ngoài ra, việc sử dụng một số loại thuốc, như thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể gây rong kinh.

Bị rong kinh có nguy hiểm không?

Hiện tượng rong kinh nếu kéo dài sẽ khiến phụ nữ bị mất máu nhiều, từ đó gây ra bệnh thiếu máu. Đặc biệt với những người vốn có thể chất bị thiếu máu thì lại càng nghiêm trọng và nguy hiểm hơn. Khi thiếu máu sẽ xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, khó thở, choáng váng, đau đầu…, gây ảnh hưởng tới tinh thần và sinh hoạt thường ngày của các chị em phụ nữ.

Rong kinh gây mệt mỏi và khó chịu!

Không chỉ vậy, tình trạng hành kinh kéo dài cũng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục, điển hình như vi khuẩn có thể xâm nhập từ âm hộ vào âm đạo, gây viêm âm đạo, nấm âm đạo. Sau đó dần dần đi vào buồng tử cung, gây viêm lộ tuyến cổ tử cung, gây viêm nhiễm cổ tử cung, đi lên vòi trứng và gây viêm phần phụ. Thậm chí biến chứng nặng nhất có thể gây vô sinh.

Rong kinh có thể là biểu hiện của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm!

Chính vì vậy, rong kinh nguy hiểm vì nó có thể là triệu chứng của một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như: u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung, polyp tử cung, buồng trứng đa nang,... Nếu không được phát hiện sớm và điều trị sớm có thể dẫn tới những biến chứng khó lường.

Bị rong kinh làm sao hết?

Khi bị rong kinh làm sao hết? Đây là câu hỏi mà bất kỳ phụ nữ nào khi gặp phải tình trạng này cũng mong muốn được biết. Sau đây là những việc mà bạn nên làm khi bị rong kinh:

- Khi tình trạng rong kinh này lặp lại ở lần thứ 2, lần thứ 3 thì bạn cần phải tới bệnh viện để khám và bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nếu là lần đầu tiên bị, có biểu hiện nhẹ thì bạn chỉ cần thay đổi một số những thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc nhẹ nhàng chứ chưa cần thiết phải đi khám.

- Tự cân bằng nội tiết tố của cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đi ngủ sớm, vận động và tập thể dục nhẹ nhàng. Uống nhiều nước hơn, nhớ là hãy uống nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể chọn các loại nước uống điện giải giúp cơ thể tích trữ chất lỏng tránh tình trạng mất nước, thiếu nước.

Uống nước ấm để cải thiện tình trạng mất nước do rong kinh!

- Đừng quên phải giữ một tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng,vì stress là một trong các nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng kinh nguyệt không đều, rong kinh. Chính vì vậy, tâm lý thoải mái có thể giúp bạn cải thiện tình trạng này.

- Hãy nhớ xem bạn gần đây có dùng một loại thuốc, thực phẩm chức năng nào đó hoặc dùng thuốc tránh thai khẩn cấp không. Đó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng bạn bị rong kinh. Ngoài ra, nếu như bạn bị bệnh như suy giáp, rối loạn đông máu, đái tháo đường,… và đang cần phải dùng thuốc điều trị mà gặp tình trạng rong kinh thì hãy báo với bác sĩ điều trị để được thay đổi loại thuốc.

- Bổ sung thêm những thực phẩm bổ máu, giàu magie, sắt, vitamin B1, B6, vitamin C, vitamin E… Các loại trái cây, rau củ quả rất tốt để bổ sung vitamin. Đặc biệt ăn rau ngải cứu hàng ngày sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt, điều hòa khí huyết cho phụ nữ. Đồng thời, tuyệt đối kiêng các loại thực phẩm như cà phê, rượu, thuốc lá, gia vị cay trong thời kỳ kinh nguyệt.

Rau ngải cứu rất tốt cho người bị rong kinh!

- Chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ vùng kín, tránh tình trạng rong kinh lâu ngày có thể khiến bạn bị viêm nhiễm phụ khoa và dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm khác.

- Có thể áp dụng một số mẹo vặt chữa rong kinh đơn giản tại nhà để làm giảm nhẹ các triệu chứng. Ví dụ như chữa rong kinh bằng gừng tươi. Vị cay, ấm của gừng giúp chống lạnh, làm ấm, thông mạch máu, kháng viêm, giải độc.Gừng tươi giúp tử cung có thắt đều đặn nhà nhẹ nhàng hơn, giúp mạch máu lưu thông, giảm bớt tình trạng đau bụng, chảy máu. Chỉ cần pha 1 ly trà gừng mật ong với nước ấm uống liên tục trong 3-4 ngày. Sau đó dừng một tuần rồi lại uống tiếp 3 ngày. Áp dụng đều đặn bạn sẽ cải thiện được tình trạng rong kinh.

Nước gừng mật ong giúp cải thiện tình trạng rong kinh!

Khi nào bạn cần tới bệnh viện để điều trị?

Trong những trường hợp rong kinh sau đây, bạn cần phải tới bệnh viện để được khám, tư vấn và đưa ra phương hướng điều trị:

- Khi bạn đã tìm mọi cách áp dụng để giải quyết tình trạng rong kinh tại nhà mà không có hiệu quả và tình trạng rong kinh này lặp lại đến lần thứ 2, thứ 3 thì bạn cần phải tới bệnh viện để được khám và điều trị.

- Khi lượng máu chảy nhiều, bạn phải thay băng vệ sinh liên tục, khoảng 2 giờ một lần đã đầy băng vệ sinh. Và lượng máu chảy nhiều như vậy trong nhiều ngày thì phải tới ngay cơ sở y tế, có thể bạn bị băng huyết. Hiện tượng xuất huyết ồ ạt này có thể dẫn đến mất máu nghiêm trọng.

- Khi bạn bị rong kinh kèm theo đau bụng dữ dội, xuất hiện các cục máu đông to kèm theo, có các biểu hiện khác như sốt, mệt mỏi nhiều... thì bạn cũng cần tới bệnh viện để khám.

Phần lớn thì tình trạng rong kinh thường không quá nghiêm trọng tuy nhiên thì nếu để tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp can thiệp sớm thì có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì thế, tuyệt đối không nên chủ quan mà cần theo dõi tình hình sức khỏe của mình để cần biết thời điểm tới bệnh viện nếu cần thiết.

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề bị rong kinh làm sao hết. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em hiểu rõ các triệu chứng và nguyên nhân gây ra, đồng thời sớm có cách giải quyết triệt để vấn đề này nhé. Chúc các chị em luôn khỏe mạnh!